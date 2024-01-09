Какой завтра, 10 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

10 января 2024 года – среда. 686-й день войны в Украине.

Какой завтра, 10 января, церковный праздник

10 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. Он был младшим братом Василия Великого и еще в детстве получил хорошее образование, изучал Слово Божье. Во взрослом возрасте посещал нехристианскую школу в Кесарии Каппадокийской, а затем стал учителем красноречия. В 373 году Василий Великий предоставил ему епископство, а в 381 году Григорий даже принял участие во II Вселенском Соборе. Всю свою жизнь он ревностно защищал православные догмы.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя злословить, плохо о других думать.

Не стоит жаловаться на здоровье без уважительных причин.

Запрещено гадать и загадывать на будущее.

Народные приметы и традиции на 10 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода — лето будет жарким и сухим;

иней на деревьях — ждите ненастное и холодное лето;

много снега — так и хлеба будет много;

ветер южный — к грозовому июню;

иней лежит на скирдах и стогах — к дождливому лету;

идет сухой снег — к засушливой летней погоде, мокрый — к дождям;

ясное и безоблачное небо — весна будет ранней;

иней на столбах –— к плохой рыбалке.

10 января иней на деревьях — ждите ненастное и холодное лето / Фото: Pexels

Наши предки считали, кто первым в этот день уснет, тот и первым умрет. А еще на Григория старались не выносить из дома пепел, мусор, чтобы не вынести с ними свое счастье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 января

Какие завтра именины: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

Талисманом человека, рожденного 10 января, является циркон. Минерал природного происхождения, способный лечить своего владельца. Издавна верили, что циркон повышает способность иммунной системы сопротивляться различным недугам.

В этот день родились:

1973 год — украинский композитор, мультиинструменталист, дизайнер Даниил Перцов;

1975 год — украинский писатель Константин Коверзнев;

1989 год — пловец, чемпион и призер летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Денис Дубров.

Памятные даты 10 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 января:

49 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон и начинает поход на Рим;

1569 год — в Люблине начинается сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств;

1863 год — в Лондоне открывается первая городская подземная железная дорога – метро;

1867 год — в Японии Токугава Йосинобу становится 15-м сёгуном сёгуната Эдо;

1901 год — с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начинается техасский нефтяной бум;

1920 год — вступает в силу Версальский договор и, в частности, Соглашение (устав) Лиги Наций;

1942 год — компания Ford Motor Company начинает производство автомобилей модели Jeep;

1946 год — в Лондоне в Центральном зале Вестминстера проходит первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором принимают участие представители 51 страны;

1962 год — происходит самая большая в истории лавин катастрофа: обвал из Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 год — трамвайная авария во Львове, в результате которой погибли 26 человек;

1992 год — в Украине вводят в обращение рубль как купон Национального банка Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;

1994 год — в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принимают проект программы "Партнерство ради мира", к которой в 1998 году присоединяется и Украина;

2003 год – Северная Корея заявляет о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Погода на 10 января

Завтра, 10 января, в Киеве облачно, во второй половине дня возможен мелкий снег, который пройдет до вечера. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру мелкий снег. В Харькове облачно, вторую половину дня будет идти снег. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -6 ночью. Во Львове — -5 днем и -12 ночью. В Харькове — -5 днем и -12 ночью. В Одессе — +1 день и -9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро / Фото: Pexels

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро. В далеком 1863 году в Лондоне открыли первую линию метро, которая имела длину 6 метров. Для XIX века это было резонансное событие, ведь в большинстве стран мира основным транспортом оставался конный. В настоящее время метрополитен имеет важное значение для городской инфраструктуры, ведь благодаря его мощностям можно перевозить большое количество пассажиров. Метро доступно при любых погодных условиях, оно безопасно и быстро. История метро началась от изобретения туннелепроходного щита в 1814 году английским инженером Марком Брюнелем. На эту идею его вдохновило наблюдение за морским моллюском, пробуривающим отверстия в затонувших кораблях.