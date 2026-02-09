Какой праздник 10 февраля 2026 года / © ТСН

10 февраля 2026 года — вторник. 1447 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

10 февраля верующие празднуют День памяти святого мученика Харлампия / © pexels.com

Завтра, 10 февраля, верующие празднуют День памяти святого мученика Харлампия. Один из самых древних христианских святых, епископ города Магнезии в Малой Азии. Жил во II веке и пострадал за веру во время гонений императора Септимия Севера. Даже в глубокой старости он мужественно выдержал жестокие пытки, не отрекся от Христа и обратил многих язычников. Святой Харлампий почитается как покровитель от болезней, моровиц и внезапной смерти.

10 февраля в Украине и мире празднуют Международный день аравийского леопарда / © pexels.com

10 февраля в Украине и мире празднуют Международный день аравийского леопарда. Этот день был официально установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 77/295, чтобы усилить глобальную осведомленность об угрозах для вида (уничтожение природной среды, браконьерство, конфликты с людьми) и содействовать охране и восстановлению его популяции. Главная идея праздника — привлечь общественность, правительства, природоохранные организации и местные общины к усилиям сохранения биоразнообразия и защиты этого уникального хищника, который играет важную роль в экосистемах региона.

10 февраля День угощения Домового (Кудеса) и Велосичи / © Фото из открытых источников

Также 10 февраля День угощения Домового (Кудеса) и Велесичи. Это день чествования Домового — охранника дома, семейного благополучия и согласия. Хозяева оставляли для него угощение (кашу, хлеб, молоко), благодарили за защиту дома и просили мира, здоровья и довольства. Верили: задобренный Дом оберегает семью и хозяйство. Также день был посвящен Велесу — богу скота, богатства, подземного мира и мудрости. В этот день вспоминали предков, просили защиты для скота и обильного года, проводили обряды на достаток и плодородие.

10 февраля День замороженного йогурта / © pexels.com

А еще 10 февраля День замороженного йогурта. Выпадает на второй вторник февраля. Замороженный йогурт стал популярен во второй половине XX века, особенно среди тех, кто ищет менее жирные сладости. Его ценят за освежающий кисловатый вкус, разнообразие топингов и возможность экспериментировать с сочетаниями — от фруктов до шоколада.

10 февраля празднуют День безопасного Интернета / © pexels.com

10 февраля празднуют День безопасного Интернета. В этот день говорят о защите персональных данных, противодействии кибербуллингу, фейкам и мошенничеству, а также о культуре общения в сети. По всему миру проводятся образовательные мероприятия, кампании и флешмобы, поощряющие пользователей быть внимательными, критически мыслить и уважать друг друга в цифровой среде.

10 февраля Всемирный день зернобобовых / © pexels.com

Также 10 февраля Всемирный день зернобобовых. К зернобобовым относятся фасоль, горох, чечевица, нут, бобы — доступные и питательные продукты, богатые белоком, клетчаткой, витаминами и минералами. Они играют важную роль в борьбе с голодом и недоеданием, а также полезны для окружающей среды, ведь улучшают почву и требуют меньше воды.