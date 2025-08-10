- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 11 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 11 августа, Всемирный день стальных барабанов. Верующие чтят память святого мученика Евпла. До Нового года осталось 142 дня.
11 августа 2025 года — понедельник. 1265-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 11 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Евпла. Святой мученик Евпл жил в I веке или начале II века нашей эры, в эпоху жестоких гонений на христиан во время правления императоров Римской империи. Обычно упоминается, что он был епископом или служителем Церкви в одном из городов Малой Азии (современная территория Турции). Евпл потерпел мученическую смерть из-за того, что отказался отречься от христианской веры. Его жестоко пытали и наконец казнили по приказу языческой власти.
Что нельзя делать 11 августа
Не стоит ругаться, ссориться — день для мира и покоя.
Не следует заниматься шитьем, вязанием — это может “перерезать” благосостояние.
Не желательно веселиться, устраивать громкие развлечения — день для молитвы.
Народные приметы и традиции на 11 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утро ясное и туманное, то это предвещает тёплую и сухую погоду на ближайшие дни;
красный закат — знак того, что погода в ближайшее время будет хорошей;
облака плывут быстро, то скоро ожидается ветер или смена погоды;
гром в этот день — предвестник дождей, которые могут затянуться на несколько дней;
11 августа муравьи строят муравейники выше обычного, это означает, что осень будет дождливая и ранняя;
яркие звезды на ночном небе — примета хорошей погоды в ближайшее время.
В народе 11 августа называлось Середина лета. Это ведь уже вторая половина лета, когда начинаются первые приметы осени. Часто этот день ассоциировали с началом уборки некоторых культур или с периодом активной жатвы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 августа
Какие завтра именины: Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 11 августа является александрит. Таинственный камень, окутанный многочисленными древними преданиями и легендами. Ему приписывали роль символа одиночества — считали, что Александр способен предупреждать своего владельца об опасных знакомствах и чрезмерной эмоциональности, служа защитным знаком от ненужных переживаний и токсических связей.
В этот день родились:
1889 год — Александр Шульгин, украинский общественно-политический деятель, дипломат, министр внешних дел УНР;
1894 год — Вера Белецкая, украинская фольклористка и этнографиня;
1960 год — Игорь Бискуп, украинский футболист, второй старейший футболист в истории высшей лиги чемпионата Украины.
Памятные даты 11 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 августа:
1707 год — Королевство Пруссия и Шведская империя заключают “Вечный альянс”, предусматривавший взаимную военную поддержку в случае агрессии со стороны третьего государства;
1866 год — в Соединенных Штатах открывают первую в мире площадку для роликового катания;
1877 год — американский астроном Асаф Голл совершает открытие спутника Марса, получившего название Деймос;
1906 год — в Великобритании изобретатель Юджин Ласт официально запатентует технологию звукового кино;
1926 год — компания Kodak объявляет о начале работ над созданием цветной кинопленки;
1937 год — по тайному приказу № 00485 НКВД СССР начинается так называемая “Польская операция”, во время которой было арестовано около 140 тысяч граждан польского происхождения, из которых 111 тысяч погибли;
1989 год — пленум Верховного суда РСФСР реабилитирует всех осужденных по делу Союза освобождения Украины, признав ошибки правосудия;
2003 год — украинские войска начинают миротворческую миссию в Ираке;
2008 год — в ходе войны против Грузии российские оккупационные силы захватывают города Сенаки, Зугдиди и Поти;
2011 год — в Украине создают должность Уполномоченного Президента по правам ребенка;
2016 год — Совет Безопасности ООН проводит закрытое заседание по вооруженным провокациям российских спецслужб в Крыму, подтвердив поддержку территориальной целостности Украины.
Какой завтра праздник в Украине и мире
11 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день стальных барабанов. Этот день посвящен популяризации культуры и музыки, связанной с этим инструментом, а также чествованию его истории и влиянию на мировую музыку. талевый барабан возник на Карибских островах, в частности, на Тринидаде и Тобаго, в первой половине XX века. Этот инструмент создали, перерабатывая металлические бочки, из которых выбивали специальные впадины для создания разных нот. Steelpan — это перкуссионный инструмент, который уникален тем, что сочетает мелодичность и ритмичность.
Также 11 августа – День хип-хопа. День хип-хопа связан с 11 августа 1973 года — именно тогда, по общепринятой версии, диджей Кул Ги Джей (DJ Kool Herc) провел первую вечеринку в Бронксе (Нью-Йорк), которую считают началом хип-хоп культуры. Именно на этой вечеринке зародились основы музыки хип-хоп — рэп, брейкданс, граффити и диджеинг.