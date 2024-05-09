Какой завтра, 10 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 мая, Всемирный день ведения хозяйства. Верующие чтят память апостола Симона. До Нового года осталось 235 дней.

10 мая 2024 года – пятница. 807-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 мая в церковном календаре – день памяти апостола Симона. Святой апостол Симон Зилот был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он также известен как Симон Кананит. Симон Зилот происходил из города Кана Галилейского. Его прозвище Зилот в переводе с греческого означает "ревнитель". Это указывает на его ревность к иудейскому закону.

А вот Кананит объясняется как "уроженец Кана" или "ревнитель". Симон присутствовал на первом чуде Иисуса – превращении воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Он принял дар Святого Духа вместе с другими апостолами в день Пятидесятницы.

Святой апостол Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. По преданию Симон Зилот умер мученической смертью на Черноморском побережье Кавказа, возможно в Абхазии или Персии. Его мощи хранятся в разных местах, включая Новоафонский монастырь в Абхазии и базилику апостола Андрея Первозванного в Кельне.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя работать в земле.

Запрещено ссориться и злословить.

Лучше не употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 10 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы поют до рассвета – будет дождь;

крот разбрасывает землю вокруг норы — до дождливой погоды;

во время дождя сильный ветер — ждите улучшения погоды;

уже лопают серьги на берегу — пора сажать хлеб;

идет дождь — к ненастному лету.

10 мая крот разбрасывает землю вокруг норы — к дождливой погоде. / Фото: Unsplash

В этот день знахари и знахарки шли в лес, чтобы собрать лечебные травы. Считалось, что они приобретают сильнейшую энергию.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 мая

Какие завтра именины: Кирилл, Василий, Таисия.

Талисманом человека, рожденного 10 мая, является изумруд. Считается одним из самых уважаемых камней. В древности изумруд ценили больше, чем бриллиант. Он символизирует весну, молодость, надежду, будущее, справедливость и гармонию.

В этот день родились:

1916 год — украинская художница Алла Лисянская;

1961 год — украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович;

1980 год — солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Александр Мациевский.

Памятные даты 10 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 мая:

1881 год — Румыния становится королевством;

1925 год — в Киеве торжественно открывают мост имени Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона;

1940 год — Вермахт вторгается на территорию Бельгии, Нидерландов и Люксембурга;

1940 год — Невилл Чемберлен подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании, новым британским премьером становится Уинстон Черчилль;

1975 год — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкает ядро дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет);

1993 год — в Кыргызстане вводят национальную валюту (сом);

1993 год — на вершине Эвереста одновременно собирается 40 человек из девяти экспедиций – рекордное количество людей на этой горе;

1995 год — в Таджикистане вводят таджикский рубль, который в октябре 2000 года сменяют на сомоне;

1997 год — в селе Семашки в Чечне похищают съемочную группу телекомпании НТВ во главе с журналисткой Еленой Масюк;

2006 год — землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера происходит в Греции.

Погода на 10 мая

Завтра, 10 мая, в Киеве облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Во Львове без осадков. В Харькове будет облачно, дождливо. В Одессе облачно с прояснениями, днем возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +10 ночью. Во Львове — +16 днем и +8 ночью. В Харькове — +17 днем и +10 ночью. В Одессе — +17 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 мая в Украине и мире празднуют Международный день организации / Фото: Unsplash

10 мая в Украине и мире празднуют Международный день организации. Событие посвящено повышению осведомленности об организации – дерево, которое растет только в Марокко и известно своей выносливостью и многогранной полезностью. Аргания (Argania spinosa) происходит из региона Марокко к югу от Сахары, особенно распространена в засушливых и полузасушливых районах. Она играет решающую роль в поддержании экологического баланса, сохранении биоразнообразия и поддержании жизнедеятельности местных общин.

Также 10 мая День океана-матери. Это событие посвящено признанию жизненно важной роли, которую океаны играют в поддержании жизни на Земле, и повышению осведомленности о важности защиты и сохранения наших морских ресурсов.

А еще 10 мая Всемирный день хозяйствования. Этот день посвящен признанию и оценке работы профессионалов по управлению объектами, играющими решающую роль в обеспечении безопасности, эффективности и устойчивости зданий и инфраструктуры. Управление объектами включает широкий спектр деятельности, включая техническое обслуживание, ремонт, уборку, безопасность и управление энергией и т.д. Это сложная и ответственная область, которая требует высокого уровня знаний, навыков и профессионализма.

10 мая День доверия своей интуиции. Это день, который побуждает людей прислушиваться к своему внутреннему голосу и доверять своим инстинктам. Интуиция – это способность понять что-то немедленно, без сознательного соображения. Это мощный инструмент, который может помочь людям принимать решения, решать проблемы и ориентироваться в жизненных затруднениях.

Также 10 мая Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Эта дата предназначена для повышения осведомленности о системной красной волчанке (лупусе) – хроническом аутоиммунном заболевании, которое может влиять на различные органы и системы в организме.

А еще 10 мая Всемирный день движения для здоровья. Это отличный случай отметить физическую активность и поддержание здорового образа жизни.