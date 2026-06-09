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Какой завтра, 10 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 10 июня, Международный день стиля модерн. Верующие чтят память святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. До Нового года осталось 205 дней.
10 июня 2026 года — среда. 1567-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 10 июня, верующие празднуют День памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Раннехристианский епископ города Прусса в Малой Азии, прославившийся непоколебимой верой, милосердием и даром чудотворения. По преданию, он исцелял больных, обращал людей в христианство и отважно проповедовал Евангелие. Во время гонений на христиан святой отказался отречься от своей веры, за что был заключен и впоследствии казнен. Именно поэтому Церковь чтит его как священномученика — пастыря, отдавшего жизнь за Христа.
10 июня в Украине и мире празднуют Международный день стиля модерн. Его начали в 2013 году европейские музеи и культурные учреждения, чтобы привлечь внимание к сохранению и популяризации уникального художественного наследия конца XIX — начала XX века. Стиль модерн, известный в разных странах как Art Nouveau, возник как стремление сочетать красоту, природу и функциональность. Его легко узнать по плавным линиям, растительным орнаментам, асимметричным формам и изящным декоративным элементам.
Таково 10 июня Всемирный день ремесленничества. Этот праздник посвящен мастерам, хранящим традиционные техники ручного труда и создающих уникальные изделия, сочетая многовековой опыт с современным дизайном. Его главная цель — привлечь внимание к народным промыслам, поддержать местных ремесленников и отметить важность передачи мастерства от поколения к поколению.
А еще 10 июня Международный день геральдики. Праздник посвящен искусству и науке создания, изучения и сохранения гербов, которые на протяжении веков являлись символами родов, городов, государств, учреждений и общин. Дата выбрана в честь 10 июня 1128 года, когда, по историческим источникам, Жоффруа V Анжуйский получил от Генриха I Боклерка щит с золотыми львами на синем фоне. Это событие часто считают одним из самых древних документально подтвержденных примеров использования наследственного герба.