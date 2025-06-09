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Какой завтра, 10 июня, праздник — все об этом дне, каков церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 10 июня День здорового питания. Верующие чтят память святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. До Нового года осталось 204 дня.
10 июня 2025 года — вторник. 1203-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 10 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он был епископом города Прусса (ныне Бурса в Турции). Отличался особыми знаниями Священного Писания и преданностью Богу.
Когда императором был Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, Тимофея арестовали за веру во Христа. Святой твердо стоял на своем и не захотел поклониться языческим идолам. За это его подвергли страшным пыткам. По приказу императора голову Тимофея усекли мечом.
Что нельзя делать 10 июня
Не следует плакать, жаловаться на судьбу — можно этим отпугнуть счастья.
Нельзя купаться в открытых водоемах — вода становится “грязной”, в ней просыпаются злые духи.
Не стоит устраивать ссоры — злое настроение вернется сторицей.
Народные приметы и традиции на 10 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
пауки активно плетут паутину до теплых дней;
утром роса — уродят огурцы;
дожди до обеда — ждите богатый урожай;
услышать гром — в лесу будет много орехов;
ветер несколько раз в день меняет направление — погода будет неустойчивой;
громко стрекочут кузнечики — к сухой и жаркой погоде;
птицы в пыли купаются — ждите дождя.
В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово “стожар” означает “звезды”. Именно в этот период стояла тёплая погода, ночью часто бывало ясное небо.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 июня
Какие завтра именины: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.
Талисманом человека, рожденного 10 июня, является хризоберил. Является одним из самых крепких драгоценных минералов. Издавна ему приписывали способность тонко влиять на человеческое эмоциональное состояние, уравновешивать чувства и гармонизировать внутренний мир.
В этот день родились:
1951 год — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, “отец украинского бестселлера”;
1965 год — Алексей Плотников, украинский ученый-экономист и политик;
1987 год — Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.
Памятные даты 10 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 июня:
978 год — князь Владимир становится обладателем Киевского государства;
1358 год — во время битвы при Мелло крестьянское восстание Жакерия терпит сокрушительное поражение от хорошо организованных сил французской аристократии.
1619 год — в ходе Тридцатилетней войны происходит битва при Саблате, которая становится переломным моментом в Богемском восстании, ослабив позиции протестантов.
1793 год — в Париже впервые в мире открывают общедоступный зоологический сад;
1865 год — в Мюнхене презентуют мировую премьеру оперы Рихарда Вагнера “Тристан и Изольда”, которая становится выдающимся явлением в музыкальном искусстве XIX века;
1907 год — французские инженеры, братья Люмьер, представляют метод цветной фотопечати;
1909 год — впервые в истории мореходства пассажирский лайнер “Славония”, потерпев аварию у Азорских островов, подает международный сигнал бедствия — SOS;
1917 год — в Киеве начинает работу Первый Всеукраинский крестьянский съезд;
1918 год — Армения провозглашает государственную независимость, стремясь к национальному самоопределению на фоне распада империй.
1943 год — Венгерский изобретатель Ласло Биро запатентовывает шариковую ручку;
1984 год — США осуществляют первое успешное испытание системы противоракетной обороны в космосе;
1999 год — российские войска совершают внезапный марш-бросок и первыми занимают аэропорт в Приштине (Косово), опередив силы НАТО;
2003 год — известный поп-дуэт “Modern Talking” во второй раз и окончательно прекращает свое существование.
Какой завтра праздник в Украине и мире
10 июня в Украине и мире празднуют День здорового питания. День был создан для напоминания о том, что еда не просто удовольствием или привычкой, а основой жизненной энергии, долголетия и силы. Благодаря правильному питанию люди сохраняют хорошее физическое состояние, укрепляют свой иммунитет, снижают риск большинства хронических заболеваний.
Также 10 июня Всемирный день памяти домашних животных. Эту дату основали, чтобы привлечь внимание к важности домашних животных в жизни человека, подчеркнуть, насколько глубока и подлинна их связь с людьми.
А еще 10 июня Международный день геральдики. Ежегодный праздник, посвященный искусству и науке создания флагов, гербов и символики. Геральдикой называют систему знаков и символов, которые используются для идентификации семей, лиц, городов, государств и т.п. Гербы являются сложными рисунками, рассказывающими о заслугах, происхождении, статусе владельца.
10 июня празднуют Всемирный день ремесленничества. Праздник посвящен людям, которые создают уникальные изделия своими руками (гончарство, ткачество и т.п.). Ремесло сочетает в себе традиции, навыки, творчество, которые передаются из поколения в поколение.
Также 10 июня Международный день стиля модерн. Модерн является художественным стилем, возникшим в Европе в конце XIX века, но широкое распространение получил в начале XX века. Его основные характеристики — плавные, природные линии, асимметрия, использование мотивов природы. Праздник создан, чтобы популяризировать знания о стиле модерн и его влиянии на развитие искусства.