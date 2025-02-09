Какой завтра, 10 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

10 февраля 2025 года – понедельник. 1083-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Харлампия. Он был епископом в городе Магнезия в Фессалии (современная Греция) во II веке. Он стал известен за свою стойкость в вере и мужество во время преследований христиан. Во времена правления императора Септимия Севера (193–211 годы) он был арестован за проповедь христианства. Харлампий отказался отречься от своей веры даже под пытками. Легенда свидетельствует, что во время пыток он оставался спокойным и молился за своих мучителей. Его терпение и мужество настолько поразили некоторых палачей, что они сами обратились в христианство. Святой Харлампий скончался мученической смертью в возрасте 113 лет. Считается, что перед смертью он молился за всех христиан, прося Господа оградить их от всякого зла.

Что нельзя делать 10 февраля

Запрещается одевать вещи черного цвета.

Нельзя есть какие-либо морепродукты.

Мужчинам лучше отказаться от физической работы.

Народные приметы и традиции на 10 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на крышах лежит снег – к богатому урожаю летом;

ночью ясная луна на небе — до большого количества грозовых дождей весной;

небо безоблачно – ждите дождливого лета;

морозная погода – март окажется очень теплым.

10 февраля морозная погода – март окажется очень теплым / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что с этого дня постепенно тепло одолевает холод, а зима отступает, чтобы ей навстречу вышла весна. Также считалось, что это благоприятный день для серьезных начинаний.

Именины: как назвать родившегося 10 февраля ребенка

Какие завтра именины: Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Анна, Валентина, Галина.

Талисманом человека, рожденного 10 февраля является тигровый глаз. Камень, который помогает избавиться от необоснованной ревности. А еще тигровый глаз носят, чтобы уберечься от опасностей.

В этот день родились:

1972 год — военнослужащий ВСУ, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины (6 декабря 2023 года, посмертно) Анатолий Смитюх;

1975 год – украинский живописец Антон Якутович;

1993 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Тарас Чайка.

Памятные даты 10 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 февраля:

1258 год – монголы захватывают Багдад; золотые сутки ислама подходят к концу;

1635 год – основывают Французскую Академию – ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы;

1789 год — закон Йозефа II ликвидирует барщину в Галиции, Буковине, австрийской части Волыни;

1810 год – происходит торжественное открытие Одесской оперы;

1840 год — британская королева Виктория женится на принце Альберте Саксен-Кобург-Готском;

1919 год — из-за противоречий с Симоном Петлюрой руководитель Директории Владимир Винниченко уходит в отставку;

1940 год – в Кракове радикальная часть ОУН создает Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой;

1942 год — вручают первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo);

1947 год – в Париже подписывают мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии;

1957 год – стартует первый Кубок Африканских Наций в Судане;

1962 год — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменивают на советского шпиона Рудольфа Абеля;

1972 год — ВВС запрещает трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 год — на экраны США выходит фильм "Основной инстинкт";

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Корея;

1995 год — во время испытательного полета возле Киева терпит катастрофу опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире;

1996 год – суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые побеждает Гарри Каспарова в игре в шахматы.

Погода на 10 февраля

Завтра, 10 февраля, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве -1 днем и -5 ночью. Во Львове +2 днем и -7 ночью. В Харькове -3 днем и -7 ночью. В Одессе 0 днем и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 февраля Всемирный день зернобобовых / Фото: pixabay.com

10 февраля в Украине и мире празднуют Международный день аравийского леопарда. Этот праздник был начат в 2022 году по инициативе Саудовской Аравии, чтобы привлечь внимание к критическому состоянию популяции этой редкой большой кошки и содействовать ее сохранению. Это подвид леопарда (Panthera pardus nimr), обитающий на Аравийском полуострове, в частности, в Саудовской Аравии, Омане и Йемене. Считается самым маленьким подвидом леопарда, приспособленным к засушливым горным регионам. Занесенный в Красный список МСОП как на грани исчезновения – по разным оценкам, в дикой природе осталось менее 200 особей. Этот день напоминает человечеству о важности сохранения биоразнообразия и ответственности за редкие виды.

Также 10 февраля Всемирный день зернобобовых. Он был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, чтобы подчеркнуть важность бобовых культур для продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и здорового питания. Всемирный день зернобобовых напоминает о том, что здоровое питание и забота о природе могут идти бок о бок!

А еще 10 февраля Международный день борьбы с эпилепсией. Приходится на второй понедельник февраля. Этот день был введен Международным бюро по эпилепсии (IBE) и Международной противоэпилептической лигой (ILAE), чтобы повысить осведомленность об эпилепсии и помочь людям, живущим с этим состоянием. Эпилепсия – это хроническое неврологическое расстройство, проявляющееся повторными приступами (судорогами) из-за чрезмерной электрической активности в головном мозге. Этот день напоминает, что эпилепсия не приговор, а люди с этим состоянием имеют право на полноценную жизнь без страха и дискриминации.