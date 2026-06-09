Какой праздник 10 июня 2026 года / © ТСН

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10 июня 2026 года — среда. 1567-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

10 июня верующие празднуют День памяти святого священномученика Тимотея, епископа Прусского / © unsplash.com

Завтра, 10 июня, верующие празднуют День памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Раннехристианский епископ города Прусса в Малой Азии, прославившийся непоколебимой верой, милосердием и даром чудотворения. По преданию, он исцелял больных, обращал людей в христианство и отважно проповедовал Евангелие. Во время гонений на христиан святой отказался отречься от своей веры, за что был заключен и впоследствии казнен. Именно поэтому Церковь чтит его как священномученика — пастыря, отдавшего жизнь за Христа.

10 июня в Украине и мире празднуют Международный день стиля модерн / © pexels.com

10 июня в Украине и мире празднуют Международный день стиля модерн. Его начали в 2013 году европейские музеи и культурные учреждения, чтобы привлечь внимание к сохранению и популяризации уникального художественного наследия конца XIX — начала XX века. Стиль модерн, известный в разных странах как Art Nouveau, возник как стремление сочетать красоту, природу и функциональность. Его легко узнать по плавным линиям, растительным орнаментам, асимметричным формам и изящным декоративным элементам.

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10 июня Всемирный день ремесленничества / © pexels.com

Таково 10 июня Всемирный день ремесленничества. Этот праздник посвящен мастерам, хранящим традиционные техники ручного труда и создающих уникальные изделия, сочетая многовековой опыт с современным дизайном. Его главная цель — привлечь внимание к народным промыслам, поддержать местных ремесленников и отметить важность передачи мастерства от поколения к поколению.

10 июня Международный день геральдики / © pexels.com

А еще 10 июня Международный день геральдики. Праздник посвящен искусству и науке создания, изучения и сохранения гербов, которые на протяжении веков являлись символами родов, городов, государств, учреждений и общин. Дата выбрана в честь 10 июня 1128 года, когда, по историческим источникам, Жоффруа V Анжуйский получил от Генриха I Боклерка щит с золотыми львами на синем фоне. Это событие часто считают одним из самых древних документально подтвержденных примеров использования наследственного герба.

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