Какой завтра, 10 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 10 января, Всемирный день метро. Верующие чтят память святителя Григория Нисского. До Нового года осталось 356 дней.
10 января 2024 года – среда. 686-й день войны в Украине.
Какой завтра, 10 января, церковный праздник
10 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. Он был младшим братом Василия Великого и еще в детстве получил хорошее образование, изучал Слово Божье. Во взрослом возрасте посещал нехристианскую школу в Кесарии Каппадокийской, а затем стал учителем красноречия. В 373 году Василий Великий предоставил ему епископство, а в 381 году Григорий даже принял участие во II Вселенском Соборе. Всю свою жизнь он ревностно защищал православные догмы.
Что нельзя делать 10 января
- Нельзя злословить, плохо о других думать.
- Не стоит жаловаться на здоровье без уважительных причин.
- Запрещено гадать и загадывать на будущее.
Народные приметы и традиции на 10 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ясная погода — лето будет жарким и сухим;
- иней на деревьях — ждите ненастное и холодное лето;
- много снега — так и хлеба будет много;
- ветер южный — к грозовому июню;
- иней лежит на скирдах и стогах — к дождливому лету;
- идет сухой снег — к засушливой летней погоде, мокрый — к дождям;
- ясное и безоблачное небо — весна будет ранней;
- иней на столбах –— к плохой рыбалке.
Наши предки считали, кто первым в этот день уснет, тот и первым умрет. А еще на Григория старались не выносить из дома пепел, мусор, чтобы не вынести с ними свое счастье.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 января
Какие завтра именины: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.
Талисманом человека, рожденного 10 января, является циркон. Минерал природного происхождения, способный лечить своего владельца. Издавна верили, что циркон повышает способность иммунной системы сопротивляться различным недугам.
В этот день родились:
- 1973 год — украинский композитор, мультиинструменталист, дизайнер Даниил Перцов;
- 1975 год — украинский писатель Константин Коверзнев;
- 1989 год — пловец, чемпион и призер летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Денис Дубров.
Памятные даты 10 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 10 января:
- 49 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон и начинает поход на Рим;
- 1569 год — в Люблине начинается сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств;
- 1863 год — в Лондоне открывается первая городская подземная железная дорога – метро;
- 1867 год — в Японии Токугава Йосинобу становится 15-м сёгуном сёгуната Эдо;
- 1901 год — с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начинается техасский нефтяной бум;
- 1920 год — вступает в силу Версальский договор и, в частности, Соглашение (устав) Лиги Наций;
- 1942 год — компания Ford Motor Company начинает производство автомобилей модели Jeep;
- 1946 год — в Лондоне в Центральном зале Вестминстера проходит первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором принимают участие представители 51 страны;
- 1962 год — происходит самая большая в истории лавин катастрофа: обвал из Невадо-Уаскаран (Перу);
- 1972 год — трамвайная авария во Львове, в результате которой погибли 26 человек;
- 1992 год — в Украине вводят в обращение рубль как купон Национального банка Украины;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;
- 1994 год — в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принимают проект программы "Партнерство ради мира", к которой в 1998 году присоединяется и Украина;
- 2003 год – Северная Корея заявляет о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Погода на 10 января
Завтра, 10 января, в Киеве облачно, во второй половине дня возможен мелкий снег, который пройдет до вечера. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру мелкий снег. В Харькове облачно, вторую половину дня будет идти снег. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -6 ночью. Во Львове — -5 днем и -12 ночью. В Харькове — -5 днем и -12 ночью. В Одессе — +1 день и -9 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро. В далеком 1863 году в Лондоне открыли первую линию метро, которая имела длину 6 метров. Для XIX века это было резонансное событие, ведь в большинстве стран мира основным транспортом оставался конный. В настоящее время метрополитен имеет важное значение для городской инфраструктуры, ведь благодаря его мощностям можно перевозить большое количество пассажиров. Метро доступно при любых погодных условиях, оно безопасно и быстро. История метро началась от изобретения туннелепроходного щита в 1814 году английским инженером Марком Брюнелем. На эту идею его вдохновило наблюдение за морским моллюском, пробуривающим отверстия в затонувших кораблях.