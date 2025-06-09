Какой праздник 10 июня 2025 года / © ТСН

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10 июня 2025 года — вторник. 1203-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Он был епископом города Прусса (ныне Бурса в Турции). Отличался особыми знаниями Священного Писания и преданностью Богу.

Когда императором был Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, Тимофея арестовали за веру во Христа. Святой твердо стоял на своем и не захотел поклониться языческим идолам. За это его подвергли страшным пыткам. По приказу императора голову Тимофея усекли мечом.

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Что нельзя делать 10 июня

Не следует плакать, жаловаться на судьбу — можно этим отпугнуть счастья.

Нельзя купаться в открытых водоемах — вода становится “грязной”, в ней просыпаются злые духи.

Не стоит устраивать ссоры — злое настроение вернется сторицей.

Народные приметы и традиции на 10 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

пауки активно плетут паутину до теплых дней;

утром роса — уродят огурцы;

дожди до обеда — ждите богатый урожай;

услышать гром — в лесу будет много орехов;

ветер несколько раз в день меняет направление — погода будет неустойчивой;

громко стрекочут кузнечики — к сухой и жаркой погоде;

птицы в пыли купаются — ждите дождя.

10 июня услышать гром — в лесу будет много орехов / © unsplash.com

В народе 10 июня носило название Никита Стожар. Слово “стожар” означает “звезды”. Именно в этот период стояла тёплая погода, ночью часто бывало ясное небо.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 июня

Какие завтра именины: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 10 июня, является хризоберил. Является одним из самых крепких драгоценных минералов. Издавна ему приписывали способность тонко влиять на человеческое эмоциональное состояние, уравновешивать чувства и гармонизировать внутренний мир.

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В этот день родились:

1951 год — Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, “отец украинского бестселлера”;

1965 год — Алексей Плотников, украинский ученый-экономист и политик;

1987 год — Александр Стоянов, украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Памятные даты 10 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 июня:

978 год — князь Владимир становится обладателем Киевского государства;

1358 год — во время битвы при Мелло крестьянское восстание Жакерия терпит сокрушительное поражение от хорошо организованных сил французской аристократии.

1619 год — в ходе Тридцатилетней войны происходит битва при Саблате, которая становится переломным моментом в Богемском восстании, ослабив позиции протестантов.

1793 год — в Париже впервые в мире открывают общедоступный зоологический сад;

1865 год — в Мюнхене презентуют мировую премьеру оперы Рихарда Вагнера “Тристан и Изольда”, которая становится выдающимся явлением в музыкальном искусстве XIX века;

1907 год — французские инженеры, братья Люмьер, представляют метод цветной фотопечати;

1909 год — впервые в истории мореходства пассажирский лайнер “Славония”, потерпев аварию у Азорских островов, подает международный сигнал бедствия — SOS;

1917 год — в Киеве начинает работу Первый Всеукраинский крестьянский съезд;

1918 год — Армения провозглашает государственную независимость, стремясь к национальному самоопределению на фоне распада империй.

1943 год — Венгерский изобретатель Ласло Биро запатентовывает шариковую ручку;

1984 год — США осуществляют первое успешное испытание системы противоракетной обороны в космосе;

1999 год — российские войска совершают внезапный марш-бросок и первыми занимают аэропорт в Приштине (Косово), опередив силы НАТО;

2003 год — известный поп-дуэт “Modern Talking” во второй раз и окончательно прекращает свое существование.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 июня в Украине и мире празднуют День здорового питания / © unsplash.com

10 июня в Украине и мире празднуют День здорового питания. День был создан для напоминания о том, что еда не просто удовольствием или привычкой, а основой жизненной энергии, долголетия и силы. Благодаря правильному питанию люди сохраняют хорошее физическое состояние, укрепляют свой иммунитет, снижают риск большинства хронических заболеваний.

Также 10 июня Всемирный день памяти домашних животных. Эту дату основали, чтобы привлечь внимание к важности домашних животных в жизни человека, подчеркнуть, насколько глубока и подлинна их связь с людьми.

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А еще 10 июня Международный день геральдики. Ежегодный праздник, посвященный искусству и науке создания флагов, гербов и символики. Геральдикой называют систему знаков и символов, которые используются для идентификации семей, лиц, городов, государств и т.п. Гербы являются сложными рисунками, рассказывающими о заслугах, происхождении, статусе владельца.

10 июня празднуют Всемирный день ремесленничества. Праздник посвящен людям, которые создают уникальные изделия своими руками (гончарство, ткачество и т.п.). Ремесло сочетает в себе традиции, навыки, творчество, которые передаются из поколения в поколение.

Также 10 июня Международный день стиля модерн. Модерн является художественным стилем, возникшим в Европе в конце XIX века, но широкое распространение получил в начале XX века. Его основные характеристики — плавные, природные линии, асимметрия, использование мотивов природы. Праздник создан, чтобы популяризировать знания о стиле модерн и его влиянии на развитие искусства.