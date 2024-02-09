Какой завтра, 10 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

10 февраля 2024 года — суббота. 717-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 февраля, церковный праздник

10 февраля в церковном календаре – день памяти священномученика Харлампия. Жил он во II веке и был епископом Магнизии. Он обратил в христианство множество людей, поэтому его поймали и подвергли страшным пыткам. Палачи пытались сломить волю Харлампия, но он был непоколебим в своей вере. Тогда многие обратились ко Христу и были тут же казнены. Самого Харлампию после долгих пыток убили мечом.

Что нельзя делать 10 февраля

Запрещено есть раков и другие морепродукты, потому что можно сильно заболеть.

Мужчину поверья советуют отказаться от физического труда, потому что ничего не будет получаться.

Нельзя носить одежду черного цвета.

Народные приметы и традиции на 10 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода морозная – март будет теплым;

безоблачное небо указывает на дождливое лето;

ночью луна на небе ясная — весной будет много грозовых дождей;

снег накрыл крыши — стоит ждать большой урожай.

10 февраля погода морозная — март будет теплым / Фото: Pexels

В народе говорили: "Увидела зима Прохора и стала охать". Верили, что с этого дня начинается тепло, зима отдает свои права весне. А еще считали, что любое дело, начатое в этот день, хорошо завершится.

Именины: как назвать родившегося 10 февраля ребенка

Какие завтра именины: Геннадий, Антон, Василий, Семен, Петр, Григорий, Аркадий, Иван, Карп, Герман, Анна, Валентина, Галина.

Талисманом человека, рожденного 10 февраля, является тигровый глаз. Оригинальный декоративно-производственный камень, известный издавна. Еще в древние времена люди верили, что тигровый глаз помогает оградить своего владельца от всяких неудач.

В этот день родились:

1947 год — народный артист Украины, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мысль" Евгений Савчук;

1975 год – украинский живописец Якутович Антон Сергеевич;

1993 год— офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Тарас Чайка.

Памятные даты 10 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 февраля:

1258 год — монголы захватывают Багдад, подходит к концу золотые сутки ислама;

1635 год — основывают Французскую Академию – ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы;

1789 год — закон Йозефа II ликвидирует барщину в Галиции, Буковине, австрийской части Волыни;

1810 год — происходит торжественное открытие Одесской оперы;

1840 год — британская королева Виктория женится на принце Альберте Саксен-Кобург-Готском;

1919 год — из-за противоречий с Симоном Петлюрой председатель Директории Владимир Винниченко уходит в отставку;

1940 год — в Кракове радикальная часть ОУН создает Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой;

1942 год — вручают первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo);

1947 год — в Париже подписывают мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии;

1957 год — стартует первый Кубок Африканских Наций в Судане;

1972 год — ВВС запрещает трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 год — на экраны США выходит фильм "Основной инстинкт";

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Корея;

1995 год — во время испытательного полета возле Киева терпит катастрофу опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.

Погода на 10 февраля

Завтра, 10 февраля, в Киеве пасмурно, утром сильный снег, который днем сменится мелким мокрым снегом и будет идти до конца дня. Во Львове пасмурно, ночью возможен мелкий дождь, но утром он закончится. В Харькове пасмурно, в течение всего дня сильный снег, ослабеющий лишь к вечеру. В Одессе во второй половине дня пасмурная погода отступит, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -2 ночью. Во Львове — +12 днем и +7 ночью. В Харькове — -1 день и -3 ночью. В Одессе — +13 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 февраля в Украине и мире празднуют Китайский Новый год / Фото: Pexels

10 февраля в Украине и мире празднуют Китайский Новый год. Также называется Чунь Цзэ. У этого праздника нет фиксированной даты в календаре, ведь высчитывается в зависимости от фаз Луны. 2024 Китайский Новый год начнется 10 февраля. Праздник имеет около 4000 лет и подкреплен древними легендами. Согласно им когда-то жило себе чудовище Нянь (новогодний зверь), которое в канун нового года выходило из морских глубин и нападало на человеческие поселения и убивало жителей, забирало запасы пищи и скот. Люди боялись, а потому прятались по своим домам. Но однажды перед новым годом в поселение наведался неизвестный дедушка, пообещавший унять чудовище. Для этого он выкрасил все дома в красный цвет, потому что оказалось, что Нянь боится огня. А еще он не любит шум, поэтому нужно громко праздновать приход нового года.

Также 10 февраля Всемирный день кино. Праздник был основан по инициативе третьей Академии кинематографических искусств и наук 2020 года для того, чтобы показать, насколько фильмы могут вдохновлять людей по всему миру. Магию кино принято праздновать каждый год во вторую субботу последнего зимнего месяца.

А еще 10 февраля Всемирный день зернобобовых. Растительная пища всегда была основой питания людей и зернобобовые отличаются высокой питательностью и приятным вкусом. Все они насыщены белками и клетчаткой. Зернобобовые люди начали употреблять еще в эпоху неолита. Интересно, что на территории Мьянмы и Таиланда обнаружили горох, который рос еще за 10 тысяч лет до нашей эры. Бобы тоже очень древняя зерновая культура. О них упоминается еще в ленендах о царе Соломоне. Ценятся бобы за высокое содержание незаменимых аминокислот, витаминов В, С, РР и фолиевой кислоты.