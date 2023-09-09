Какой завтра, 10 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 10 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины и День танкистов Украины. Верующие чтят память святителей Петра и Павла. До Нового года осталось 112 дней.

10 сентября 2023 года — воскресенье. 564-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 сентября, церковный праздник

10 сентября в церковном календаре – день памяти святителей Петра и Павла. Они были епископами Никейскими, жившими в IX веке и пострадавшими за веру во Христа во времена правления царя Льва Исаверянина. Святой Петр защищал истину веру от иконоборцев, ставших очень распространенными в то время. Достоверно известно, что ему написал четыре письма святой Феодор Студит. К сожалению, о жизни Павла, исповедовавшего христианство в Никее, не сохранилось никаких сведений.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено кричать, ругаться, ссориться, злословить.

Если кто-то нуждается в вашей помощи, вам нельзя отказать в помощи.

Не разрешено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 10 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу много рябины – осень будет пасмурной, а зима суровой;

малое количество рябины на деревьях указывает на сухую осень и позднюю зиму;

верили, если собрать в этот день рябину, то она защитит от простуды и нечистой силы.

10 сентября в лесу много рябины – осень будет пасмурной, а зима суровой / Фото: pixabay.com

Традиционно на осеннего Петра и Павла срывали веточки рябины, вешали под крышу дома. Это, по мнению наших предков, помогало защититься от злых сил и избавить себя и домашний скот в осенний период. Также существовало поверье, что в этот день нужно слушать свое сердце, а не разум, то есть поддаться голосу интуиции.

Погода на 10 сентября

Завтра, 10 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове в течение дня небо будет пасмурным, хотя вечером возможно прояснение, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +12 ночью. Во Львове +25 днем и +14 ночью. В Харькове +22 днем и +11 ночью. В Одессе +22 днем и +16 ночью.

Памятные даты 10 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 сентября:

1919 год — на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, признающий право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией, Австро-Венгрия прекращает свое существование;

1920 год — принимают конституцию Австрийской Республики, согласно которой страна становится "союзным государством" с правами широкой автономии;

1941 год – в тюрьмах Киева советскими спецслужбами без приговора суда расстреляли всех заключенных;

1943 год — возле села Новый Загоров бойцы УПА дают бой превосходящим силам немцев;

1989 год — Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменует первый прорыв "берлинской стены";

1993 год — Кабинет Министров Украины принимает постановление "Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах";

2001 год — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое приводит к гибели 68 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 сентября

Какие завтра именины : Арсений, Афанасий, Анатолий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Илларион, Игнатий, Иосиф, Касьян, Лаврентий, Лукьян, Леонтий, Макар, Нестор, Павел, Сидор, Федор, Руслан, Анна.

Талисманом человека, рожденного 10 сентября является жадеит. Внешне минерал очень похож на нефрит, но имеет совсем другой состав. Издавна жадеит называли почечным камнем, ведь он помогал в лечении болезней, связанных с почками. Также он стабилизирует личную жизнь своего владельца.

В этот день родились:

1894 год – украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург Александр Довженко;

1930 год – украинский математик, профессор, член-корреспондент, академик НАН Украины Анатолий Скороход;

1939 год – украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Национального медицинского университета имени А.Богомольца, академик Национальной академии медицинских наук Украины Петр Фомин.

Какой завтра день в Украине и мире

10 сентября Всемирный день журавля / Фото: pixabay.com

10 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Извлекать нефть в промышленных масштабах в нашей стране начали еще в XVIII веке, а уже в начале XX века на закарпатских месторождениях добывалось около 2 млн. тонн нефти.

Также 10 сентября в Украине День танкистов. Профессиональный праздник ежегодно выпадает на второе воскресенье сентября. Он был создан президентским указом 1997 года. Впервые танки вышли в свет в 1916 году во время боевых действий на Сомме благодаря англичанам.

А еще 10 сентября Всемирный день журавля. Праздник приходится на второе воскресенье сентября и популярен во многих странах мира. Его главная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание мира к тем проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются эти грациозные птицы. По статистическим данным, они сейчас находятся на грани исчезновения, а потому нужно делать все, чтобы сохранить на нашей планете популяцию журавлей. Праздник впервые отпраздновали в США в 2002 году. Ученые делали все, чтобы сохранить один из видов американского журавля, находившегося в то время под угрозой исчезновения. Дата, когда выводок американского журавля был спасен, стал очень важным в экологическом обществе.

10 сентября День памяти жертв фашизма. Дата была создана в 1962 году, а число было выбрано не случайно. Именно в сентябре мир вспоминает два важных события, связанных с Второй мировой войной – ее начало и завершение. В эту дату вспоминают солдат разных национальностей, мирных жителей, не выживших во время бомбежек или умерших от болезней, вызванных Второй мировой войной. Украина является одной из тех стран, которые понесли наибольшие потери.

Также 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. Дата была установлена в 2003 году по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств. Основной ее целью является обращение внимания общества и власти к этой важной проблеме. По словам директора ВОЗ, трагедию можно предупредить. По статистике ВОЗ от самоубийств гибнет гораздо больше людей в мире, чем от вооруженных конфликтов или войн.

А еще 10 сентября Международный день гинекологического здоровья. Праздник положил начало в 2001 году Кэт Меззилла, которая излечилась от онкологического заболевания влагалища и решила поддерживать всех женщин, которые столкнулись с похожей проблемой. Цель праздника – повышать осведомленность людей о гинекологических проблемах и обращать внимание властей стран мира на значимость женского здоровья для будущего нации.