Какой завтра, 10 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 октября День работников стандартизации и метрологии в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Евлампии и Евлампии. До Нового года осталось 82 дня.

10 октября 2024 года — четверг. 960-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии. Святые мученики Евлампий и Евлампия были родными братом и сестрой, жившими в начале IV века в городе Никомидия. Они стали символами веры и отваги христиан всех времен.

Евлампий, узнав об указе императора Максимиана, осуждавшего христиан насмерть, выразил свое возмущение. Его схватили и поставили перед выбором: отказаться от веры или испытать жестокие пытки. Евлампий отказался от веры, но позже снова признал свою веру во Христа. Он подвергся многочисленным пыткам, но остался верен своим убеждениям. Сестра Евлампия также объявила себя христианкой и претерпела те же мучения. Оба мученика были бросить в раскаленную печь, но выжили по Божьей милости. Наконец, Евлампий был обезглавлен, а Евлампия умерла от мучений.

Что нельзя делать 10 октября

Не следует заниматься делами в огороде.

Запрещается идти в лес.

Нельзя злословить, желать кому-то зла.

Народные приметы и традиции на 10 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на вербе листья стали желтеть снизу — зима будет ранней;

восточный или северный ветер резко похолодает;

мороза еще не было – зима не придет в течение следующих 4 недель;

небо на западной стороне чистое в течение всего дня – дождя не будет.

10 октября на иве листья начали желтеть снизу — зима будет ранней / Фото: Unsplash

У наших предков существовала целая поговорка, связанная с этим днем: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и тьмы освещает".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 октября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан.

Талисманом человека, рожденного 10 октября является соколиный глаз. Специфический полупрозрачный кварц. Издавна верили, что соколиный глаз помогает увидеть все то, что закрыто от человека.

В этот день родились:

1982 год – офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины Святослав Паламарь;

1985 год – украинский художник Юрий Писарь;

1987 год – украинская лыжница Марина Анцибор.

Памятные даты 10 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 октября:

732 год – битва при Пуатье;

1666 год — правобережные полковники выбирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1858 год – при поддержке Соединенных Штатов начинается организованная вооруженная борьба за независимость Кубы от Испанской империи;

1911 год — в Китае валят монархию, Сунь Ятсен провозглашает республику;

1932 год — В Запорожье запускают ДнепроГЭС;

1933 год – в универсамах США появляется первый стиральный порошок – Dreft;

1940 год – в Кракове создают Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой;

1943 год — Джордж Орвелл, английский писатель впервые употребляет термин "Холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба");

1963 год — вступает в силу международный Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1964 год – в Токио начинаются XVIII Олимпийские игры;

2022 год – происходят массовые взрывы по всей Украине, во многих областях нет электроэнергии.

Погода на 10 октября

Завтра, 10 октября, в Киеве ясно днем, но к вечеру небо затянут тучи, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, вечером возможно прояснение, осадков не предвидится.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +10 ночью. Во Львове +22 днем и +14 ночью. В Харькове +22 днем и +9 ночью. В Одессе +21 день и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 октября Всемирный день зрения / Фото: Unsplash

10 октября в Украине празднуют День работников стандартизации и метрологии. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента Украины №910/2002 от 8 октября 2002 года. Этот день посвящен чествованию работников, занимающихся стандартизацией, метрологией и сертификацией. Их работа чрезвычайно важна для обеспечения точности измерений, соответствия продукции стандартам и защиты прав потребителей. Метрологи, например, проверяют точность работы различных устройств, таких как банкоматы, медицинская техника и бытовые счетчики. От их работы зависит не только финансовое благосостояние, но и жизнь людей.

Также 10 октября Всемирный день зрения. Выпадает на второй четверг октября. Этот день был начат в 1999 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушениями зрения. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о важности сохранения зрения и профилактики офтальмологических заболеваний. По данным ВОЗ, около 285 миллионов человек в мире имеют нарушения зрения, из которых 39 миллионов являются слепыми.

А еще 10 октября Всемирный день борьбы против смертной казни. Этот день был основан в 2003 году Всемирной коалицией против смертной казни с целью повышения осведомленности о необходимости отмены смертной казни во всем мире. Основная цель этого дня – привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с применением смертной казни, и способствовать ее отмене. На сегодняшний день более 100 стран полностью отказались от смертной казни на законодательном уровне. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конференции, акции протеста, образовательные программы и кампании в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность общественности о негативных последствиях смертной казни и поддержать глобальные усилия по ее отмене.

10 октября празднуют Всемирный день каши. Этот праздник был начат в 2009 году в Шотландии по инициативе благотворительной организации Mary's Meals, которая помогает детям из бедных стран. Основная цель этого дня – обратить внимание на проблему голода и собрать средства для благотворительных организаций. В разных странах проводятся конкурсы и мастер-классы по приготовлению каши, а собранные средства направляются на помощь нуждающимся.

Также 10 октября Всемирный день бездомных. Был создан в 2010 году. Основная цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблемам бездомных людей и содействовать поиску решений для их поддержки и реабилитации. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные акции, конференции, образовательные программы и кампании в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность о проблемах бездомности и привлечь ресурсы для нуждающихся. По оценкам специалистов, в мире насчитывается более 100 миллионов бездомных.

А еще 10 октября Всемирный день ментального здоровья. Этот праздник был начат в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель этого дня – повысить осведомленность о проблемах психического здоровья, способствовать его сохранению и поддержке, а также уменьшить стигматизацию людей с психическими расстройствами. Каждый год выбирается определенная тема, которая становится основой для мероприятий и кампаний, направленных на улучшение психического здоровья. К примеру, темы могут касаться борьбы с депрессией, поддержания психического здоровья на рабочем месте или профилактики самоубийств.

10 октября празднуют Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных. Цель этой цели — повысить ответственность водителей и привлечь внимание к проблеме травмирования и гибели животных на дорогах. Согласно статистике, около 25% животных погибают на месте после столкновения с транспортным средством, но 75% имеют шансы на выживание, если им будет оказана своевременная помощь. Это касается как домашних питомцев, так и диких животных, таких как лоси, лисы, ежи и птицы.

Также 10 октября Международный день режиссуры. Этот праздник был начат в 2013 году и посвящен чествованию режиссеров-постановщиков, без устали работающих за кулисами, чтобы каждая театральная постановка проходила бесперебойно. Режиссеры-постановщики отвечают за координацию всех аспектов театрального производства, от репетиций до выступлений. Они создают расписания, управляют мебелью и реквизитом, организуют примерки костюмов и обеспечивают связь между разными театральными отделами.

А еще 10 октября Всемирный день по пикболу. Этот праздник был начат в 2020 году с целью повышения осведомленности о пикболе и привлечении новых игроков к этому виду спорта. Пиклбол – это ракетный вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Играют в него перфорированным пластиковым мячом и композитными ракетками на площадке размером с бадминтонный корт, но несколько модифицированной теннисной сеткой. Игра может быть как парной, так и одиночной, и цель – заработать очки, опрокинув мяч через сетку на площадку соперника.

10 октября празднуют Всемирный день инклюзивности. Это глобальная инициатива, начатая в 2020 году The Garden Foundation, подчеркивающая важность инклюзивности и принятия. Основная цель этого дня – обеспечить, чтобы люди с любыми способностями, происхождением, возрастом, расой, религией, полом и другими характеристиками были не только признаны, но и уважены за их уникальный вклад в общество. Инклюзивность означает больше, чем просто принятие – это ценение и отличие отличий, которые каждый человек приносит в общество.