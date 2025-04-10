Какой праздник 11 апреля 2025 года / © ТСН

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11 апреля 2025 года – пятница. 1143 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского. Он был одним из первых учеников святого апостола Иоанна Богослова, который и рукоположил его в сан епископа для служения христианской общине в Пергаме (на территории современной Турции).

Святой Антипа ревностно проповедовал Евангелие, утверждая верных в христианской истине и обличая идолопоклонство. Его искренняя и бесстрашная проповедь вызвала гнев у языческих жрецов, и во время гонений за правление императора Домициана (81–96 гг.) Антип был схвачен.

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Его заставили отречься от Христа и принести жертву языческим богам, однако святитель решительно отказался. За это он был подвергнут мученической смерти: его бросили в раскаленный медный идол в форме быка — орудие пыток, в котором человек медленно умирал от огня и удушения. Пребывая в муках, святой Антипа не переставал молиться, отдавая душу Богу.

Что нельзя делать 11 апреля

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом – в народе говорили, что кто работает в этот день – тот может навлечь болезни на себя или своих родных.

Нельзя ссориться, кричать, говорить бранные слова – гнев и рознь в этот день открывают двери для болезней.

Нельзя выбрасывать крошки со стола или еду – любое небрежное отношение к хлебу и еде в этот день приводит к зубной боли.

Народные приметы и традиции на 11 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

идет дождь – летом будет много меда и урожая на травы;

ветер сильный – лето будет ветреным и с частыми бурями;

если выпал снег или внезапный мороз - это последнее "дыхание зимы";

если 11 апреля облачно, но без дождя – лето будет теплое, но с нехваткой дождей;

солнце утром – весна будет ранняя, а лето – теплое и урожайное;

птицы летают высоко – ждите ясную погоду.

11 апреля выпал снег или внезапный мороз - это последнее "дыхание зимы" / © unsplash.com

В народные 11 апреля носило название Антип Водопий или Праздник Березы. Первое название связано с естественными наблюдениями и бытовыми обычаями крестьян. "Водопий" - это давний термин, обозначавший время, когда скот начинали активно поить с открытых водоемов - рек, прудов, озер. До этого, зимой, животных часто поели снегом или топленой водой в хлевах.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 апреля

Какие завтра именины: Иван, Николай, Петр, Ефим, Иаков.

Талисманом человека, рожденного 11 апреля является александрит . Его часто называли "императорским камнем". Подходит волевым и сильным людям.

В этот день родились:

1913 - Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета;

1958 год - Анна Гаврилец, украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины;

1997 год - Mélovin, украинский певец.

Памятные даты 11 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 апреля:

1241 год - войско венгерского короля Белы IV было разгромлено ханом Батыем;

1597 - в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко;

1713 - Утрехтский мир завершил войну за наследие испанской короны между Францией и морскими государствами, такими как Великобритания, Нидерланды, а также Савойя, Португалия и Пруссия. По соглашению Великобритания получила контроль над Гибралтаром;

1814 - по условиям Фонтеблозького договора завершилось правление Наполеона как императора Франции;

1847 год – начало свою работу первое заседание прусского парламента (ландтага);

1894 год - Великобритания объявила об установлении протектората над Угандой;

1899 год - вступил в силу договор, положивший конец испанско-американской войне: Испания отказалась от Кубы и передала США Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины;

1909 год - на землях, выкупленных у бедуинов у Яффы, еврейские переселенцы второго аллия основали город Тель-Авив;

1921 год - образован эмират Трансиордания в пределах Британского мандата над Палестиной;

1945 год - польские подразделения Армии Краевой и местные поляки устроили резню в селе Березка, истребив украинцев;

1945 год – Третья армия США освободила нацистский концлагерь Бухенвальд, который к тому времени контролировали восставшие заключенные;

1951 год — президент США Гарри Трумэн уволил генерала Макартура с должности руководителя сил ООН в Корее и назначил на его место генерал-лейтенанта Риджвея;

2008 год - в Украине впервые определили 100 крупных украинцев, и это произошло в прямом эфире телеканала "Интер";

2014 год – пророссийские боевики захватили город Славянск в Донецкой области.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 апреля празднуют Всемирный фестиваль овсянки / © unsplash.com

11 апреля в Украине и мире празднуют День подводной лодки. Это особый праздник, который празднуют во многих странах, таких как США и Великобритания, для чествования подводных лодок и их важного вклада в военную и гражданскую навигацию. Подлодки — это не просто технологические чудеса, они имеют огромное стратегическое значение, потому что способны действовать в морских глубинах, оставаясь незамеченными, и могут нести мощные ядерные боеголовки.

Также 11 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Это особый день, когда обращается внимание на эту тяжелую болезнь, которая влияет на нервную систему человека, в частности на его способность двигаться. Болезнь возникает из-за разрушения клеток мозга, отвечающих за выработку дофамина – вещества, позволяющего контролировать движения. Поэтому у людей с Паркинсоном появляются такие симптомы, как дрожь, замедленные движения, мышечная жесткость и нарушение равновесия.

А еще 11 апреля Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Эта дата символизирует освобождение миллионов людей, ставших жертвами нацистского террора во время Второй мировой войны, и чтит память тех, кто пережил пытки и страдания в концлагерях.

11 апреля 1945 года союзные войска освободили концлагерь Бухенвальд — один из самых больших и жестоких лагерей нацистов. В нем находились люди разных национальностей, политических взглядов, а также военнопленные и жертвы расовой политики нацистов. Это освобождение стало символом конца не только для этого концлагеря, но и многих других мест, где люди страдали от нацистского режима.

11 апреля празднуют Всемирный фестиваль овсянки. Это праздничное мероприятие, которое проходит ежегодно в городе Сент-Джордж, штат Южная Каролина, США, во вторую неделю апреля. Он был основан в 1985 году Биллом Хантером, работавшим менеджером местного супермаркета. Первоначально фестиваль был задуман как празднование овсянки – продукта, который стал популярным благодаря своим полезным свойствам. Этот праздник популяризирует здоровое питание и кулинарные традиции, связанные с овсянкой. Все желающие могут насладиться разными блюдами из овсянки и узнать больше о ее пользе для организма.