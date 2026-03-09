Какой праздник 10 марта 2026 года / © ТСН

10 марта 2026 года — вторник. 1475-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

10 марта верующие празднуют День памяти святых мучеников Кондрата, Киприана и других / © unsplash.com

Завтра, 10 марта, верующие празднуют День памяти святых мучеников Кондрата, Киприана и других. Они пострадали за веру во Христа III века во время преследований христиан в Римской империи. Они жили вблизи города Коринф. Кондрат был благочестивым христианином и наставником других верующих. Когда начались гонения, его вместе с учениками, среди которых был и Киприан, схватили и заставляли отречься от христианства. Однако они твердо исповедовали свою веру. За это мучеников подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили. Их подвиг стал примером несокрушимой веры, мужества и преданности Богу, поэтому Церковь почитает их как святых мучеников.

10 марта в Украине празднуют День Государственного гимна Украины / © unsplash.com

10 марта в Украине празднуют День Государственного гимна Украины. Текст гимна написал украинский поэт Павел Чубинский в 1862 году. Музыку к нему создал композитор и священник Михаил Вербицкий. Песня быстро распространилась среди украинцев и стала символом борьбы за свободу и независимость. После провозглашения независимости Украины в 1991 году песню официально утвердили как государственный гимн. Окончательный текст первого куплета и припева приняла Верховная Рада Украины в 2003 году.

10 марта Международный день парика / © unsplash.com

Также 10 марта Международный день парика. Парики имеют давнюю историю: их носили еще в Древнем Египте, а особенно популярны они стали в Европе XVII–XVIII веков. К примеру, при дворе французского короля Людовик XIV пышные парики были обязательным элементом аристократической моды.

10 марта Международный день удивительности / © unsplash.com

А еще 10 марта Международный день удивительности. Идея праздника возникла в 2007 году по инициативе сотрудников компании Liftopia. Дату выбрали неслучайно — она совпадает с днем рождения известного актера Чака Норриса, который в массовой культуре стал символом силы и «крутости».

10 марта празднуют Международный день женщин-судей / © unsplash.com

10 марта празднуют Международный день женщин-судей. Праздник установила Организация Объединенных Наций в 2021 году, чтобы привлечь внимание к роли женщин в судебной системе и важности гендерного равенства в сфере правосудия. Инициатором введения в этот день выступила Международная ассоциация женщин-судей. Целью праздника является поддержка женщин, работающих в судебной власти, а также поощрение большего участия женщин в правовой системе разных стран.

10 марта День памяти Тараса Григорьевича Шевченко / © Pixabay

Также 10 марта День памяти Тараса Григорьевича Шевченко. Это дата чествования выдающегося поэта, художника и мыслителя, которого считают духовным символом украинского народа 10 марта 1861 он умер. Тарас Шевченко был одним из творцов новой украинской литературы. Его поэтический сборник «Кобзарь» стал знаковым произведением, утвердившим украинский язык в литературе и пробудившим национальное сознание. В своих стихах поэт поднимал темы свободы, достоинства, социальной справедливости и любви к Родине.

10 марта Международный день волынки (волынника) / © unsplash.com

А еще 10 марта Международный день волынки (волынника). Волынка имеет многовековую историю и распространена во многих культурах Европы, в частности, в Шотландии, Франции. Она всегда являлась важным элементом народной музыки: сопровождала свадьбу, празднование, обряды и военные походы.