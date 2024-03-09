Какой завтра, 10 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 марта, День Государственного гимна Украины. Верующие чтят память мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других. До Нового года осталось 296 дней.

10 марта 2024 года — воскресенье. 746-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 марта, церковный праздник

10 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Кодрата Никомедийского, Саторина и других. Кондрат родился в знатной семье, хотя и не обладал большим богатством. Он все свои средства отдавал бедным, помогал больным и нуждающимся. Однажды в Никодемию, где он жил, прибыл наместник императора, известный своей ненавистью к христианам. Святой пришел к нему добровольно и честно сказал, что проповедует христианство. Сначала наместник подобострастно попросил мужа отказаться от веры, но тот отказался. Бросили тогда Кондрата в темницу, положили на острые гвозди голой спиной вниз и сверху придавили тяжелым камнем.

Что нельзя делать 10 марта

Не стоит планировать визит к стоматологу.

Не рекомендуется делать никаких хирургических операций.

Откажитесь от больших покупок.

Народные приметы и традиции на 10 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в небе уже кружатся жаворонки — совсем скоро появится трава;

быстро плывут по небу пушистые облака — в теплую, но дождливую погоду;

пасмурная погода указывает, что урожай льна будет большим;

уже вернулись аисты – весна вступила в свои права;

гроза в этот день к большому урожаю.

10 марта / Фото: Pexels

Люди верили, что в этот день природа наделяет ручьями способностью видеть тайное будущее. Чтобы не было наводнения, молились святым. А если талая вода все же подтапливала дома, то говорили, что это все за грехи прошлогодние.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 марта

Какие завтра именины: Виктор, Денис, Клавдий, Леонид, Павел, Федор, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

Талисманом человека, рожденного 10 марта является аметист. Один из самых популярных самоцветов, самая дорогая разновидность кварца. Издавна верили, что аметист помогает очиститься от негатива и удерживать равновесие во время медитации.

В этот день родились:

1787 год — благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье 1813-1835 гг. против национального и социального гнета Устим Кармелюк;

1930 год – украинский ученый в области экономической кибернетики Михалевич Владимир Сергеевич;

1989 год — украинская шашистка, чемпионка мира Мотричко Виктория Леонтьевна.

Памятные даты 10 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 марта:

1098 год – Балдуин I принимает титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев;

1535 год — корабли Томаса де Берланги отклоняются с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова;

1801 год – в Англии, Шотландии и Уэльсе проводят первую перепись населения;

1813 год — прусский король Фридрих-Вильгельм III основывает награду "Железный Крест" на награждение заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации;

1830 год — начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость;

1862 год – в США входят в обращение первые бумажные деньги;

1865 год — песня "Еще не умерла Украина" впервые публично звучит в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко;

1876 год — Александер Грэм Белл совершает первый успешный телефонный звонок;

1878 — в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Вовк и А. Ляхоцкий издают карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1893 год — Берег Слоновой Кости становится французской колонией;

1906 год – в Британии открывают линия Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена;

1910 год – в Китае запрещают рабство;

1910 год — первые ночные полеты совершает француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио";

1943 год — немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибывает в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки;

1959 год — начало тибетского восстания местных жителей против китайских властей;

1976 год — полька Кристина Хойновская начинает первое женское кругосветное одиночное плавание;

1990 год — появляется первый в Киеве приход УАПЦ;

1992 год — Украину принимают в Североатлантический Совет сотрудничества.

Погода на 10 марта

Завтра, 10 марта, в Киеве ясно утром, затем небо затянется облаками, без осадков. Во Львове ясное утро, пасмурные день и вечер, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и -1 ночью. Во Львове +7 день и 0 ночью. В Харькове +5 днем и -2 ночью. В Одессе +7 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 марта в Украине отмечают День Государственного Гимна / Фото: Pexels

10 марта в Украине празднуют День Государственного Гимна. Праздник был утвержден в 2021 году Кабинетом Министров Украины. Государственным символом независимости нашей страны стало произведение "Еще не умерла Украина..." композитора Михаила Вербица и поэта Павла Чубинского. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день он впервые прозвучал на концерте, посвященном Тарасу Шевченко.

Также 10 марта Международный день женщин-судей. День, помогающий содействовать гендерному равенству и важности представительства женщин в судебной системе. Также он отмечает огромный вклад женщин-судей и их усилия по продвижению верховенства права и правосудия в мире.

А еще 10 марта Международный день удивительности. Хотя это и довольно странный праздник, поощряющий людей принять и отпраздновать свою удивительность, однако он очень важен в современном мире. Ведь он также дает шанс понять, какие качества делают каждого из нас особенным.

10 марта празднуют Международный день парика. Событие, имеющее двойное значение. Она указывает на разнообразие и свободу самовыражения с помощью парика, а также помогает узнать интересную историю париков. Их ведь носили еще в Древнем Египте для защиты от солнца и во время церемониальных событий.