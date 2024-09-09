Какой завтра, 10 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 сентября, Международный день гинекологического здоровья. Верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. До Нового года осталось 112 дней.

10 сентября 2024 года — вторник. 930-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора были тремя родными сестрами, жившими в Витинии (современная Турция) во времена императора Максимиана. Они решили посвятить свою жизнь Богу и поселились в безлюдном месте, чтобы проводить все время в молитвах. Император Максимиан, узнав об их вере, приказал привести сестер к себе. Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов казнены. Их стойкость и верность вере сделали их примером для многих христиан.

Что нельзя делать 10 сентября

Женщинам запрещено ссориться с мужчинами, потому что будут плакать.

В доме нельзя оставлять беспорядок.

Не стоит вспоминать старые обиды, унывать.

Народные приметы и традиции на 10 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на рябине мало ягод — ждите сухую осень;

солнечный день — к концу месяца будет ненастье;

дождь — к очень теплой погоде;

много ягод на рябине — к дождливой осени и морозной зиме.

10 сентября много ягод на рябине — к дождливой осени и морозной зиме. / Фото: Unsplash

В этот день крестьяне традиционно собирали рябину, потому что ягоды в этот период считались наиболее лечебными. Затем ее сушили, готовили из нее варенье или делали настойки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 10 сентября, является жадеит. С давних времен из этого камня изготавливали разные изделия. Давно верили, что жадеит способен вылечить болезни почек, помогает стабилизировать кровяное давление.

В этот день родились:

1930 год — украинский математик, профессор, член-корреспондент, академик НАН Украины Анатолий Скороход;

1939 год — украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, академик Национальной академии медицинских наук Украины Петр Фомин;

1959 год — украинский журналист, редактор и ведущий информагентства "Вікна" Николай Канишевский.

Памятные даты 10 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 сентября:

1919 год — на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, который признает право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией; Австро-Венгрия прекращает свое существование;

1920 год — принимают конституцию Австрийской Республики, согласно которой страна становится "союзным государством" с правами широкой автономии;

1941 год — в тюрьмах Киева советские спецслужбы без приговора суда расстреливают всех заключенных;

1943 год — возле села Новый Загоров бойцы УПА дают бой превосходящим силам немцев;

1989 год — Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменовало первый прорыв "берлинской стены";

1993 год — Кабинет Министров Украины принимает постановление "Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах";

2001 год — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое приводит к гибели 68 человек.

Погода на 10 сентября

Завтра, 10 сентября, в Киеве ясное утро, но днем небо покроется облаками, без осадков. Во Львове солнце будет редко появляться из-за облаков, во второй половине дня возможен мелкий дождь. В Харькове пасмурно, утром дождь, который после обеда перейдет в дождь с грозой и ближе к вечеру снова станет дождем. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +17 ночью. Во Львове — +20 днем и +16 ночью. В Харькове — +25 днем и +17 ночью. В Одессе — +23 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 сентября в Украине и мире отмечают Международный день гинекологического здоровья / Фото: Unsplash

10 сентября в Украине и мире празднуют Международный день гинекологического здоровья. Этот день был начат 2001 Кэт Меззиллой, которая излечилась от онкологического заболевания влагалища и решила поддерживать женщин, которые столкнулись с подобными проблемами. Основная цель этого дня — повышение осведомленности о гинекологических проблемах и привлечение внимания к важности женского здоровья. Медики призывают женщин регулярно проходить профилактические осмотры, поскольку многие гинекологические заболевания могут протекать бессимптомно.

Также 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. Этот день был начат в 2003 году Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств (IASP) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и под патронажем Организации Объединенных Наций. Основная цель этого дня – повышение осведомленности о проблеме самоубийств и содействие мерам, которые могут помочь предотвратить эти трагедии. По данным ВОЗ, ежегодно около 800 тысяч человек в мире совершают самоубийство. Это больше, чем количество смертей от войн и насильственных убийств вместе взятых.

А еще 10 сентября День обмена идеями. Этот неофициальный праздник был начат Робертом Берчем, который также создал несколько других необычных дат, таких как "День ничего" и "День мелочей". Основная цель этого дня – поощрять людей делиться своими идеями и мыслями, обсуждать их с родными, друзьями, коллегами и даже незнакомыми людьми. Это прекрасная возможность для сотрудничества и обмена знаниями, ведь лучшие идеи часто рождаются в процессе обсуждения и взаимодействия.

10 сентября празднуют Международный день макияжа. Этот праздник был создан для того, чтобы подчеркнуть важность макияжа как средства самовыражения и повышения уверенности в себе. Макияж имеет долгую историю, которая уходит в древние времена. Например, в Древнем Египте женщины использовали трубу для подвода глаз, а красную охру для румян. Сегодня макияж является неотъемлемой частью жизни многих людей, помогая подчеркнуть естественную красоту и скрыть недостатки.