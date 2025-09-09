- Дата публикации
Какой завтра, 10 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 10 сентября, Международный день гинекологического здоровья. Верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. До Нового года осталось 112 дней.
10 сентября 2025 года — среда. 1295-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 10 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Родились они в городе Вифиния и с юности любили Господа. Поэтому решили посвятить свою жизнь молитве и служению. А во избежание соблазнов сестры отошли в уединение на горе Карпейской. Там они жили аскетично. Это привлекло внимание язычников. И правитель Вифинии Фронтон приказал привести к нему девушек и призвал их принести пожертвование идолам. Но они отказались. Минодору (старшую) первой подвергли пыткам. Ее избивали и пытали раскаленным железом, но она все мужественно вытерпела и отдала душу Господу. Митродора вызвали через несколько дней, ее так же жестоко мучили, но и она оставалась непоколебимой в своей вере. Младшую Нимфодору пытали больше всего, ведь она видела мучения сестер, а потому молилась очень ревностно.
Что нельзя делать 10 сентября
Нельзя оговаривать, сплетничать — считалось, что зло обернется против самого человека.
Не следует шить и резать острым ножом — можно навлечь на себя болезни, “потрепав” судьбу.
Не стоит начинать новые дела, связанные с риском — это день благоприятный для молитвы.
Народные приметы и традиции на 10 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясный и теплый день — к долгой и сухой осени;
туман быстро рассеялся — ждите дождя;
утром низко стелется туман — к погожой и спокойной осени;
летает очень много паутины — к затяжной и сухой осени;
листья начинают желтеть раньше обычного — ждите скорую и суровую зиму.
В народе 10 сентября носило название Минодоров день. В народных обычаях этот день считался важным для наблюдения за погодой, предсказания осенью и начала сбора урожая.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 сентября
Какие завтра именины: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
Талисманом человека, рожденного 10 сентября, является жадеит. Издавна из этого камня создавали разнообразные украшения и обереги. Веками считалось, что жадеит обладает целебными свойствами: он помогает укрепить почки и нормализует кровяное давление.
В этот день родились:
1854 год — Иван Терещенко, украинский предприниматель, коллекционер, меценат;
1883 год — Дмитрий Донцов, украинский литературный критик, публицист, политический деятель, основатель теории интегрального национализма;
1894 год — Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург.
Памятные даты 10 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 сентября:
1856 год — завершается Крымская война: Российская империя терпит поражение, тогда как коалиция Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства одерживает победу;
1919 год — на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, который признает право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а контроль Антанты над Галицией; Австро-Венгрия прекращает свое существование как государство;
1920 год — принимает конституцию Австрийской Республики, которая превращает страну в “союзное государство” с широкими правами автономии для ее земель;
1941 год — в Киеве советские спецслужбы без судебного разбирательства расстреливают всех заключенных в городских тюрьмах;
1943 год — возле села Новый Загоров бойцы Украинской повстанческой армии мужественно противостоят значительно превосходящим силам немецких оккупантов;
1989 год — Венгрия открывает западные границы для беженцев из Восточной Германии, что становится первым проблеском падения “берлинской стены”;
1993 год — Кабинет Министров Украины принимает постановление “Об увековечении памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов”.
2001 год — в городе Пярну (Эстония) происходит массовое отравление метанолом, которое уносит жизни 68 человек.
Какой завтра праздник в Украине и мире
10 сентября в Украине и мире празднуют Международный день макияжа. Идея создания такого дня заключается в чествовании профессиональных визажистов, косметологов, стилистов и всех, кто использует макияж как инструмент творчества. Макияж с давних времен не только украшал, но и имел ритуальное, социальное и даже символическое значение: он подчеркивал статус, настроение или культурную принадлежность человека.
Также 10 сентября Международный день гинекологического здоровья. Праздник подчеркивает важность ответственного отношения к своему телу, регулярному медицинскому контролю и поддержке женского здоровья на всех этапах жизни. Она была создана, чтобы привлечь внимание к важности регулярных профилактических осмотров и популяризировать знания о здоровом образе жизни, поддерживающей репродуктивную систему.
А еще 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. День был начат Международной ассоциацией по предупреждению самоубийств (IASP), чтобы повысить осведомленность о психическом здоровье, уменьшить стигму и поощрить общество к взаимоподдержке. Каждый год этот день напоминает, что самоубийство — это не частная трагедия, а общественная проблема, которую можно предупредить из-за внимания, понимания и профессиональной помощи.