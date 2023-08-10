Какой завтра, 11 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

11 августа 2023 года — пятница. 534-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 августа, церковный праздник

11 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Калинника Киликийского. Жил он в конце III – начале IV веков и с ранних лет воспитывался своим отцом в христианской морали. Поэтому он еще в детстве изучил Священное Писание и жития святых. Это принесло свои плоды. Он решил посвятить всю свою жизнь Христу и спасению душ, которые "заблудились". Святой всегда мечтал показывать праведный путь другим людям. Однако Калинника схватили язычники. Произошло это в городе Анкир. Долго его пытали, а в конце казнили.

Также 11 августа верующие празднуют большой церковный праздник – Рождество Николая Чудотворца.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя давать взаймы, а если есть долги, то их нужно обязательно вернуть.

Запрещено заниматься физической работой: возиться в огороде, вышивать, шить.

Нельзя ругаться, злословить и сплетничать.

Народные приметы и традиции на 11 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода – в начале сентября будет такая же;

утром туман – ждите плохой сбор меда;

целый день туман – зерновые культуры хорошо уродят;

овес зеленеет второй раз за сезон – осень будет дождливой;

много орехов и ягод – зима будет холодной;

в лесу мало грибов – ждите морозную и снежную зиму.

11 августа много орехов и ягод – зима будет холодной / Фото: Pexels

В этот период уже ощутимо приближение осени. Довольно часто с утра стелется густой туман, по которому прогнозировали погоду. Крестьяне шли в лес за грибами и ягодами. Знахари же ходили по селу, заходили в каждый двор и читали заговоры от мошенников. Среди наших предков существовало поверье, что в ночь на 11 августа приходят ведьмы и доят коров, от чего животные начинали болеть. Поэтому хлев крепко закрывали на ночь, а внутри вешали всевозможные обереги.

Погода на 11 августа

Завтра, 11 августа, в Киеве пасмурно в течение всего дня, без осадков. Во Львове утро и день пасмурные, но к вечеру ясная погода, до полудня без осадков, затем возможен мелкий дождь. В Харькове облачная погода, ожидается дождь с грозой. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +18 ночью. Во Львове — +20 днем и +13 ночью. В Харькове — +25 днем и +19 ночью. В Одессе — +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 11 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 августа:

1707 год — Королевство Пруссия и Шведская империя подписывают "Вечный альянс", что гарантирует взаимную военную помощь в случае нападения на одну из них третьей стороны;

1866 год — в США открывают первую в мире площадку для катания на роликовых коньках;

1877 год — американский астроном Асаф Голл открывает спутник планеты Марс под названием Деймос;

1906 год — в Великобритании Юджин Ласт получает патент на звуковое кино;

1926 год — компания "Kodak" объявляет о начале работы по созданию цветной кинопленки;

1989 год — пленум Верховного суда УССР реабилитирует всех осужденных по делу Союза освобождения Украины;

2003 год — украинские войска введены в Ирак для выполнения миротворческой миссии;

2008 год — российские оккупационные войска в ходе войны против Грузии захватывают города Сенаки, Зугдиди и Поти;

2011 год — вводят институт Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, на должность Уполномоченного назначен Юрий Павленко;

2016 год — Совет Безопасности ООН проводит закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, на котором подтверждает позицию по территориальной целостности Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 августа

Какие завтра именины: Михаил, Константин, Даниил, Анатолий, Алексей, Серафима.

Талисманом человека, рожденного 11 августа, является александрит. Невероятно дорогой и безгранично красивый камень, который называют царским. Издавна считалось, что Александр символизирует процветание и долголетие.

В этот день родились:

1889 год — украинский общественно-политический деятель, дипломат, министр внешних дел УНР Александр Шульгин;

1950 год — пионер компьютерных технологий, конструктор одного из первых персональных компьютеров в мире Apple I и Apple II (США), соучредитель (вместе со Стивом Джобсом) фирмы Apple Стив Возняк;

1960 год — украинский футболист, второй старейший футболист в истории высшей лиги чемпионата Украины Игорь Бискуп.

Какой завтра день в Украине и мире

11 августа в Украине и мире празднуют День кинетического песка / Фото: pixabay.com

11 августа в Украине и мире празднуют День кинетического песка. Праздник был начат в 2020 году. Кинетический песок можно назвать волшебным и пластическим зрелищем, которое не может оставить равнодушным ни одного ребенка или взрослого. Главное отличие игрушки состоит в том, что этот песок не прилипает к одежде или коже. Песок легко поддерживает ту форму, которую ребенок придумал. Праздник придумала компания Spin Master, придумывающая разнообразные детские игрушки.

Также 11 августа – День песочницы. Хотя это сугубо детский праздник, но он может быть интересным и взрослым. Каждый из нас в детстве любил строить замки из песка или просто играть в песочнице.