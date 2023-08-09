Какой завтра, 10 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 10 августа, Международный день биодизеля. Верующие чтят память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. До Нового года осталось 143 дня.

10 августа 2023 года — четверг. 533-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 августа, церковный праздник

10 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были апостолами от 70, жили в разное время, но все умерли за свою веру во Христа. Упоминается о них в Священном Писании.

Апостол Прохор долгое время был спутником апостола Павла, который впоследствии сделал его епископом Никомидии. Прохор находился с Павлом на острове Патмос после Успения Пресвятой Богородицы. Когда вернулся в Никомидию, продолжил поднимать там церковь. Мученическую смерть встретил в Антиохии.

Апостол Никанор встретил свою смерть во время первых открытых гонений христиан. В тот же день, вместе с ним, был убит и святой великомученик архидьякон Стефан.

Апостол Тимон был епископом в Бастории (Аравия). Был убит язычниками за то, что он проповедовал христианство. Сначала мученика бросили в печь, но Господь спас своего раба. Тогда его решили распять головой вниз.

Апостол Пармен жил и проповедовал в Македонии. По одной из версий он умер по болезни, но другие предания утверждают, что его убили во время гонений христиан.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено играть свадьбу – семья не продержится вместе до старости.

Не стоит отправляться в лес за грибами в плохом настроении – ничего не найдете.

Следует избегать любых покупок, ведь дело долго не прослужит.

Народные приметы и традиции на 10 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром много росы – ждите солнечного дня;

если съесть грушу во время заката, то к вам придет решение проблемы, которое вы долго не могли найти;

дождь, но нет ветра – будет ненастье;

по воде утром стелется туман – ждите хорошую погоду;

высоко плывут облака – будет ясная и сухая погода.

10 августа съесть грушу во время заката, то к вам придет решение проблемы, которое вы долго не могли найти / Фото: Pexels

В этот день наши предки прославляли кузнецов, дарили им подарки, благодарили за работу. В древности к этой профессии всегда относились с особым уважением. Торговля 10 августа считалась неблагоприятной. Поэтому старались ничего не покупать и не продавать. С этого дня уже начинали копать картошку. Также ходили в лес за грибами и ягодами. Считалось, чтобы быть счастливым, нужно первый стакан собранных ягод отдать первому встречному.

Погода на 10 августа

Завтра, 10 августа, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове утром ясно, но уже во второй половине небо покроется облаками, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +16 ночью. Во Львове — +21 день и +13 ночью. В Харькове — +28 днем и +16 ночью. В Одессе — +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 10 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 августа:

1512 год — происходит морская битва при Санкт-Матье;

1519 год — Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составляют Вашварский мир;

1678 год — Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры;

1793 год — Лувр открывают для публики;

1819 год — латиноамериканский борец за независимость от Испании Симон Боливар занимает столицу Колумбии Боготу;

1821 год — Миссури становится 24-м штатом США;

1846 год — на деньги, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывают первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт;

1876 год — в Онтарио (Канада) совершают первый в мире междугородний телефонный звонок;

1913 год — Вторая Балканская война заканчивается подписанием Бухарестского мирного договора между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией;

1919 год — Запорожская группа Армии УНР освобождает от большевиков Винницу;

1945 год — Япония объявляет о своей капитуляции;

1966 год — в США останавливают выпуск банкноты 2 доллара;

1995 год — украинка Инесса Кравец устанавливает в Гетеборге мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;

2012 год — вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, что значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский;

2016 год — ФСБ России заявляет о задержании "группы граждан Украины", якобы готовивших теракты в оккупированном Крыму, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова, а также о гибели одного сотрудника ФСБ во время перестрелки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 августа

Какие завтра именины: Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасия, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 10 августа, является берилл. Популярен камень, который часто используют в декоративных целях. Известный берилл с давних времен. Минерал может выступать как талисман. Он помогает повысить успеваемость, обеспечить внимание противоположного пола.

В этот день родились:

1941 год – украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат Роман Лубкивский;

1960 год – испанский киноактер Антонио Бандерас;

2003 год – украинский гимнаст Илья Ковтун.

Какой завтра день в Украине и мире

10 августа празднуют Всемирный день льва / Фото: Pexels

10 августа в Украине и мире празднуют Международный день биодизеля. Дату выбрали совсем неслучайно. Именно в этот день 1893 начал работать двигатель, который заправили топливом из арахисового масла. Главной целью праздника можно назвать привлечение внимания людей к решению проблем загрязнения окружающей среды посредством создания природного топлива. В настоящее время биодизель изготовляют из кокосового, пальмового, касторового масла. В некоторых странах используют животный или рыбий жир.

Также 10 августа Международный день влогинга. Термин появился недавно, но становится все более популярным среди тех, кого можно назвать поклонником "живого" видео. Влог признали одним из видов интернет-искусства. Он характеризуется отсутствием подготовки или шаблонов. Чаще всего авторы властей просто показывают, чем они занимаются, что едят, куда передвигаются.

А еще 10 августа празднуют Всемирный день льва. Доподлинно неизвестно, кто, когда и почему именно в этот день решил праздновать этот интересный праздник дикой природы. Однако мы знаем, что эти животные были уважаемы с давних времен и даже называли "царем зверей". Львов часто держали в неволе, чтобы похвастаться своей властью. Так, к примеру, этих животных можно было узреть при дворе Александра Македонского. Сюда их привозили из Северной Индии и использовали для гладиаторских боев. Праздник имеет целью привлечь внимание человечества к проблемам, с которыми сталкиваются эти животные.