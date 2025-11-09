- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 10 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 10 ноября, Всемирный день молодежи. Верующие чтят память святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. До Нового года остался 51 день.
10 ноября 2025 года — понедельник. 1355-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 10 ноября, верующие празднуют день памяти святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Эраст упоминается апостолом Павлом как казначей (руководитель хозяйственной части) Коринфа, а впоследствии как христианский проповедник, сопровождавший Павла в миссионерских путешествиях. В предании он предстает как муж зрелой веры, одаренный административным дарованием и верностью апостольскому служению. После проповеди в Ахайе он продолжил миссию в Македонии, где по традиции и почил в Господе после многочисленных трудов.
Святой Олимп упоминается в Послании Римлянам среди тех, кого апостол Павел лично приветствует. Традиция называет его сотрудником апостолов и ревностным защитником христианских общин в Риме в период нарастающих преследований. По церковным преданиям Олимп был близок к апостолу Петру и разделял с ним труды благовестия. По идее, он принял мученическую смерть во время гонений Нерона, подтвердив стойкость веры.
Родион, известный также под именем Геразин, принадлежал к числу учащихся апостола Павла. В передаче он упоминается как родственник апостола. Ему приписывают проповедническую деятельность в Риме, где он помогал Павлу и Петру в организации общества. Традиция свидетельствует, что Родион был казнен в то же время, когда погибли многие ученики Петра, — также во время нероновых гонений, приняв смерть за Христа.
Что нельзя делать 10 ноября
Не следует начинать трудные домашние дела — разряжаются осенние духи дома, и нужно меньше шума и суеты.
Не стоит давать деньги и вещи взаймы — в этот день одолженное не вернется или заберет часть благосостояния семьи.
Запрещается ругаться и ссориться — к длительной вражде и потерям в семье.
Народные приметы и традиции на 10 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
тепло 10 ноября — до мягкой зимы;
утром пасмурно — зима будет снежной;
утром иней на деревьях — ждите морозную и сухую зиму;
паутина летает в воздухе — к длительной оттепели;
первый снег — весна придет рано.
В народе 10 ноября называлось Предзимье. День рассматривался как условное начало предзимья, когда природа окончательно переходит в тихую фазу перед морозами.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 ноября
Какие завтра именины: Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.
Талисманом человека, рожденного 10 ноября является горный хрусталь. Это удивительный камень, сияющий ослепительным светом и несущий в себе энергию внутреннего равновесия и притягивающий в судьбу благоприятные возможности и успех.
В этот день родились:
1903 год — Терентий Масенко, украинский поэт-лирик;
1925 год — Александр Болеховский, украинский поэт, публицист и врач;
1997 год — Юрий Вакулко, украинский футболист.
Памятные даты 10 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 ноября:
1663 год — заключены Батуринские статьи, определившие новые условия взаимоотношений Гетманщины с московскими властями;
1770 год — Вольтер произнес знаменитое мнение: “Если бы Бога не существовало, Его пришлось бы сотворить”;
1926 год — в Берлине открыт Украинский научный институт;
1928 год — в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко;
1975 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приравнившую сионизм к расизму;
1989 год — во Львове создано общество “Надсяння”, объединившее депортированных украинцев из этнических земель, переданных Польше после Второй мировой войны;
1993 год — участники секты “Белое братство” захватили Софийский собор в Киеве, объявив “конец света”;
1993 год — в Украине запрещены все негосударственные военизированные формирования;
1994 год — Ирак официально признал независимость Кувейта;
2004 год — ЦИК Украины объявил результаты первого тура президентских выборов: Ющенко — 39,87%, Янукович — 39,32%;
2004 год — выпущена первая стабильная версия браузера Firefox (1.0);
2009 год — первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС подал в сеть первый ток;
2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон ВСУ освободил город Снигиревку от российских оккупантов.
Какой завтра праздник в Украине и мире
10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи. Он введен как гуманистическая инициатива, подчеркивающая ценность активной жизненной позиции молодых людей, их творческую энергию, стремление к справедливости, развитию и миру. Главный акцент — на активности, творчестве и развитии молодого поколения, формирующего будущее своих государств.
Также 10 ноября Всемирного дня науки во имя мира и развития. Ежегодная международная дата, отмечаемая 10 ноября по инициативе ЮНЕСКО. Она призвана подчеркнуть ключевую роль науки в прогрессе человечества, обеспечении мира, устойчивом развитии и повышении качества жизни.
А еще 10 ноября Международный день бухгалтерии. Это профессиональный праздник, посвященный специалистам, обеспечивающим финансовую прозрачность, стабильность и порядок в любой организации — от небольшой фирмы до государственных институций. 10 ноября избрали неслучайно. Именно в этот день 1494 вышел в свет фундаментальный труд итальянского математика и монаха Луки Пачоли — “Трактат о счетах и записи”.
10 ноября празднуют Всемирный день иммунизации. Международная дата призвана напомнить о жизненно важной роли прививок в защите человечества от опасных инфекций. Прививка является одним из самых эффективных методов профилактики, который предотвращает болезни еще до их появления.
Также 10 ноября Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Это международная дата, направленная на повышение осведомленности о нейроэндокринных опухолях (НЕТ) — редких, часто малосимптомных онкологических заболеваниях, которые трудно диагностировать на ранних этапах.
А еще 10 ноября Всемирный день кератоконуса. Это международная дата, целью которой является повышение осведомленности о кератоконусе — прогрессирующее заболевание роговицы глаза, что может оказывать значительное влияние на зрение и качество жизни.
10 ноября Всемирный день сирот. Выпадает на второй понедельник ноября. Это международная инициатива, направленная на привлечение внимания к жизни и потребностям детей, потерявших родителей или оставшихся без семейной опеки.