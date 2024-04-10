Какой завтра, 11 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

11 апреля 2024 года — четверг. 778-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Антипа. Он был епископом Пергамской церкви и учеником святого Иоанна Богослова. Жил во времена правления императора Нерона, который был язычником, проводившим жестокие гонения за христианами. Святитель Антип постоянно тайно проводил проповеди и богослужения. За это он слышал упреки со стороны языческих жрецов. Когда жрецы сильно разозлились, то схватили мужчину и привели в храм Артемиды, чтобы там бросить в печь. Но он спокойно заснул и так умер. Огонь не занял тело святителя, а потому ночью его похоронили христиане.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя рубить деревья, подобные действия принесут несчастье.

Запрещено кричать, ссориться и злословить.

Не стоит тратить много воды.

Народные приметы и традиции на 11 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на вербе появились цветы – ждите потепления;

дождь – летом будет очень мало грибов;

утром небо имеет красный оттенок – к дождливой и ветреной весне;

заморозок – еще целый месяц будет держаться холодная погода;

ожили ручьи и источники – будет большой урожай.

11 апреля на иве появились цветы — ждите потепления / Фото: Pexels

Наши предки приметили, что в этот день наши предки в этот день следили за зимой. Затем перемешивали жидкость, молились и выпивали натощак.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 апреля

Какие завтра именины: Яков, Петр, Иван, Николай, Прохор.

Талисманом человека, рожденного 11 апреля, является александрит. Драгоценные камни, которые привлекают внимание человека уже не одно столетие. Александриту издавна приписывали мощные лечебные и магические свойства.

В этот день родились:

1913 год — украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета Владимир Хоткевич;

1958 год — украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины Анна Гаврилец;

1997 год — украинский певец Mélovin.

Памятные даты 11 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 апреля:

1241 год — войско венгерского короля Белы IV разбивает хан Батый;

1597 год — в Варшаве казнят казацкого атамана Северина Наливайко;

1713 год — заключением Утрехтского мира завершилась война за наследие испанской короны между Францией с одной стороны и морскими государствами Великобританией и Нидерландами, а также Савойей, Португалией и Пруссией – с другой;

1814 год — по договору Фонтебло прекращается правление Наполеона как императора французов;

1847 год — открывается заседание первого прусского парламента (ландтага);

1894 год — Великобритания объявляет протекторат над Угандой;

1899 год — вступает в силу договор, заканчивающий испанско-американскую войну;

1921 год — образуют эмират Трансиордания в составе Британского мандата в Палестине;

1945 год — Третья армия США освобождает нацистский концлагерь Бухенвальд, контроль над которым уже захватили восставшие к тому времени заключенные;

1951 год — президент США Трумэн увольняет руководителя сил ООН в Корее, генерала Макартура;

2008 год — впервые за историю независимой Украины определяют 100 крупных украинцев;

2014 год — пророссийские боевики захватили город Славянск Донецкой области.

Погода на 11 апреля

Завтра, 11 апреля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, но к концу дня небо очистится, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +14 ночью. Во Львове — +16 днем и +11 ночью. В Харькове — +26 днем и +14 ночью. В Одессе — +24 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 апреля Международный день анимешника / Фото: Pexels

11 апреля в Украине и мире Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Дату этого памятного дня выбрали не случайно, ведь именно 11 апреля 1945 года произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд, расположенного в центральной Германии. Большая часть гитлеровцев сбежала из лагеря, потому что боялась прихода американских войск. В период Второй мировой войны нацистами было уничтожено более 11 миллионов человек в концлагерях. Из них – каждый пятый ребенок.

Также 11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Дата была выбрана в честь дня рождения английского врача Джеймса Паркинсона, который открыл и первым описал заболевание. Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, возникающее из-за потери нервных клеток в черной субстанции. Оно является хроническим и неизлечимым, медленно прогрессирует.

А еще 11 апреля Международный день анимешника. Неофициальный творческий праздник, связывающий всех, кто любит смотреть японские аниме. Это особый жанр мультипликации для взрослых. Аниме создаются как в виде сериалов, так и в виде полнометражных мультфильмов.

11 апреля День подлодки. Дату празднования выбрали в честь первого погружения американской подлодки, которое произошло в 1900 году. Первая субмарина (подводная лодка) была создана нидерландским изобретателем Корнелиусом Дреббелем еще в 1620 году. Он в своих разработках опирался на схемы Уильяма Борна. Лодка была спущена на Темзу по приказу короля Якова I.

Также 11 апреля Международный день специальных библиотек. День посвящен важному вкладу информационных специалистов и специальных библиотек. Приходится празднование всегда на первый четверг полной недели апреля.