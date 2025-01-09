Какой завтра, 10 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

10 января 2025 года — пятница. 1052-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

10 января в церковном календаре – день памяти святителя Григория Нисского. Он был известным богословом, философом и епископом города Нисы в Каппадокии. Он был младшим братом святого Василия Великого и святого Петра Севастийского. Григорий Нисский получил отличное образование и был наставником по красноречию. В 372 году он был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Нисы. После смерти брата Василия в 379 году Григорий тяжело переживал потерю своего наставника. Он активно участвовал в борьбе с арианством и был одним из главных деятелей Второго Вселенского собора 381 года, где был дополнен Никейский символ веры. Григорий Нисский также был одним из первых христианских богословов, осудивших рабство как греховный институт.

Что нельзя делать 10 января

Запрещается гадать на будущее.

Не следует плохо думать о других, злословить.

Нельзя жаловаться на здоровье без серьезных причин.

Народные приметы и традиции на 10 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: иней на скирдах сена — ждите дождливого лета;

южный ветер до частых гроз в июне;

ясная погода – лето будет жарким и сухим;

безоблачное небо до ранней весны.

10 января иней на скирдах сена — ждите дождливого лета / Фото: Unsplash

Среди наших предков существовало поверье, кто первым в этот день уснет, тот первым и умрет. Поэтому обычно сидели до позднего вечера.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 10 января

Какие завтра именины: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.

Талисманом человека, рожденного 10 января является циркон. Издавна считалось, что этот минерал защищает от мошенников. Также амулеты с цирконием помогают привлечь в жизнь удачу.

В этот день родились:

1838 год – украинский поэт Григорий Воробкевич;

1934 год – первый президент независимой Украины Леонид Кравчук;

1989 год — пловец, чемпион и призер летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Денис Дубров.

Памятные даты 10 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 10 января:

49 год до н. е. — Гай Юлий Цезарь пересекает реку Рубикон и начинает поход на Рим;

1569 год — в Люблине начинается сейм, посвященный вопросам унии польского и литовского государств;

1863 год – в Лондоне открывается первая городская подземная железная дорога – метро;

1867 год — в Японии Токугава Йосинобу становится 15-м сёгуном сёгуната Эдо;

1901 год – с открытия нефтяной вышки в Бюмоне (Техас) начинается техасский нефтяной бум;

1920 год — вступает в силу Версальский договор и, в частности, Соглашение (устав) Лиги Наций;

1942 год – компания Ford Motor Company начинает производство автомобилей модели Jeep;

1946 год — в Лондоне в Центральном зале Вестминстера проходит первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в котором приняли участие представители 51 страны;

1962 год — происходит величайшая в истории лавин катастрофа: обвал из Невадо-Уаскарана (Перу);

1972 год – трамвайная авария во Львове, в результате которой погибает 26 человек;

1992 год — в Украине вводят в обращение рубль как купон Национального банка Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией;

1994 год — в Брюсселе на встрече представителей стран-членов НАТО принимают проект программы "Партнерство ради мира", к которой в 1998 году присоединяется и Украина;

2003 год – Северная Корея заявляет о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Погода на 10 января

Завтра, 10 января, в Киеве облачно, к вечеру дождь. Во Львове пасмурно, утром дождь, который сменится снегом и закончится с приходом вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и +3 ночью. Во Львове +9 день и 0 ночью. В Харькове +8 днем и +3 ночью. В Одессе +10 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

10 января отмечают День горького шоколада / Фото: Unsplash

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро. Почитается в честь запуска первой в мире подземной железной дороги в Лондоне 10 января 1863 года. Этот день является напоминанием об историческом событии, которое стало началом эпохи современного общественного транспорта. Именно 10 января 1863 открылась первая линия метро под названием Metropolitan Railway. Ее протяженность составляла 6 км, и она соединяла станции Paddington и Farringdon Street. Поезда работали на паровой тяге. Лондонское метро стало первым в мире, положив начало эпохе подземных перевозок, которая позже распространилась на другие города. Метро стало прорывом в транспортной системе, решая проблемы пробок в больших городах. Оно является экологически чистым видом транспорта, способствующим уменьшению выбросов парниковых газов. Метро стало символом быстрого и доступного способа передвижения по городам. Этот день также напоминает о необходимости дальнейшего развития метро как экологичного и современного вида транспорта, особенно в крупных городах.

Также 10 января День своеобразных людей. Это неофициальный праздник, созданный для того, чтобы почтить и отметить уникальность каждого человека, его особенности и своеобразие. Этот день напоминает, что каждый человек имеет свои таланты, взгляды, интересы и образ мышления. Именно благодаря своей уникальности мы делаем мир интересным, разнообразным и творческим.

А еще 10 января День сокращения расходов на электроэнергию. Это неофициальный праздник, посвященный повышению осведомленности о важности энергоэффективности и уменьшению расходов на электроэнергию для сохранения природных ресурсов и собственного бюджета. День напоминает, что уменьшение затрат на электроэнергию способствует не только экономии средств, но и защите окружающей среды. Люди анализируют свои счета за электроэнергию, чтобы понять, какие приборы потребляют больше всего. Этот день — отличная возможность задуматься о том, как можно уменьшить влияние на окружающую среду, одновременно экономя энергию и средства.

10 января празднуют День горького шоколада. Это неофициальный праздник, посвященный одному из самых любимых видов шоколада — горькому или черному шоколаду, который славится своим насыщенным вкусом и полезными свойствами. Этот день был начат для популяризации натурального шоколада с высоким содержанием какао. Он также призван напомнить о многовековой истории шоколада, который сперва употребляли в виде горького напитка.