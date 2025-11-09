Какой праздник 10 ноября 2025 года / © ТСН

Реклама

10 ноября 2025 года — понедельник. 1355-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 ноября, верующие празднуют день памяти святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними. Эраст упоминается апостолом Павлом как казначей (руководитель хозяйственной части) Коринфа, а впоследствии как христианский проповедник, сопровождавший Павла в миссионерских путешествиях. В предании он предстает как муж зрелой веры, одаренный административным дарованием и верностью апостольскому служению. После проповеди в Ахайе он продолжил миссию в Македонии, где по традиции и почил в Господе после многочисленных трудов.

Святой Олимп упоминается в Послании Римлянам среди тех, кого апостол Павел лично приветствует. Традиция называет его сотрудником апостолов и ревностным защитником христианских общин в Риме в период нарастающих преследований. По церковным преданиям Олимп был близок к апостолу Петру и разделял с ним труды благовестия. По идее, он принял мученическую смерть во время гонений Нерона, подтвердив стойкость веры.

Реклама

Родион, известный также под именем Геразин, принадлежал к числу учащихся апостола Павла. В передаче он упоминается как родственник апостола. Ему приписывают проповедническую деятельность в Риме, где он помогал Павлу и Петру в организации общества. Традиция свидетельствует, что Родион был казнен в то же время, когда погибли многие ученики Петра, — также во время нероновых гонений, приняв смерть за Христа.

Что нельзя делать 10 ноября

Не следует начинать трудные домашние дела — разряжаются осенние духи дома, и нужно меньше шума и суеты.

Не стоит давать деньги и вещи взаймы — в этот день одолженное не вернется или заберет часть благосостояния семьи.

Запрещается ругаться и ссориться — к длительной вражде и потерям в семье.

Народные приметы и традиции на 10 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло 10 ноября — до мягкой зимы;

утром пасмурно — зима будет снежной;

утром иней на деревьях — ждите морозную и сухую зиму;

паутина летает в воздухе — к длительной оттепели;

первый снег — весна придет рано.

10 ноября первый снег — весна придет рано / © unsplash.com

В народе 10 ноября называлось Предзимье. День рассматривался как условное начало предзимья, когда природа окончательно переходит в тихую фазу перед морозами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 ноября

Какие завтра именины: Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 10 ноября является горный хрусталь. Это удивительный камень, сияющий ослепительным светом и несущий в себе энергию внутреннего равновесия и притягивающий в судьбу благоприятные возможности и успех.

В этот день родились:

1903 год — Терентий Масенко, украинский поэт-лирик;

1925 год — Александр Болеховский, украинский поэт, публицист и врач;

1997 год — Юрий Вакулко, украинский футболист.

Памятные даты 10 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 ноября:

1663 год — заключены Батуринские статьи, определившие новые условия взаимоотношений Гетманщины с московскими властями;

1770 год — Вольтер произнес знаменитое мнение: “Если бы Бога не существовало, Его пришлось бы сотворить”;

1926 год — в Берлине открыт Украинский научный институт;

1928 год — в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко;

1975 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приравнившую сионизм к расизму;

1989 год — во Львове создано общество “Надсяння”, объединившее депортированных украинцев из этнических земель, переданных Польше после Второй мировой войны;

1993 год — участники секты “Белое братство” захватили Софийский собор в Киеве, объявив “конец света”;

1993 год — в Украине запрещены все негосударственные военизированные формирования;

1994 год — Ирак официально признал независимость Кувейта;

2004 год — ЦИК Украины объявил результаты первого тура президентских выборов: Ющенко — 39,87%, Янукович — 39,32%;

2004 год — выпущена первая стабильная версия браузера Firefox (1.0);

2009 год — первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС подал в сеть первый ток;

2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон ВСУ освободил город Снигиревку от российских оккупантов.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи / © unsplash.com

10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи. Он введен как гуманистическая инициатива, подчеркивающая ценность активной жизненной позиции молодых людей, их творческую энергию, стремление к справедливости, развитию и миру. Главный акцент — на активности, творчестве и развитии молодого поколения, формирующего будущее своих государств.

Реклама

Также 10 ноября Всемирного дня науки во имя мира и развития. Ежегодная международная дата, отмечаемая 10 ноября по инициативе ЮНЕСКО. Она призвана подчеркнуть ключевую роль науки в прогрессе человечества, обеспечении мира, устойчивом развитии и повышении качества жизни.

А еще 10 ноября Международный день бухгалтерии. Это профессиональный праздник, посвященный специалистам, обеспечивающим финансовую прозрачность, стабильность и порядок в любой организации — от небольшой фирмы до государственных институций. 10 ноября избрали неслучайно. Именно в этот день 1494 вышел в свет фундаментальный труд итальянского математика и монаха Луки Пачоли — “Трактат о счетах и записи”.

10 ноября празднуют Всемирный день иммунизации. Международная дата призвана напомнить о жизненно важной роли прививок в защите человечества от опасных инфекций. Прививка является одним из самых эффективных методов профилактики, который предотвращает болезни еще до их появления.

Также 10 ноября Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Это международная дата, направленная на повышение осведомленности о нейроэндокринных опухолях (НЕТ) — редких, часто малосимптомных онкологических заболеваниях, которые трудно диагностировать на ранних этапах.

Реклама

А еще 10 ноября Всемирный день кератоконуса. Это международная дата, целью которой является повышение осведомленности о кератоконусе — прогрессирующее заболевание роговицы глаза, что может оказывать значительное влияние на зрение и качество жизни.

10 ноября Всемирный день сирот. Выпадает на второй понедельник ноября. Это международная инициатива, направленная на привлечение внимания к жизни и потребностям детей, потерявших родителей или оставшихся без семейной опеки.