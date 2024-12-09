Какой завтра, 10 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 декабря, Всемирный день футбола. Верующие чтят память святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. До Нового года остался 21 день.

10 декабря 2024 года — вторник. 1021-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святой Мина был римским воином, принявшим христианство и казненным за свою веру. Он известен своим мужеством и преданностью Богу, несмотря на опасность. Святой Ермоген был византийским императором, также ставшим мучеником за веру. Он был известен своим благочестием и покровительством церкви. Его жизнь была отмечена многочисленными чудесами. Святой Евграф был римским воином, который принял христианство и был казнен за свою веру. Он известен своей преданностью Богу и мужеством перед лицом смерти.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя шить, вышивать, брать в руки острые предметы.

Не думайте о плохом, запрещено ссориться и злословить.

Не следует пить алкоголь, есть мясные продукты.

Народные приметы и традиции на 10 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много снега нападало — к плохому урожаю в следующем году;

ясно и безоблачно — будет мороз;

сороки спрятались под крышу — дет похолодание;

воздушная и сухая погода — лето будет засушливым.

10 декабря сороки скрылись под крышу — идет похолодание / Фото: pixabay.com

Наши предки верили, если помолиться святому Мине, он поможет в лечении болезней глаз. А еще этот мученик дарит человеку возможность видеть правду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 декабря

Какие завтра именины: Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 10 декабря является бирюза. Камень, который помогает избавиться от бессонницы. А еще издавна верили, что бирюза делает своего владельца более мягким, добрее.

В этот день родились:

1875 год – украинский композитор, автор духовных композиций, хоровых произведений Даниил Роздольский;

1892 год – украинский скульптор и педагог Макс Гельман;

1940 год – украинский дирижер, лауреат Шевченковской премии, основатель львовской капеллы мальчиков и мужчин Дударик, а также одноименной хоровой школы Николай Кацал.

Памятные даты 10 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 декабря:

1520 год — Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 год — казацкие войска под руководством Павла Бута терпят поражение от войска Речи Посполитой возле городка Боровица;

1684 год — Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;

1768 год — в Великобритании основывают Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;

1817 год — Миссисипи становится 20-м штатом США, его название в переводе с языка индейцев означает "Великая река";

1901 год — в Стокгольме вручили первые Нобелевские премии;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека;

1953 год — выходит 1-й номер журнала "Плейбой";

1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, преимущественно среди гомосексуалов, позже недуг получает название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД);

1999 год — Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Погода на 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в Киеве пасмурно, весь день сильный дождь, который ослабеет до вечера. Во Львове облачно, почти весь день продолжится сильный дождь, постепенно ослабеющий до вечера. В Харькове облачно, в течение всего дня будет идти дождь. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и +1 ночью. Во Львове — +2 день и 0 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — + 8 днем и + 5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола / Фото: pixabay.com

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола. Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание к популярности футбола во всем мире и его значению как глобальному явлению, объединяющему людей из разных уголков планеты. Футбол является не только популярным видом спорта, но мощным социальным, культурным и экономическим феноменом. Этот день не является официальным праздником, признаваемым правительствами, но он приобрел популярность благодаря инициативам футбольных организаций и разнообразных мероприятий, посвященных футболу, которые проходят в этот день. Они включают в себя организацию матчей, благотворительные мероприятия, лекции, турниры для любителей и активные акции, направленные на популяризацию спорта среди молодежи.

Также 10 декабря День прав человека. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 г. и стал важным этапом в борьбе за равенство, свободу и достоинство каждого человека. 10 декабря было выбрано, поскольку именно в этот день 1948 года была принята Всеобъемлющая декларация прав человека ООН, документ, ставший основой для международной защиты прав человека. Она определяет основные права и свободы, которые должны быть гарантированы каждому человеку, независимо от расы, пола, национальности, языка, религии или любого другого признака.

А еще 10 декабря Международный день защиты прав животных. Этот день призван привлечь внимание к правам животных и необходимости улучшения условий их жизни, а также к борьбе за прекращение жестокого обращения с ними. Международный день защиты прав животных был инициирован организациями, занимающимися защитой животных, такими как World Animal Protection, и активистами из разных стран. Целью праздника является повышение осведомленности о важности сохранения животного мира, борьбы с браконьерством, уничтожением природных сред обитания и незаконной торговлей животными. Этот день также является возможностью привлечь внимание к конкретным проблемам, таким как жестокость к домашним животным, использование животных в научных экспериментах, незаконная охота и другие нарушения прав животных.

10 декабря празднуют Международный День акций за принятие Декларации прав животных. Этот день был инициирован для привлечения внимания к важности признания прав животных на международном уровне. Главной целью является поддержание идеи, что все живые существа, независимо от вида, должны иметь основные права на жизнь, свободу и благополучие без жестокого отношения и эксплуатации.