Какой праздник 10 мая 2025 года / © ТСН

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10 мая 2025 года — суббота. 1172-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 мая, верующие празднуют день памяти святого апостола Симона Зилота. Один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, который после Вознесения Спасителя стал верным проповедником христианства в отдаленных уголках мира. Его имя — Зилот — переводится как «ревнитель», подчеркивающий его горячее сердце и непреклонную преданность Божьему делу. В некоторых источниках его также называют Кананитом, но это не указывает на место рождения, а является синонимом слова «ревнитель» по арамейскому языку.

Хотя Евангелие вспоминают о нем только в списках апостолов, предание свидетельствует о широкомасштабной миссионерской деятельности Симона после Сошествия Святого Духа. Ему приписывают благовестие в Африке, Малой Азии, Ближнем Востоке, а также на Кавказе. Особенно глубокий след, по преданию, он оставил в Грузии, где христианская традиция считает его первым благовестником на этих землях. Там же, возле нынешней Сухуми, апостол, по легенде, принял мученическую смерть.

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Что нельзя делать 10 мая

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — день лучше посвятить покою, молитве, духовному очищению.

Не желательно заключать важные соглашения — этот день не подходит для начинаний в сфере торговли, финансовых соглашений, подписания важных контрактов — потому что ревностный Симон якобы «проверяет сердца» и все тайное становится явным.

Запрещается ругаться, злословить — Симон Зилот символизирует ревность к добру и истине, день его памяти не терпит брани, оскорблений, ссор или осуждения других.

Народные приметы и традиции на 10 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день теплый и ясный — лето будет раннее и сухое;

дождь — урожай огурцов будет богатым;

на Симона пчелы активно летают — лето будет теплое и щедрое;

гром 10 мая — к щедрому, но грозовому лету;

солнце восходит в тумане — к дождю в ближайшие дни;

если журавли летят низко — к похолоданию или дождю.

На Симона пчелы активно летают — лето будет теплое и щедрое / © unsplash.com

В народе 10 мая носило название Симон Ревностный. «Зилот» (ревнитель), то есть «ревностный» — тот, кто искренне, безудержно борется за веру, справедливость, добро. В народе Симона Ревностного считали покровителем огородников, сеятелей и пчеловодов, потому что в этот день традиционно начинали полевые работы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 мая

Какие завтра именины: Симеон, Таисия.

Талисманом человека, рожденного 10 мая, является изумруд. Издавна считался настоящим сокровищем среди драгоценных камней — в отдельные эпохи его даже ценили выше бриллиантов. Этот самоцвет ассоциируется с возрождением природы, юностью души, светлой надеждой, внутренним равновесием и стремлением к истине. Он олицетворяет весну жизнь, гармоничное будущее и вдохновляющую справедливость.

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В этот день родились:

1916 год — Алла Лисянская, украинская художница;

1961 год — Иван Малкович, украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га;

1980 год — Александр Мациевский, солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 10 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 мая:

1881 год — Румыния получила статус королевства;

1925 год — в Киеве торжественно открыли мост, названный в честь Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона;

1940 год — Уинстон Черчилль стал премьер-министром Великобритании; Германия вторглась во Францию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды, а Великобритания — в Исландию;

1975 год — американский атлет Брайан Олдфилд стал первым, кто толкнул ядро на расстояние более 21 метра — его рекорд был побит только через 12 лет;

1993 год — в Кыргызстане введена национальная валюта — сом;

1993 год — на вершине Эвереста одновременно находились 40 человек из девяти различных экспедиций — рекордное количество людей на горе;

1995 год — в Таджикистане введена новая валюта — таджикский рубль, который в октябре 2000 года был заменен на сомоне;

1997 год — в чеченском селе Семашки была похищена съемочная группа НТВ во главе с журналисткой Еленой Масюк;

2006 год — в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера, эпицентр которого находился в 40 км юго-восточнее Салоник;

2017 год — вышел украинский перевод культового комикса «Бэтмен: Год первый», рассказывающий о происхождении Бэтмена.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 мая День движения для здоровья / © unsplash.com

10 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день коллажа. Этот день отмечает творческий потенциал комбинирования разнообразных материалов, изображений и текстур для создания нового, уникального произведения. Коллаж как техника дает художникам множество возможностей для самовыражения, ведь позволяет работать с самыми разными элементами и медиа. Выпадает на вторую субботу мая.

Также 10 мая Всемирный день танца живота. Выпадает на вторую субботу мая. Этот праздник подчеркивает не только эстетическую красоту и гибкость этого танца, но и его значение в культурном контексте, отражая богатство традиций и глубину передаваемых им эмоций.

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А еще 10 мая Всемирный день птицеводства. Птицеводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства, которое обеспечивает нас всем необходимым, включая мясо, яйца и другие продукты питания. Это важный источник пищи для многих людей по всему миру, и он обеспечивает миллионы рабочих мест в глобальном масштабе. Производство птицы, в частности курятины, является одним из основных источников белка для населения.

10 мая празднуют Международный день аргании. Аргания — это дерево, которое может достигать высоты до 10-15 метров и дает плоды, из которых производят аргановое масло. Это масло получило мировое признание благодаря своим многочисленным полезным свойствам и широко используется в косметических средствах, медицине и кулинарии. Аргания стала символом устойчивого развития, поскольку ее выращивание способствует сохранению экологии и создает рабочие места для местных жителей.

Также 10 мая Международный день ветряной мельницы. Этот день подчеркивает важность ветряков, которые в прошлом были ключевыми механизмами для сельского хозяйства и энергетики, а сейчас они являются символом возобновляемых источников энергии.

А еще 10 мая Международный день борьбы с системной красной волчанкой. Системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать здоровые клетки и ткани организма, вызывая воспаление в разных частях тела. Оно может поражать кожу, суставы, сердце, легкие, почки и нервную систему. Это заболевание протекает хронически, с периодами ремиссии и обострения, и его симптомы могут быть очень разнообразными, от легких до очень серьезных.

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10 мая празднуют Всемирный день справедливой торговли. Это день, когда весь мир обращает внимание на важность поддержки производителей в более бедных странах, предлагая им возможность получать достойную оплату за свой труд и товар, а также работать в условиях, отвечающих международным стандартам безопасности и устойчивому развитию.

Также 10 мая Всемирный день мигрирующих птиц. Приходится на вторую субботу мая. Мигрирующие птицы выполняют критически важную роль в природных системах, способствуя биоразнообразию, распространению семян, опылению растений и регулированию популяций насекомых. Однако их миграционные маршруты часто пересекают опасные зоны, где их ждут многочисленные угрозы — от загрязнения окружающей среды до разрушения природных сред. Большинство мигрирующих птиц совершают долгие путешествия, которые могут длиться месяцами, и любое препятствие на этом пути, как, например, изменения климата или уничтожение сред для гнездования, может иметь серьезные последствия для их популяций.

А еще 10 мая День движения для здоровья. Этот праздник направлен на поощрение людей к большему движению в их повседневной жизни, ведь регулярные физические упражнения — это основа крепкого здоровья и благополучия. День движения для здоровья — это шанс задуматься над тем, как мы живем, и сделать шаг в сторону здоровья. Движение — это не только средство поддержания физического состояния, но и важный фактор психического благополучия. Этот день отмечает, что даже небольшие шаги могут изменить нашу жизнь к лучшему, и поддержка активного образа жизни поможет сохранить здоровье на долгие годы.