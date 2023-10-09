Какой завтра, 10 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 10 октября День работников стандартизации и метрологии Украины. Верующие чтят память Евлампии и Евлампии. До Нового года осталось 82 дня.

10 октября 2023 года — вторник. 594-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 октября, церковный праздник

10 октября в церковном календаре – день памяти Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, родились в богатой семье в Никодимии. Евлампий первым принял христианство. Когда император издал приказ об очищении города от христиан, он только посмеялся и назвал его безумным. Молодого человека сразу схватили и привели на суд. Там он показал себя верным христианином и стойко претерпел все пытки.

Сестра Евлампия узнала о страданиях брата и прибежала в суд. Там она также объявила себя христианкой, а затем добавила, что готова все мучения терпеть вместе с братом. Язычники решили сварить брата и сестру в котле и сжечь печь, но они оставались невредимыми. Тогда правитель отдал приказ юноше отсечь голову, а девушка сама умерла от горя, когда это увидела.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается заниматься огородом и уходить в лес.

Не рекомендуется делать большие покупки и начинать новые дела.

Лучше не желать никому зла и не злословить.

Народные приметы и традиции на 10 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: мороза еще нет, ближайшие четыре недели еще не будет зимы;

начали желтеть листья на иве снизу — до ранней зимы;

в течение всего дня западная половина дня чистая — не стоит ожидать дождя;

ветер с севера или востока – до резкого похолодания.

10 октября в течение всего дня западная половина дня чистая — не стоит ждать дождя / Фото: Pexels

В водоемах вода уже могла начинать замерзать. А еще на небе можно было увидеть последние кучевые тучи в этом году. Крестьяне готовились к суровой зиме, поэтому это было время, полное забот.

Погода на 10 октября

Завтра, 10 октября, в Киеве днем могут появиться облака, без осадков. Во Львове весь день ясно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, хотя днем возможна небольшая облачность, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +11 ночью. Во Львове +19 днем и +11 ночью. В Харькове +17 днем и +8 ночью. В Одессе +23 днем и +13 ночью.

Памятные даты 10 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 октября:

732 год – происходит битва при Пуатье;

1664 год — заканчивается 13-недельная Осада Ставищ объединенными войсками во главе с гетманом Стефаном Чарнецким;

1666 год — правобережные полковники избирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1858 год – при поддержке Соединенных Штатов начинается организованная вооруженная борьба за независимость Кубы от Испанской империи;

1911 год — В Китае свергли монархию, Сунь Ятсен провозглашает республику;

1919 год — Верховная рада Антанты официально объявляет о введении экономической блокады РСФСР и ее марионеточных режимов;

1932 год — В Запорожье запускают ДнепроГЭС;

1933 год – в универсамах США появился первый стиральный порошок – Dreft;

1940 год — В Кракове создают Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой;

1943 год — Джордж Орвелл, английский писатель впервые употребляет термин "Холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба");

1963 год — вступает в силу международный Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1964 год – в Токио начинаются XVIII Олимпийские игры;

2022 год – происходят массовые взрывы по всей Украине, во многих областях нет электроэнергии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 октября

Какие завтра именины: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.

Талисманом человека, рожденного 10 октября является соколиный глаз. Минералы, относящиеся к кварцам. По легенде, соколиный глаз — звезды, упавшие с неба. В древности его часто использовали в качестве оберега от людей, встреча с которыми не принесет ничего хорошего.

В этот день родились:

1875 год – украинский языковед-славист, текстолог Николай Грунский;

1894 год – украинский писатель, этнограф, культуровед Виктор Петров;

1987 год – украинская лыжница Марина Анцибор.

Какой завтра день в Украине и мире

10 октября празднуют Всемирный день каши / Фото: Pexels

10 октября в Украине празднуют День работников стандартизации и метрологии Украины. Профессиональный праздник был установлен 10 октября 2002 г. приказом президента. Главная его цель состоит в том, чтобы отметить весомый вклад специалистов по метрологии и стандартизации в развитие экономики страны. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1901 по инициативе химика Менделеева в Харькове открыли палату, где проводили выверку и клеймение торговых весов и мер.

Также 10 октября Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни. Инициативу его создания внесли в 2002 году, но официальное признание день получил только в 2007 году после того, как был утвержден Советом Европы. В Украине мораторий на смертный приговор был оглашен в 1995 году.

А еще 10 октября Всемирный день бездомных. Празднуют ежегодно с 2010 года. Основной задачей этого дня можно назвать привлечение внимания общественности к тем лицам, которые в силу разных социальных и бытовых причин остались без крова. По состоянию на 2005 год в мире насчитывалось примерно 100 миллионов бездомных, но эти показатели растут безумными темпами.

10 октября празднуют Всемирный день каши. Традиция зародилась в Великобритании, ведь там овсянка считается национальным блюдом завтраков. Впервые праздничные мероприятия провели в 2009 году, а собранные средства перечислили в центр, который помогает детям из разных стран мира, страдающих голодом.

Также 10 октября Всемирный день ментального здоровья. Главная его цель — привлечь внимание к проблемам, связанным с психическим здоровьем человека, и для поддержки таких людей.

А еще 10 октября Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных. Целью мероприятия является повышение внимания водителей, которые часто оставляют на дороге травмированных животных, не пытаясь оказать им помощь.