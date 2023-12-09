Какой завтра, 10 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 декабря, Всемирный день футбола. Верующие чтят память мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. До Нового года остался 21 день.

10 декабря 2023 — воскресенье. 655-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 декабря, церковный праздник

10 декабря в церковном календаре – день памяти мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Мина по приказу императора Максимина приехал в Александрию из Афин. Там он должен был подавить восстание между язычниками и христианами. Однако Мина и сам исповедовал христианство, потому начал проповедовать. Впоследствии узнал об этом император и послал Александрии Ермогена, чтобы тот провел над Миной суд и очистил город от христиан. Мину долго пытали, но Господь его каждый раз исцелял. Ермоген, видя это, поверил во Христа. Тогда Максимин сам уехал в Александрию. Разозлившись, он убил Евграфа, который был секретарем Мины, а затем приказал отрубить главу Мину, а затем и Ермогену.

Что нельзя делать 10 декабря

Не стоит употреблять алкоголь, есть вредную пищу.

Нельзя ругаться, злословить, думать о плохом.

Запрещается брать в руки острые предметы, вышивать, шить.

Народные приметы и традиции на 10 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сороки прячутся под крышу, летают у человеческого жилья — ждите похолодания;

белые облака плывут по небу – придут морозы;

в бочках начало пениться пиво — до снегопада;

сухая и ветреная погода указывает на засушливое лето;

безоблачно и ясно – ждите мороза;

ярко горят звезды на небе — до мороза;

снега навалило очень много – в следующем году будет плохой урожай;

вокруг солнца или луны видны кольца — до сильного снегопада.

10 декабря сороки прячутся под крышу, летают возле человеческого жилья — ждите похолодания / Фото: pixabay.com

В народе этот день называли "Мина-светлые глаза". Также наши предки верили, что Мина обладал не только даром исцелять, но и изгонять людей нечистых духов, творить чудеса, даровать способность видеть правду.

Именины: как назвать родившегося 10 декабря ребенка

Какие завтра именины: Евгений, Иоанн, Иоанн, Стефан.

Талисманом человека, рожденного 10 декабря является бирюза. Один из самых популярных камней поделочного типа. Отличается ярко-голубой окраской. Издавна верили, что бирюза защищает от негативного воздействия, лечит многие болезни.

В этот день родились:

1875 год – украинский композитор, автор духовных композиций, хоровых произведений Даниил Роздольский;

1892 год – украинский скульптор и педагог Макс Гельман;

1940 год – украинский дирижер, лауреат Шевченковской премии, основатель львовской капеллы мальчиков и мужчин Дударик, а также одноименной хоровой школы Николай Кацал.

Памятные даты 10 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 декабря:

1520 год — Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 год — казацкие войска под руководством Павла Бута терпят поражение от войска Речи Посполитой возле городка Боровица;

1684 год — Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;

1768 год — в Великобритании основывают Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;

1817 год — Миссисипи становится 20-м штатом США;

1901 год – в Стокгольме вручают первые Нобелевские премии;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека;

1953 год — выходит 1-й номер журнала "Плейбой";

1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, в основном среди гомосексуалов ("синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД));

1999 год – Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Погода на 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, утром сильный дождь, который ослабеет после обеда, но будет идти до позднего вечера.

Температура воздуха в Киеве -3 днем и -6 ночью. Во Львове -1 день и -10 ночью. В Харькове -4 днем и -6 ночью. В Одессе +2 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола / Фото: pixabay.com

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола. Праздник был создан по инициативе ООН для того, чтобы почтить вид спорта, который для многих стал образом жизни. Футбол появился очень давно. Еще в III-II веках до нашей эры в Китае существовала похожая игра с мячом, набиваемым перьями птиц и шерстью животных. Целью игры было попасть в сетку, закрепляемую на бамбуковых шестах, и защититься от атак противника.

Настоящей родиной футбола считается Англия. Согласно документальному подтверждению 1170 года уже существовала игра на поле с мячом, которая была очень популярна среди молодежи. Игра стала настолько популярной, что у короля Эдуарда II даже возникли из-за нее проблемы. В 1300-х годах страна готовилась к войне с Шотландией, однако воины не упражнялись из лука, а играли в футбол. Поэтому король выдал запрет на игру на время.

Со временем футбол распространился посреди представителей рабочего класса. Игра стала возможностью пообщаться и отдохнуть. Но тогда матчи не проходили цивилизованно. Правила были нечеткими, на поле часто возникали потасовки, количество игроков постоянно менялось. В 1848 году в Кембриджском университете были установлены определенные правила игры в футбол. Некоторые из них действуют и сейчас. Первая же футбольная ассоциация была создана в Англии в 1863 году.

Также 10 декабря День благотворительности в Украине. Этот праздник был создан для того, чтобы поддерживать милосердие на разных уровнях ответственности. Благотворительность — разноплановая помощь нуждающимся. Это может быть не только финансовая поддержка или дарование имущества, но и моральная поддержка, оказание безвозмездной профессиональной помощи и т.п.

А еще 10 декабря День прав человека. По инициативе ООН было создано отдельное событие, избранное в честь принятия Всеобщей декларации прав человека, которое состоялось в Париже в 1958 году. Это международный акт, провозглашающий равные права на человеческую свободу и ответственность перед законом (несмотря на расу, вероисповедание, пол и т.п.).

10 декабря Международный день защиты животных. Дата была создана по инициативе ООН 1998 года, чтобы подчеркнуть, что животные имеют те же права, что и люди. День объединяет всех встающих на защиту животных. Он был создан для привлечения внимания человечества к морально-этическим проблемам, связанным с животными. В этот день по всему миру проходит Международный день акций за принятие Декларации прав животных.

Также 10 декабря празднуют Всемирный день хорового пения. Праздник выпадает на каждое второе воскресенье декабря. Хор – это коллектив певцов, которые вместе исполняют определенное вокальное произведение. При этом исполнение не всегда сопровождается музыкой, может выполняться и капелла.