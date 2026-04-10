Реклама

11 апреля 2026 года — суббота. 1507 день войны в Украине.

Завтра, 11 апреля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Антипы, епископа Пергама Азиатского. Он был епископом города Пергам (современная Турция) и ревностно проповедовал христианство среди язычников. Во времена гонений за веру его схватили и заставляли поклониться идолам, но Антипа остался непреклонен. За это его жестоко казнили: по преданию, святого сожгли в раскаленной медной воле. Его мученическая смерть стала свидетельством глубокой веры и преданности Христу.

11 апреля в Украине и мире празднуют День подводной лодки. В этот день 1900 года была спущена на воду американская подлодка USS Holland (SS-1) — первая официально принятая на службу в Военно-морские силы США современная подлодка. Конкретно эта дата символизирует начало эры подводного флота США.

Реклама

Также 11 апреля Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Его цель — привлечь внимание к одной из самых болезненных социальных проблем и объединить усилия по защите детей во всем мире. В этот день в разных странах проводятся информационные кампании, образовательные мероприятия и социальные инициативы. Важную роль играют международные организации, в частности ЮНИСЕФ, работающие над защитой детей и внедрением программ безопасности.

А еще 11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Этот день призван повысить осведомленность о болезни Паркинсона — хроническое прогрессирующее нарушение нервной системы, влияющее на движения человека. В мире проводятся образовательные кампании, благотворительные мероприятия и акции поддержки. Важную роль в этом играют организации, в частности, Parkinson’s Foundation.

11 апреля Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Эта дата связана с событиями Восстания в Бухенвальде — одного из величайших концлагерей нацистской Германии. В этот день 1945 г. узники лагеря Бухенвальд подняли вооруженное восстание, захватили контроль над лагерем и встретили союзные войска как освободителей. Это событие стало символом мужества, сопротивления и стремления к свободе даже в бесчеловечных условиях.