Какой завтра, 11 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

11 декабря 2023 года – понедельник. 656-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 декабря, церковный праздник

11 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Никона Сухого. Никон был монахом в Киево-Печерской лавре и в 1096 году попал в плен к половецкому князю Боняку. За монаха кочевники надеялись получить немалый выкуп, однако надежды их были напрасны. В неволе Никон провел три года, постоянно молился и именно благодаря этому обрел свободу. Страшные пытки стали причиной того, что преподобный сильно похудел. Именно за это он и получил свое прозвище – Сухой.

Что нельзя делать 11 декабря

Девушкам запрещалось мыть голову и расчесывать волосы.

Нельзя ругаться, злословить и устраивать громкие посиделки.

Лучше не встречаться с теми людьми, которые вам неприятны.

Народные приметы и традиции на 11 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнце в полдень вдруг выглянуло из-за туч — лето будет жарким, пасмурный день к дождливому лету;

вокруг солнца светлые круги – урожай будет богатым;

лучи солнца опускаются вниз — ждите метель, поднимаются вверх — до похолодания;

звездное и ясное небо ночью – утром будут заморозки;

днем тепло, а ночью заморозок — в апреле будет ясная погода;

на земле лежит снег до холодного лета;

на небе синие облака – ждите теплый дождь.

11 декабря на земле лежит снег к холодному лету / Фото: Pexels

Наши предки говорили, сколько снега выпало в этот день, столько весной вырастет трава. Люди молились святым, чтобы те уберегли их от нечистой силы, которая, по их представлениям, приходит на землю как метель. Верили, если зажечь лампадку, то солнце появится на небе, и погода улучшится.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 декабря

Какие завтра именины: Адам, Аифал, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никифор, Петр, Терентий, Филимон.

Талисманом человека, рожденного 11 декабря является тигровый глаз. Недорогой и довольно популярный поделочный камень, известный человечеству с давних времен. Наши предки верили, что тигровый глаз отличается особыми магическими свойствами. В частности, включает в себя мощную энергию Солнца и Земли.

В этот день родились:

1950 год – украинский режиссер мультипликации, художник, продюсер, аниматор Александр Татарский;

1972 год — украинский футболист ("Динамо" Киев) Андрей Гусин;

1972 год – украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев.

Памятные даты 11 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 декабря:

220 год — Цао Пи заставляет императора Сянь Хань отречься от престола династии Хань;

361 год — Флавий Клавдий Юлиан вступает в Константинополь как единственный император Римской империи;

630 год – Мухаммед приводит 10000 армию под стены Мекки;

969 год — император Никифор II Фока убит руками своей жены Феофании и ее любовника, который вскоре становится императором Иоанном I Цимисхием;

1098 год — крестоносцы Боэмунда Тарентского и Раймунда Сен-Жильского штурмом овладевают сирийской крепостью Мааррет-ен-Нууман;

1474 год – Изабелла I Кастильская становится королевой Кастилии и Леона;

1688 год — Джеймс II Английский, пытаясь бежать во Францию, якобы бросает большую государственную печать в Темзу;

1694 год – Франциск I становится князем Пармы;

1769 год – в Великобритании получили патент на жалюзи;

1785 год — император священной римской империи Иосиф II выдает патент о легализации масонских лож и их права;

1789 год – основывают университет Северной Каролины;

1815 год – сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту – доллар США;

1816 год – Индиана становится 19 штатом США;

1844 год — в Бостоне дантист Горас Веллс впервые использует закись азота как анестетик в стоматологии;

1852 год — в Париже открывают старейшее из ныне действующих цирковых сооружений;

1862 год — гражданская война в США: начинается первое сражение под Фредериксбургом;

1866 год — стартует первая трансатлантическая парусная регата;

1888 год — крушение французской акционерной компании "PANAMA", созданной для сооружения Панамского канала;

1914 год — в Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовывает украинского историка Михаила Грушевского;

1918 год — в Одессу вступают войска Директории УНР;

1924 год — в Харькове открывается Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек;

1936 год — король Великобритании Эдвард VIII отрекается от престола, поскольку парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американке Уоллис Уорфилд-Симпсон;

1941 год — Третий Рейх и Италия объявляют войну США;

1946 год – американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер дарит 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН;

1957 год – музыкант Джерри Ли Льюис женится на 14-летней кузине;

1963 год — Фрэнк Синатра платит выкуп в $240 тысяч за своего сына;

1981 год — лондонский Биг Бен останавливается от холода (в 12:27);

1993 год — триумф рэпера Снупа Дога (его дебютный альбом Doggy Style возглавляет чарт США);

1997 год – принят Киотский протокол – международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов;

1998 год — аэробус A310-200 "Тайских авиалиний" терпит крушение возле аэропорта "Сурат Тани" (Таиланд), погибает 101 человек;

2000 год – в Австралии начинается судебный процесс против 9 авиакомпаний, которые не предупредили пассажиров о возможности возникновения тромбоза во время полета;

2003 год — в Украине начинает работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино — "Артхаус Трафик";

2013 год — неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

Погода на 11 декабря

Завтра, 11 декабря, в Киеве пасмурно, утром и днем без осадков, вечером небольшой дождь со снегом. Во Львове утром ясно, но уже днем небо затянет облаками, ночью дождь со снегом, который до утра закончится. В Харькове облачно, утром небольшой снег, который днем усилится и будет идти до вечера. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +1 день и 0 ночью. Во Львове +2 днем и -2 ночью. В Харькове -1 день и -3 ночью. В Одессе +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 декабря Международный день танго / Фото: Pexels

11 декабря в Украине и мире празднуют День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". Эта специальная структура была создана в 1946 году. ЮНИСЕФ (UNICEF) – ведущий лидер планеты по защите прав и интересов детей. Он функционирует в 200 странах мира и был создан для поддержки малышей с самого рождения до выхода во взрослую жизнь. В Украине ЮНИСЕФ открыл свои двери в 1997 году. За годы своего существования в нашей стране организация предоставила украинскому правительству ресурсы на 130 миллионов долларов США.

Также 11 декабря Международный день танго. Этот танец возник в столице Аргентины Буэнос-Айресе и результат смешения культур Испании, Италии, культуры гаучо и африканских традиций. Существует интересная легенда, будто танго образовалось на углу улиц Некочео и Суаресо. В Европе танго стало приобретать популярность в 1910-х годах, в частности, оно появилось в Париже. В то время многие люди решили овладеть этим танцем.

А еще 11 декабря Всемирный день больного бронхиальной астмой. Был основан по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения 1998 года и приурочен к Всемирному совещанию по профилактике и борьбе с астмой (Барселона). Бронхиальной астмой называют хроническую болезнь, характеризующуюся приступами удушья и хрипов разной степени тяжести и частоты.