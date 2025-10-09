Какой праздник 10 октября 2025 года / © ТСН

10 октября 2025 года — пятница. 1324-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 10 октября, верующие отмечают день памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии. Святой Евлампий происходил из христианской семьи из города Никомидии (ныне Измит в Турции). Когда в городе был обнародован указ императора, предписывавший преследовать и казнить всех христиан, Евлампий решил лично прочесть его. Прочитав этот указ, он не испугался, а откровенно осмеял жестокий приказ, что и послужило причиной его ареста.

Перед наместником Евлампий смело исповедовал свою веру в Иисуса Христа и осудил языческое идолопоклонство. За это его подвергли тяжелым пыткам: избивали, пытали раскаленным железом, заставляли поклониться идолам. Однако юноша остался непреклонен.

Во время пыток в зал вошла его сестра — святая Евлампия, которая, увидев страдания брата, объявила себя христианкой и добровольно разделила его судьбу. Ее тоже жестоко избивали и пытали, но она мужественно выдержала все мучения.

После пыток Евлампия и Евлампия были приговорены к смерти. Святого Евлампия отрезали мечом. Святая Евлампия, еще перед казнью, отдала душу Богу, не выдержав жестоких побоев — но не из-за слабости, а как победительница, исполненная веры и любви ко Христу.

Их подвиг вдохновил многих христиан Никомидии: около 200 человек открыто исповедовали веру, присоединившись к ним и добровольно приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя тяжело физически работать — это считается неуважением к святым мученикам.

Не стоит далеко путешествовать — в это время начинаются осенние туманы и первые ранние заморозки, которые могут застать в пути.

Запрещается оскорблять братьев или сестер — в народе говорили: “Как на Евлампия с сестрой поссоришься — целый год порядка не будет”.

Народные приметы и традиции на 10 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день — к ласковой и затяжной осени;

ветер с севера — ожидайте ранних морозов и холодной зимы;

густой туман утром — впереди еще несколько теплых дней;

дождь 10 октября — будет поздняя зима и дождливая осень;

небо затянуто облаками, но дождя нет — погода скоро ухудшится;

ветер в течение дня часто меняет свое направление — на следующие недели будет неустойчивая погода;

белки активно делают запасы на зиму — она будет суровой.

10 октября белки активно делают запасы на зиму — она будет суровой / © unsplash.com

В народе 10 октября называлось Евлампия. Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Часто говорили: “Пришел Евлампий — осень в объятия зиму ведет”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 октября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Яков.

Талисманом человека, рожденного 10 октября, является соколиный глаз. Это особая разновидность полупрозрачного кварца, окутанная ореолом таинственности. Издавна люди были убеждены, что соколиный глаз наделен способностью открывать невидимое и скрытое, помогая проникать взглядом туда, куда обычно невозможно заглянуть.

В этот день родились:

1982 год — Святослав Паламарь, офицер Национальной гвардии Украины. Участник войны на востоке Украины, Герой Украины;

1985 год — Юрий Писарь, украинский художник;

1987 год — Марина Анцибор, украинская лыжница.

Памятные даты 10 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 октября:

732 год — происходит знаковая битва при Пуатье, определяющая дальнейший ход европейской истории;

1664 год — после тринадцати недель ожесточенных боев завершается Осада Ставищ, осуществленная объединенными войсками под руководством гетмана Стефана Чарнецкого;

1666 год — правобережные полковники избирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1858 год — при поддержке Соединенных Штатов начинается организованная вооруженная борьба Кубы за независимость от Испанской империи;

1911 год — в Китае происходит революция, в результате которой свергают монархию;

1919 год — Верховная рада Антанты официально объявляет о введении экономической блокады РСФСР и подконтрольных ей режимов;

1932 год — в Запорожье торжественно запускают Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС;

1933 год — в магазинах США появляется первый в мире стиральный порошок Dreft, реклама которого обещала очищение “силой чудо-молекул”;

1939 год — под политическим давлением СССР Литва подписывает договор о взаимопомощи, открывающий путь к дальнейшей советской оккупации;

1940 год — в Кракове создают Революционный Провод Организации украинских националистов, возглавленный Степаном Бандерой;

1943 год — Президиум Верховного Совета СССР учреждает орден Богдана Хмельницкого I, II и III степеней — отличие за военные заслуги;

1963 год — вступает в силу Международный договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1964 год — в Токио торжественно открываются XVIII Олимпийские игры, становящиеся первыми в истории Игр в Азии;

2022 год — по всей Украине прокатывается серия массированных ракетных ударов, в результате которых во многих областях исчезает электроснабжение.

Какой завтра праздник в Украине и мире

10 октября Всемирный день яйца / © unsplash.com

10 октября в Украине празднуют День работников стандартизации и метрологии. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим качество, точность, надежность и безопасность продукции, услуг и технологий в государстве. Он был введен Указом Президента Украины от 8 октября 2002 года №910/2002. Его цель — отметить вклад работников сферы стандартизации, метрологии и сертификации в развитие экономики, науки и техники.

Также 10 октября Всемирный день яйца. Праздник начат Международной яичной комиссией (International Egg Commission) 1996 года. Инициаторы стремились привлечь внимание к пищевой, экономической и культурной ценности яиц, а также поддержать производителей и фермеров в разных странах мира.

А еще 10 октября Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни. День, начатый Советом Европы 2003 года, чтобы напомнить о европейских ценностях — право на жизнь, гуманизм, верховенство права.

10 октября Всемирный день бездомных. Праздник начат в 1980-х годах международными организациями, занимающимися социальной защитой. Инициатива поддерживается ООН и другими международными структурами. Главная идея — напомнить обществу, что бездомные люди — часть общины, и они заслуживают внимания, уважения и помощи.

Также 10 октября Всемирный день каши. Праздник начат в середине 2000-х годов международными кулинарными и гастрономическими организациями. Идея состоит в том, чтобы вспомнить людям пользу круп и каш, а также показать разнообразие рецептов из разных культур мира.

А еще 10 октября День психического здоровья или ментального здоровья в мире. Праздник начат в 1992 году Всемирной федерацией психического здоровья (World Federation for Mental Health). Цель — привлечь внимание общественности, правительств и организаций к проблемам психического здоровья, стимулировать разработку национальных программ поддержки и профилактики психических расстройств.

10 октября празднуют Международный день ветеринарной медсестры. Выпадает на вторую пятницу октября. Профессия ветеринарной медсестры существует уже более 100 лет, но официальный праздник появился только в начале XXI века. Ветеринарные медсестры часто становятся мостом между животными и людьми, помогая снять стресс у животных во время процедур.

Также 10 октября Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных. Международный праздник, призванный привлечь внимание водителей, пешеходов и общественности к безопасности на дорогах и защите животных от ДТП.

А еще 10 октября Международный день режиссуры. Профессиональный праздник, посвященный всем стоящим за камерой и создающим кинематографические миры, образы и сюжеты, которые мы видим на экранах.

10 октября Всемирный день инклюзивности. Инклюзивность — это принцип, гарантирующий уважение к многообразию и активное участие всех людей в жизни общества. Инклюзия — не только о физической доступности, но и об эмоциональном принятии и равноправии во всех сферах жизни.