10 мая 2026 года — воскресенье. 1536-й день войны в Украине.

Завтра, 10 мая, верующие празднуют День памяти святого апостола Симона Зилота. Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Прозвище Зилот означает ревнитель, то есть человек горячей веры и преданности Божьему закону. По преданию, до встречи со Христом он принадлежал к движению зилотов, стремившихся к освобождению Израиля. После призвания Спасителем Симон полностью изменил свою жизнь и стал проповедником Евангелия. После Пятидесятницы он отправился с миссией проповедовать веру в разные страны — по разным преданиям, побывал в Египте, Месопотамии и даже в Британии. Там же, по одной из традиций, он принял мученическую смерть за Христа.

10 мая в Украине и мире празднуют Международный день матери и День матери в Украине. Выпадает на второе воскресенье мая. Дети дарят матерям цветы, подарки, открытки и выражают благодарность за любовь, заботу и поддержку. Исторически современная традиция праздника сформировалась в начале ХХ века в США благодаря Анне Джарвис, которая стремилась создать день, посвященный памяти и уважению матерей.

Также 10 мая Всемирный день движения для здоровья. Его главная идея — поощрить людей больше двигаться каждый день: ходить пешком, заниматься спортом, делать зарядку или просто меньше сидеть без движения. Ведь регулярная активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и улучшает психическое состояние.

А еще 10 мая Международный день аргании. Аргания известна своим ценным маслом, получаемым из ее плодов. Аргановое масло используется в кулинарии, косметологии и медицине благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот и витаминов. Праздник призван обратить внимание на сохранение органовых лесов, входящих в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Эти деревья защищают почву от эрозии, помогают сохранять экосистему и поддерживают жизнь местных сообществ.

10 мая празднуют Всемирный день птицеводства. Его цель — привлечь внимание к роли домашней птицы (кур, индеек, уток, гусей) в обеспечении людей доступным белком, в том числе мясом и яйцами. Также этот день отмечает важность современных технологий в птицеводстве, ветеринарного контроля и гуманного отношения к животным.

Также 10 мая Международный день борьбы с системной красной волчанкой. Системная красная волчанка — это хроническая болезнь, при которой иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. Она может поражать кожу, суставы, почки, сердце и другие органы, проявляясь через усталость, боль, воспаление и общее ухудшение самочувствия.

А еще 10 мая Всемирный день хозяйствования. Его идея состоит в том, чтобы обратить внимание на ежедневную невидимую работу, которую выполняют люди дома: уборка, приготовление пищи, уход за детьми, организацию быта. Часто такая работа воспринимается как привычная, но на самом деле она является основой комфорта, порядка и благополучия семьи.

10 мая празднуют День океана-матери. Главная идея этого дня — напомнить о необходимости беречь океаны от загрязнения пластиком, чрезмерного лова рыбы, нефтяных разливов и последствий изменения климата. Также подчеркивается важность ответственного отношения к водным ресурсам в целом.

