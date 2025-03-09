Какой завтра, 10 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 марта, День Государственного гимна Украины. Верующие чтят память святых мучеников Кондрата, Киприана и других. До Нового года осталось 296 дней.

10 марта 2025 года – понедельник. 1111-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 марта в церковном календаре – день памяти святых мучеников Кондрата, Киприана и других. Это группа христианских мучеников, погибших за свою веру в III веке. По преданию, Кондрат был христианским проповедником, который вместе со своими учениками и последователями, среди которых были Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент, Викторин и другие, подвергся преследованиям за свою веру. Они были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам, но не отреклись от христианства.

Что нельзя делать 10 марта

От крупных и серьезных покупок лучше отказаться.

Не следует делать никаких хирургических вмешательств.

Не подходящий день для похода к стоматологу.

Народные приметы и традиции на 10 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: аисты уже вернулись домой – весна точно вступила в свои права;

по небу быстро плывут пушистые облака — погода будет теплой, но дождливая;

в небе много жаворонков – уже совсем скоро вырастет трава;

гроза в этот день до богатого урожая.

10 марта аисты уже вернулись домой – весна точно вступила в свои права. / Фото: pixabay.com

Святым в этот день обязательно молились, чтобы не было наводнения. Но если талая вода все же подтапливала дома, то считали, что это плата за прошлогодние грехи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 марта

Какие завтра именины: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Анастасия, Василиса, Галина.

Талисманом человека, рожденного 10 марта является аметист. Камень, усиливающий интуицию и приносящий в жизнь гармонию. Часто аметист используют во время медитации, чтобы получить равновесие.

В этот день родились:

1787 год – благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813–1835 гг. против национального и социального гнета Устим Кармелюк;

1930 год – украинский ученый в области экономической кибернетики, директор Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины с 1982 по 1994 гг. Владимир Михалевич;

1953 год — украинский музыкант, певец, композитор, поэт, автор песни "Украина", которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн Украины Тарас Петриненко.

Памятные даты 10 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 марта:

1098 год – Балдуин I принимает титул графа Эдессы, основав первое государство крестоносцев;

1535 год — корабли Томаса де Берланги отклонились с пути от Панамы до Перу, в результате чего были открыты Галапагосские острова;

1801 год – в Англии, Шотландии и Уэльсе проводят первую перепись населения;

1813 год — прусский король Фридрих-Вильгельм III основывает награду "Железный Крест" на награждение заслуг в освобождении страны от наполеоновской оккупации;

1830 год — начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость;

1862 год — в США входят в обращение первые бумажные деньги;

1865 год — песня "Еще не умерла Украина" впервые публично звучит в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко;

1876 год — Александер Грэм Белл совершает первый успешный телефонный звонок, его первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть");

1878 год – в женевской типографии М. Драгоманова Ф. Волк и А. Ляхоцкий издают карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1893 год — Берег Слоновой Кости становится французской колонией;

1906 год – в Британии открывают линию Бакерлоо (Bakerloo) Лондонского метрополитена;

1910 год – в Китае запрещают рабство;

1910 год — первые ночные полеты совершает француз Эмиль Обрен на моноплане "Блерио";

1943 год — немецкий фельдмаршал Эрвин фон Роммель прибывает в бункер под Винницей для попытки уговорить Гитлера эвакуировать немецкие войска из Северной Африки;

1945 год – происходит бомбардировка Токио, самый кровавый авианалет в истории войн;

1959 год — начало Тибетского восстания местных жителей против китайских властей;

1976 год — полька Кристина Хойновская начинает первое женское кругосветное одиночное плавание;

1990 год — появляется первый в Киеве приход УАПЦ;

1992 год — Украина принята в Североатлантический Совет сотрудничества. Начало существования оркестра Почетного караула Президентского полка Украины.

Погода на 10 марта

Завтра, 10 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +5 ночью. Во Львове +18 днем и +5 ночью. В Харькове +11 днем и +2 ночью. В Одессе +9 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 марта в Украине отмечают День Государственного гимна Украины / Фото: ТСН.ua

10 марта в Украине празднуют День Государственного гимна Украины. Это относительно новый праздник, официально установленный 7 февраля 2023 постановлением Верховной Рады Украины. Дата 10 марта была выбрана неслучайно — именно в этот день 1865 в Перемышле впервые прозвучал гимн "Еще не умерла Украина" в музыкальном оформлении Михаила Вербицкого. Слова гимна написал поэт и общественный деятель Павел Чубинский в 1862 году. Гимн Украины является одним из ключевых символов государственности и национального единства наряду с флагом и гербом. Его торжественные слова отражают несокрушимость украинского духа, борьбу за свободу и веру в победу. Празднование Дня Государственного гимна Украины призвано популяризировать национальные символы и напоминать о важности украинской идентичности.

Также 10 марта День памяти Тараса Шевченко. В этот день украинцы вспоминают великого Кобзаря, возлагают цветы к его памятникам, организуют чтение его стихов, научные конференции, художественные мероприятия. Особенно торжественно этот день отмечают в Каневе на горе Тараса, где похоронен Шевченко.

А еще 10 марта Международный день парика. Это неофициальный, но довольно интересный праздник, посвященный парикам и их роли в жизни людей. В этот день люди могут попробовать необычный образ, надев парик, организовывать тематические вечеринки или участвовать в благотворительных акциях, помогая тем, кто нуждается в парике по медицинским причинам.

10 марта празднуют Международный день удивительности. Это неофициальный, но веселый и вдохновенный праздник, посвященный всему удивительному, что есть в мире и каждом из нас. Идея этого дня возникла в 2007 году благодаря программисту Кевину Лоулессу. Он предложил создать день, когда люди могут праздновать собственную удивительность и вдохновлять других. Дата 10 марта была избрана в честь дня рождения Чака Норриса – человека, вокруг которого существует много легенд о его невероятных способностях.

Также 10 марта Международный день женщин-судей. Он стремится привлечь внимание к вкладу женщин в судебную систему и их важной роли в обеспечении справедливости и правопорядка. Этот день был основан, чтобы подчеркнуть важность гендерного равенства в правовой системе, отметить достижения женщин в юридической сфере и содействовать привлечению молодых женщин к карьере в юстиции. Он также способствует борьбе за равные права и возможности для женщин, чтобы у них было такое же количество шансов, как и мужчины, на занятие высоких должностей в судебной системе.

А еще 10 марта День Содружества наций. Выпадает на второй понедельник марта. Это праздник, объединяющий 56 стран-членов Содружества наций — международной организации, состоящей из различных государств, имеющих исторические связи с Великобританией. Содружество наций является символом сотрудничества, мира и развития среди объединяемых для достижения общих целей.

10 марта празднуют Международный день волынки (волынника). Этот праздник посвящен одному из старейших и характерных народных музыкальных инструментов – волынцы. Она имеет глубокие корни в истории многих народов, в частности, является важной частью музыкального наследия Великобритании, Ирландии, Шотландии, а также некоторых регионов Франции и других стран Европы. Волынка (или волынка) – это инструмент, состоящий из мешка, в котором хранится воздух, и трубки, через которую выходит звук. Обычно волынка имеет несколько трубок, каждая из которых создает свою ноту. Она обладает очень характерным, громким и мелодичным звуком, который использовался на разных мероприятиях — от праздников до битв, и остается популярным инструментом в народных музыкальных традициях многих стран.