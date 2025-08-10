Какой праздник 11 августа 2025 года / © ТСН

11 августа 2025 года — понедельник. 1265-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Евпла. Святой мученик Евпл жил в I веке или начале II века нашей эры, в эпоху жестоких гонений на христиан во время правления императоров Римской империи. Обычно упоминается, что он был епископом или служителем Церкви в одном из городов Малой Азии (современная территория Турции). Евпл потерпел мученическую смерть из-за того, что отказался отречься от христианской веры. Его жестоко пытали и наконец казнили по приказу языческой власти.

Что нельзя делать 11 августа

Не стоит ругаться, ссориться — день для мира и покоя.

Не следует заниматься шитьем, вязанием — это может “перерезать” благосостояние.

Не желательно веселиться, устраивать громкие развлечения — день для молитвы.

Народные приметы и традиции на 11 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утро ясное и туманное, то это предвещает тёплую и сухую погоду на ближайшие дни;

красный закат — знак того, что погода в ближайшее время будет хорошей;

облака плывут быстро, то скоро ожидается ветер или смена погоды;

гром в этот день — предвестник дождей, которые могут затянуться на несколько дней;

11 августа муравьи строят муравейники выше обычного, это означает, что осень будет дождливая и ранняя;

яркие звезды на ночном небе — примета хорошей погоды в ближайшее время.

11 августа красный закат — знак того, что погода в ближайшее время будет хорошей. / © unsplash.com

В народе 11 августа называлось Середина лета. Это ведь уже вторая половина лета, когда начинаются первые приметы осени. Часто этот день ассоциировали с началом уборки некоторых культур или с периодом активной жатвы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 августа

Какие завтра именины: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 11 августа является александрит. Таинственный камень, окутанный многочисленными древними преданиями и легендами. Ему приписывали роль символа одиночества — считали, что Александр способен предупреждать своего владельца об опасных знакомствах и чрезмерной эмоциональности, служа защитным знаком от ненужных переживаний и токсических связей.

В этот день родились:

1889 год — Александр Шульгин, украинский общественно-политический деятель, дипломат, министр внешних дел УНР;

1894 год — Вера Белецкая, украинская фольклористка и этнографиня;

1960 год — Игорь Бискуп, украинский футболист, второй старейший футболист в истории высшей лиги чемпионата Украины.

Памятные даты 11 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 августа:

1707 год — Королевство Пруссия и Шведская империя заключают “Вечный альянс”, предусматривавший взаимную военную поддержку в случае агрессии со стороны третьего государства;

1866 год — в Соединенных Штатах открывают первую в мире площадку для роликового катания;

1877 год — американский астроном Асаф Голл совершает открытие спутника Марса, получившего название Деймос;

1906 год — в Великобритании изобретатель Юджин Ласт официально запатентует технологию звукового кино;

1926 год — компания Kodak объявляет о начале работ над созданием цветной кинопленки;

1937 год — по тайному приказу № 00485 НКВД СССР начинается так называемая “Польская операция”, во время которой было арестовано около 140 тысяч граждан польского происхождения, из которых 111 тысяч погибли;

1989 год — пленум Верховного суда РСФСР реабилитирует всех осужденных по делу Союза освобождения Украины, признав ошибки правосудия;

2003 год — украинские войска начинают миротворческую миссию в Ираке;

2008 год — в ходе войны против Грузии российские оккупационные силы захватывают города Сенаки, Зугдиди и Поти;

2011 год — в Украине создают должность Уполномоченного Президента по правам ребенка;

2016 год — Совет Безопасности ООН проводит закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, подтвердив поддержку территориальной целостности Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день стальных барабанов / © unsplash.com

11 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день стальных барабанов. Этот день посвящен популяризации культуры и музыки, связанной с этим инструментом, а также чествованию его истории и влиянию на мировую музыку. талевый барабан возник на Карибских островах, в частности, на Тринидаде и Тобаго, в первой половине XX века. Этот инструмент создали, перерабатывая металлические бочки, из которых выбивали специальные впадины для создания разных нот. Steelpan — это перкуссионный инструмент, который уникален тем, что сочетает мелодичность и ритмичность.

Также 11 августа – День хип-хопа. День хип-хопа связан с 11 августа 1973 года — именно тогда, по общепринятой версии, диджей Кул Ги Джей (DJ Kool Herc) провел первую вечеринку в Бронксе (Нью-Йорк), которую считают началом хип-хоп культуры. Именно на этой вечеринке зародились основы музыки хип-хоп — рэп, брейкданс, граффити и диджеинг.