Какой сегодня, 11 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 11 августа День работников строительной отрасли (строителя) в Украине. Верующие чтят память святого мученика Евпла. До Нового года осталось 142 дня.

11 августа 2024 года — воскресенье. 900-й день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

11 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Евпла. Он жил в III-IV веках в Сицилии. Он служил архидьяконом в городе Катания. Евпл всегда носил с собой Евангелие и проповедовал христианскую веру. Во время правления римского императора Диоклетиана его схватили язычники и бросили в тюрьму. Евпл признал всем, что является христианином, и за это его подвергли пыткам. Несмотря на пытки, он не отрекся от своей веры. Во время казни он продолжал проповедовать. Мощи святого Евпла хранятся в церкви города Тревико в Италии.

Что нельзя делать 11 августа

Нельзя желать зла другим.

Не следует злословить и ругаться.

Запрещено много есть.

Народные приметы и традиции на 11 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: у леса мало грибов и много орехов – зима будет морозной;

утром над рекой поднимается туман – ждите семидневного тепла;

солнечно – до сухого сентября.

11 августа у леса мало грибов и много орехов – зима будет морозной; / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день следили за облаками. Верили, если встретили на болотах белого коня, скачущего без всадника, или заметили "блуждающие огоньки", то это — душа умерших, утонув.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 августа

Какие сегодня именины: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 11 августа является александрит. Мистический камень, вокруг которого издавна существовало немало легенд. Например, верили, что александрит является символом одиночества, он мог предупредить человека об опасных связях, излишней эмоциональности.

В этот день родились:

1894 год – украинская фольклористка и этнографиня Вера Белецкая;

1950 год – пионер компьютерных технологий, конструктор одного из первых персональных компьютеров в мире Apple I и Apple II (США), соучредитель (вместе со Стивом Джобсом) фирмы Apple Стив Возняк;

1960 год — украинский футболист, второй старейший футболист в истории высшей лиги чемпионата Украины Игорь Бискуп.

Памятные даты 11 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 августа:

1707 год — Королевство Пруссия и Шведская империя подписывают "Вечный альянс", гарантировавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны;

1866 год — в США открывают первую в мире площадку для катания на роликовых коньках;

1877 год – американский астроном Асаф Голл открывает спутник планеты Марс под названием Деймос;

1906 год – в Великобритании Юджин Ласт получает патент на звуковое кино;

1926 год — компания "Kodak" объявляет о начале работы по созданию цветной кинопленки;

2003 год — украинские войска входят в Ирак для выполнения миротворческой миссии;

2011 год — вводят институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко;

2016 год — Совет Безопасности ООН проводит закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтверждает позицию по территориальной целостности Украины.

Погода на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Киеве облачно, днем дождь с грозой. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове безоблачное утро сменится пасмурной погодой днем и вечером, после обеда возможен мелкий дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +23 днем и +19 ночью. Во Львове +25 днем и +16 ночью. В Харькове +28 днем и +19 ночью. В Одессе +31 день и +23 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 августа в Украине празднуют День работников строительной отрасли / Фото: Unsplash

11 августа в Украине празднуют День работников строительной отрасли (строителя). Празднуется ежегодно во второе воскресенье августа. Это профессиональный праздник всех, кто работает в строительной промышленности, включая инженеров, прорабов, ремонтных специалистов и работников ЖКХ. Праздник был начат в 1956 году. После распада СССР его продолжили праздновать в независимой Украине согласно указу президента от 22 июля 1993 года.

Также 11 августа День работников ветеринарной медицины в Украине. Приходится ежегодно на второе воскресенье августа. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы 1 ноября 2001 года. Цель праздника – отметить весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды.

А еще 11 августа День кинетического песка. Этот праздник был начат компанией Spin Master, которая создает разнообразные детские игрушки. Цель этого дня – популяризация безопасной и веселой альтернативы обычному песку. Кинетический песок – это особый материал, состоящий из кварцевого песка и полидиметилсилоксана. Он не прилипает к рукам, не разлетается, и из него можно лепить разные фигуры. Кинетический песок также гипоаллергенен и безопасен для детей.

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