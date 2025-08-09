Какой праздник 10 августа 2025 года / © ТСН

Реклама

10 августа 2025 года — воскресенье. 1264-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 августа, верующие празднуют день ангела святого мученика Лаврентия, архидьякона. Лаврентий происходил из Испании, из города Уэска, и еще юношей прибыл в Рим. Здесь он стал учеником и ближайшим помощником Папы Сикста II, который рукоположил его в сан архидьякона. В этой роли Лаврентий отвечал за распределение подаяния, опеку над убогими, вдовами, сиротами и больными. Он также сохранял церковные ценности.

В 258 году, во время гонений императора Валериана, Папа Сикста II был схвачен и казнен. Лаврентия тоже арестовали. От него потребовали передать сокровища Церкви. Тогда он попросил немного времени, чтобы собрать все богатство. На следующий день он привел к правителю всех бедняков, сирот, калек и отверженных, заявив: “Вот настоящее сокровище Церкви!”

Реклама

Этот поступок разгневал императора, и Лаврентия подвергли страшным пыткам. Его, по преданию, мучили на раскаленной решетке. Предания говорят, что даже в страданиях святой сохранял покой и мужество, а иногда даже ироническое самообладание. Согласно легенде, он сказал мучителям: “Эта сторона уже готова, переверните меня на другую!”

Что нельзя делать 10 августа

Нельзя жечь костер, разжигать огонь — святой Лаврентий умер от огня, поэтому он считается “живым свидетелем” мученичества.

Не следует жарить или печь — в этот день только варят продукты.

Запрещается жадничать, отказывать в помощи — можно самому оказаться в нужде.

Народные приметы и традиции на 10 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Лаврентия — до дождливой осени;

звезды мигают и небо ясное — ждите сухую, погожую осень;

ветер 10 августа — осень будет бурной;

теплая погода — к мягкой зиме;

лягушки квакают на дождь;

птицы собирают в стаи на раннюю осень.

10 августа птицы собирают в стаи на раннюю осень / © unsplash.com

В народе 10 августа называлось Лаврентий Теплый. Считалось, что в этот день огонь имеет особую силу, но с ним следует обращаться осторожно — из уважения к мученической смерти святого.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 августа

Какие завтра именины: Афанасий, Вячеслав, Роман.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 10 августа является берилл. Драгоценный камень, известный еще с глубокой древности. В эзотерических традициях берилл считается мощным магнитом для богатства, успеха и жизненного благополучия.

В этот день родились:

1941 год — Роман Лубкивский, украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат;

1998 год — Даниил Мурашко украинский военный летчик, майор, полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого;

2003 год — Илья Ковтун, украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр.

Памятные даты 10 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 августа:

1512 год — морская битва у Сан-Матье, одна из первых крупных морских стычек XVI века;

1519 год — Фернан Магеллан отправляется в первую кругосветную экспедицию;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя подписывают Вашварский мир;

1678 год — Франция и Нидерланды заключают Нимвегенские мирные договоры;

1793 год — Лувр открывается для посетителей как публичный музей;

1819 год — Симон Боливар входит в столицу Колумбии Боготы, укрепив позиции в освободительной войне против Испании;

1821 год — Миссури присоединяется к США как 24-й штат;

1846 год — в Вашингтоне основывают Смитсоновский институт;

1876 год — в канадском Онтарио совершают первый в мире междугородний телефонный звонок;

1913 год — подписывают Бухарестский мирный договор, завершающий Вторую Балканскую войну;

1919 год — войска Армии УНР освобождают Винницу от большевиков;

1945 год — Япония объявляет о капитуляции, чем фактически завершает Вторую мировую войну;

1966 год — в США прекращают печать двухдолларовых банкнот;

1995 год — украинка Инесса Кравец устанавливает мировой рекорд в тройном прыжке (15 м 50 см) на чемпионате в Гетеборге;

2012 год — вступает в силу закон Колесниченко-Кивалова “Об основах государственной языковой политики”, который вызвал значительное общественное сопротивление;

2016 год — ФСБ России объявляет о задержании “украинских диверсантов” в Крыму, Украина категорически опровергает обвинения, а Совет Безопасности ООН (без России) выражает поддержку Украине, также президент США Барак Обама отвергает российскую версию событий.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 августа в Украине празднуют День работника ветеринарной медицины / © unsplash.com

10 августа в Украине празднуют День работника ветеринарной медицины. Праздник установлен указом Президента Украины №1035/2001 от 1 ноября 2001 года. Каждый год приходится на второе воскресенье августа. Введен в знак признания важности ветеринарной профессии для общества, животноводства и продовольственной безопасности.

Реклама

Также 10 августа Всемирный день льва. Это день, посвященный защите львов, повышению осведомленности об угрозах их выживанию и сохранению природной среды для “царя зверей”. Всемирный день льва был начат в 2013 году по инициативе защитников природы Дерека и Беверли Жуберов, натуралистов и кинодокументалистов из ЮАР. Цель праздника — привлечь внимание к стремительному уменьшению популяции львов, особенно в Африке.

А еще 10 августа Международный день влогинга. Влогинг — это формат видеоблогов, где автор делится своей жизнью, мыслями, советами, путешествиями, хобби или интересующей его тематикой. Влаги могут быть личными дневниками, образовательными, развлекательными, мотивационными или познавательными. Влогинг позволяет каждому выразить себя, быть услышанным и найти единомышленников.

10 августа празднуют Международный день биодизеля. Биодизель — это альтернативное топливо, которое производится из растительных масел, животных жиров или отходов, способное заменить традиционный дизель, произведенный из нефти. Оно обладает низким уровнем выбросов вредных веществ, способствует уменьшению загрязнения воздуха и сохранению природных ресурсов. Дата 10 августа выбрана в честь дня рождения Рудольфа Дизеля (1858–1913) — изобретателя дизельного двигателя, который одним из первых продемонстрировал работу своего двигателя на биодизеле.