Какой праздник 10 июля 2025 года / © ТСН

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10 июля 2025 года — четверг. 1233-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Антония Печерского. Он был одним из основателей монашества на Руси, подвижником и соучредителем Киево-Печерской лавры. Антоний родился около 983 года в Любече (ныне Черниговская область). А в юном возрасте пошел на гору Афон, где принял постриг в монашество и прошел суровую школу духовной жизни.

После нескольких лет подвижнической жизни Антоний получил от старцев благословение и вернулся в Киевскую Русь. Прибыл в Киев около 1013 года и поселился в пещере на одном из холмов над Днепром. Отшельниковая жизнь подвижника сопровождалась постом и молитвой. Оно привлекало других монахов, поэтому к нему присоединялись единомышленники.

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Впоследствии вокруг его пещеры образовалась первая монашеская обитель — Киево-Печерский монастырь. Умер Антоний около 1073 года, не оставив после себя ни одного произведения, но мощный духовный пример.

Что нельзя делать 10 июля

Не следует работать на огороде или поле — лучше провести день в молитве.

Нельзя ссориться — Антоний проповедовал смирение и молчаливую молитву.

Не стоит отказывать в помощи даже, если это неудобно.

Народные приметы и традиции на 10 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

облачно Антония — ждите урожай грибов;

жара и ясное небо — к погожому периоду жатвы;

дождь — дожди будут идти еще сорок дней;

сильный ветер — ждите непогоды и бури в августе;

вечером лягушки громко квакают — на следующий день будет дождь.

10 июля вечером лягушки громко квакают. / © unsplash.com

В народе 10 июля называлось Антоний Громовик. Если в этот день наблюдали грозы или дожди, в народе закрепилось название, подчеркивающее связь святого с громовыми днями: “Пришел Громовик — идет вода на хлеб”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 июля

Какие завтра именины: Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан.

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Талисманом человека, рожденного 10 июля, является хризолит. Светло-зеленый полудрагоценный минерал, с давних времен считавший могучим оберегом: хризолиту приписывали способность охранять своего владельца от недругов и скрытой опасности.

В этот день родились:

1955 год — Леонид Буряк, украинский футболист, тренер;

1980 год — Анна Диденко, украинская художница;

1982 год — Влад Яма, украинский танцовщик.

Памятные даты 10 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 июля:

1547 год — во Французском королевстве происходит последняя дуэль, официально санкционированная монархом;

1609 год — ряд немецких князей-католиков объединяется в Католическую лигу с целью решительного противодействия протестантскому движению Реформации;

1651 год — завершается грандиозная битва под Берестечком между войском Речи Посполитой и объединенными силами украинских казаков и крымских татар;

1878 год — в английском футболе впервые арбитр применяет для остановки игры свисток, заменивший традиционные возгласы судей;

1934 год — по решению ЦИК и СНК СССР в сотрудничестве с НКВД основывают систему принудительных трудовых лагерей, известную как ГУЛАГ;

1940 год — советского инженера Сергея Королева приговаривают к восьми годам заключения в лагерях ВТТ;

1941 год — в польском городке Едвабное происходит ужасный погром: сотни евреев были жестоко убиты местными жителями;

1943 год — союзные войска Великобритании и США начинают масштабную высадку на итальянском острове Сицилия;

1984 год — на пресс-конференции в Милане известный советский кинорежиссер Андрей Тарковский официально объявляет о своем намерении остаться на Западе;

1985 год — французские спецслужбы организуют подрыв судна Rainbow Warrior, принадлежавшего международной природоохранной организации “Гринпис”;

1989 год — в городе Междуреченске начинается забастовка горняков, которая вскоре распространяется на весь Донбасс;

1991 год — в ночь на этот день неизвестные злоумышленники подрывают памятники Степану Бандере в селе Старый Угринов и Евгению Коновальцу в селе Зашков;

1994 год — в результате выборов президентом Украины становится Леонид Кучма.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 июля День рождения футбольного свистка / © unsplash.com

10 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день энергетической независимости. Праздник был начат в 2012 году по инициативе Литвы, которая первой в ЕС объявила своей целью полную энергетическую независимость, прежде всего, от российских энергоносителей. Дату выбрали неслучайно — в этот день 2008 года в Литве заложили первый шаг к отсоединению энергосистемы страны от российской. Впоследствии примеру Литвы последовали и другие страны Балтии, а после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году энергетическая независимость стала приоритетным вопросом для большинства стран Европы.

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Также 10 июля День племянниц и племянников. Это день, когда тети и дяди выражают свою любовь и заботу племянникам и племянницам. Хотя праздник неофициальный, однако он достаточно популярен во многих странах мира, в частности, в США. Главная его цель состоит в подчеркивании особой связи между племянниками, племянницами и их дядями и тетками.

А еще 10 июля День рождения футбольного свистка. Именно в этот день 1878 во время футбольного матча в Ангии арбитр применил металлический свисток вместо того, чтобы остановить матч взмахом рук или криками. Судьи подавали сигналы голосом, но это было малоэффективно, ведь на матче очень шумно. Первый металлический “гудячий” свисток был создан Джозефом Хадсоном, британским изобретателем и владельцем фирмы Hudson & Co. Именно его свисток впоследствии стал популярен в спорте, армии и полиции.