Какой завтра, 10 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

10 июня 2024 года – понедельник. 838-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 июня в церковном календаре – день памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Святой священномученик Тимофей был епископом в городе Пруса, который находился в краю Витинийском, рядом с Фригией и Миссией, недалеко от Олимпийской горы. Он был известен своей чистотой и святостью, за что Бог наделил его даром чудотворения. Среди его чудес было убийство огромной змеи, которая жила в пещере и вредила людям и скоту, а также воскрешению царя по имени Арита, который был на смертном одре.

Когда на трон вступил Юлиан, отрекшийся от Христа и начавший гонить на Церковь, святой Тимофей активно проповедовал слово Божие, укрепляя верных и обращая неверных. За свои действия он был арестован и брошен в темницу, где продолжал учить о Христе приходящих к нему. Юлиан приказал ему прекратить проповедовать об Иисусе, но Тимофей не подчинился и продолжал свое служение, за что был казнен в тюрьме. Его святое тело было честно похоронено верными, и из его гроба совершались чудесные исцеления.

Что нельзя делать 10 июня

Не стоит отказывать в помощи, жадничать.

Незамужним девушкам запрещено заглядываться в чужое зеркало.

Мусор из дома нельзя выносить.

Народные приметы и традиции на 10 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: муравьев не видно, но день солнечный — ждите непогоду;

пауки спрятались – до смены погоды;

утром птички чистят перышки — будет дождь;

мыши бегают по полю вереницами – год будет неурожайным;

вороны нахмурились и не летают — придет непогода.

10 июня мыши бегают по полю вереницами — год будет неурожайным / Фото: Unsplash

Этот день наши предки назвали Знамение Тимотея, потому что часто происходили важные предвестия, которые о чем-то предупреждали людей. Часто они имели отношение к здоровью и благополучию, указывали на то, как будет развиваться личная жизнь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 июня

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 10 июня является хризоберил. Один из самых жестких драгоценных камней. Издавна верили, что хризоберилл влияет на наши эмоции и чувства.

В этот день родились:

1965 год – украинский ученый-экономист и политик Алексей Плотников;

1976 год – украинский журналист и политик Андрей Шевченко;

1987 год – украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов.

Памятные даты 10 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 июня:

978 год — князь Владимир садится на киевский престол;

1358 год — Битва при Мелло: крестьянские войска Жакерии потерпели поражение от армии французской знати;

1793 год – в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;

1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино;

1909 год — пассажирский корабль "Славония", терпящий крушение у Азорских островов, впервые в мире использует сигнал SOS;

1917 год — в Киеве начинает работу I Всеукраинский крестьянский съезд;

1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;

1984 год – американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе;

2003 год — снова распадается дуэт "Modern Talking".

Погода на 10 июня

Завтра, 10 июня, в Киеве будет облачно, днем дождь с грозой, который к вечеру закончится. Во Львове пасмурно, днем и вечером дождь с грозой. В Харькове утро и вечер обещают быть ясными, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +20 ночью. Во Львове +24 днем и +16 ночью. В Харькове +31 день и +16 ночью. В Одессе +27 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день стиля модерн / Фото: Unsplash

10 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день стиля модерн. Инициатором создания такого интересного праздника 2013 стал венгерский журнал Szecessziós Magazin в сотрудничестве с Музеем прикладного искусства (Будапешт). Там же провели и первое празднование. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день ушли из жизни выдающиеся архитекторы-модернисты: испанец Антонио Гауди и Эден Лехнер, спроектировавший Музей прикладного искусства в Будапеште.

Также 10 июня Всемирный день ремесленничества. Именно в этот день 1964 г. в Нью-Йорке состоялась первая международная конференция, в которой тогда приняли участие преподаватели, чиновники, ремесленники и художники из 40 стран мира. Тогда же было утверждено создание Всемирного ремесленного совета.

А еще 10 июня Международный день геральдики. Впервые отпраздновали в 2013 году. Дату избрали в честь того, что в 1128 году английский король Генрих Первый Боклерк подарил своему будущему зятю Жоффруа V Плантагенету щит в честь посвящения в рыцари. На щите были изображены три пары золотых львов.

10 июня День здорового питания. Специальный праздник, который празднуют в рамках Недели здорового питания, которая традиционно начинается во второй понедельник июня. Хотя большинство из нас считают, что здоровое питание было придумано современными людьми, люди осознали связь между правильными продуктами и здоровьем уже очень давно. К примеру, древние греки считали, что для хорошего самочувствия нужно поддерживать баланс четырех жидкостей в организме, а восстановить его помогут изменения в диете.