Какой завтра, 10 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 марта, День Государственного гимна Украины. Верующие чтят память мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других. До Нового года осталось 296 дней.
10 марта 2024 года — воскресенье. 746-й день войны в Украине.
Какой завтра, 10 марта, церковный праздник
10 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других. Кондрат родился в знатной семье, хотя и не обладал большим богатством. Он все свои средства отдавал бедным, помогал больным и нуждающимся. Однажды в Никодемию, где он жил, прибыл наместник императора, известный своей ненавистью к христианам. Святой пришел к нему добровольно и честно сказал, что проповедует христианство. Сначала наместник подобострастно попросил мужа отказаться от веры, но тот отказался. Бросили тогда Кондрата в темницу, положили на острые гвозди голой спиной вниз и сверху придавили тяжелым камнем.
Что нельзя делать 10 марта
- Не стоит планировать визит к стоматологу.
- Не рекомендуется делать никаких хирургических операций.
- Откажитесь от больших покупок.
Народные приметы и традиции на 10 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: в небе уже кружатся жаворонки — совсем скоро появится трава;
- быстро плывут по небу пушистые облака — в теплую, но дождливую погоду;
- пасмурная погода указывает, что урожай льна будет большим;
- уже вернулись аисты – весна вступила в свои права;
- гроза в этот день к большому урожаю.
Люди верили, что в этот день природа наделяет ручьями способностью видеть тайное будущее. Чтобы не было наводнения, молились святым. А если талая вода все же подтапливала дома, то говорили, что это все за грехи прошлогодние.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 марта
Какие завтра именины: Виктор, Денис, Клавдий, Леонид, Павел, Федор, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.
Талисманом человека, рожденного 10 марта является аметист. Один из самых популярных самоцветов, самая дорогая разновидность кварца. Издавна верили, что аметист помогает очиститься от негатива и удерживать равновесие во время медитации.
В этот день родились:
- 1787 год — благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье 1813-1835 гг. против национального и социального гнета Устим Кармелюк;
- 1930 год – украинский ученый в области экономической кибернетики Михалевич Владимир Сергеевич;
- 1989 год — украинская шашистка, чемпионка мира Мотричко Виктория Леонтьевна.
Памятные даты 10 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 марта:
- 1098 год – Балдуин I принимает титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев;
- 1535 год — корабли Томаса де Берланги отклоняются с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова;
- 1801 год – в Англии, Шотландии и Уэльсе проводят первую перепись населения;
- 1813 год — прусский король Фридрих-Вильгельм III основывает награду "Железный Крест" на награждение заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации;
- 1830 год — начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость;
- 1862 год – в США входят в обращение первые бумажные деньги;
- 1865 год — песня "Еще не умерла Украина" впервые публично звучит в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко;
- 1876 год — Александер Грэм Белл совершает первый успешный телефонный звонок;
- 1878 — в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Вовк и А. Ляхоцкий издают карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;
- 1893 год — Берег Слоновой Кости становится французской колонией;
- 1906 год – в Британии открывают линия Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена;
- 1910 год – в Китае запрещают рабство;
- 1910 год — первые ночные полеты совершает француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио";
- 1943 год — немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибывает в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки;
- 1959 год — начало тибетского восстания местных жителей против китайских властей;
- 1976 год — полька Кристина Хойновская начинает первое женское кругосветное одиночное плавание;
- 1990 год — появляется первый в Киеве приход УАПЦ;
- 1992 год — Украину принимают в Североатлантический Совет сотрудничества.
Погода на 10 марта
Завтра, 10 марта, в Киеве ясно утром, затем небо затянется облаками, без осадков. Во Львове ясное утро, пасмурные день и вечер, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +6 днем и -1 ночью. Во Львове +7 день и 0 ночью. В Харькове +5 днем и -2 ночью. В Одессе +7 днем и -1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
10 марта в Украине празднуют День Государственного Гимна. Праздник был утвержден в 2021 году Кабинетом Министров Украины. Государственным символом независимости нашей страны стало произведение "Еще не умерла Украина..." композитора Михаила Вербица и поэта Павла Чубинского. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день он впервые прозвучал на концерте, посвященном Тарасу Шевченко.
Также 10 марта Международный день женщин-судей. День, помогающий содействовать гендерному равенству и важности представительства женщин в судебной системе. Также он отмечает огромный вклад женщин-судей и их усилия по продвижению верховенства права и правосудия в мире.
А еще 10 марта Международный день удивительности. Хотя это и довольно странный праздник, поощряющий людей принять и отпраздновать свою удивительность, однако он очень важен в современном мире. Ведь он также дает шанс понять, какие качества делают каждого из нас особенным.
10 марта празднуют Международный день парика. Событие, имеющее двойное значение. Она указывает на разнообразие и свободу самовыражения с помощью парика, а также помогает узнать интересную историю париков. Их ведь носили еще в Древнем Египте для защиты от солнца и во время церемониальных событий.