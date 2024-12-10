Какой завтра, 11 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 декабря, День основания детского фонда ООН UNICEF. Верующие чтят память святого преподобного Даниила Столбника. До Нового года осталось 20 дней.

11 декабря 2024 года – среда. 1022-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 декабря в церковном календаре – день памяти святого преподобного Даниила Столбника. Он был православным святым, жившим в XIV веке. Он родился в городе Хилиндар, ныне являющийся частью Болгарии. Даниил был известен своей духовной силой и преданностью Богу. Он основал монастырь на горе Аи-Петри в Константинополе, где и провел большую часть своей жизни. Даниил был известен своими чудотворными действиями и духовной мудростью, привлекавшей многих последователей. Он скончался в 1492 году и был канонизирован православной церковью.

Что нельзя делать 11 декабря

Нельзя девушкам расчесывать волосы и мыть голову.

Запрещается ссориться, ругаться, злословить.

Не следует видеться с теми людьми, которые вам неприятны.

Народные приметы и традиции на 11 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: синие тучи на небе — пойдет теплый дождь;

снег уже лежит на земле – лето будет холодным;

светлые круги вокруг луны — к богатому урожаю;

ясное и звездное небо ночью — к утренним заморозкам.

11 декабря снег уже лежит на земле — лето будет холодным. / Фото: Unsplash

В этот день наши предки обязательно молились святым, чтобы те уберегли их от всего зла. Верили, если началась метель, символизировавшая нечисть, то нужно зажечь свечу и поставить на окно — сразу согласится.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 декабря

Какие завтра именины: Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

Талисманом человека, рожденного 11 декабря, является тигровый глаз. Издавна считается камнем гармонии, силы и защиты. С помощью тигрового глаза можно обрести уверенность в себе.

В этот день родились:

1950 год – украинский режиссер мультипликации, художник, продюсер, аниматор Александр Татарский;

1972 год – украинский футболист Андрей Гусин;

1972 год – украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев.

Памятные даты 11 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 декабря:

220 год — Цао Пи заставляет императора Сянь Хань отречься от престола династии Хань;

361 год — Флавий Клавдий Юлиан вступает в Константинополь как единственный император Римской империи;

630 год — Мухаммед приводит 10000 армию под стены Мекки;

1648 год — ночью повстанцы захватывают киевский замок;

1769 год — в Великобритании патентуют жалюзи;

1789 год — основывают университет Северной Каролины;

1844 год — в Бостоне дантист Горас Веллс впервые использует закись азота, как анестетик в стоматологии;

1852 год — в Париже открывают старейшее из ныне действующих цирковых сооружений;

1894 год — в Париже открывают первую в мире автовыставку, в которой участвовало 9 фирм;

1924 год — в Харькове открывается Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек;

1981 год — лондонский Биг-Бен останавливается от холода (в 12:27);

1991 год — Украина объявляет об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР;

2003 год — в Украине начинает работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино — "Артхаус Трафик";

2013 год — происходит неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

Погода на 11 декабря

Завтра, 11 декабря, в Киеве пасмурно, ночью мелкий дождь со снегом, затем без осадков. Во Львове пасмурно, ночью и утром будет снег, днем снег ослабеет и закончится вечером. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +1 день и 0 ночью. Во Львове — 0 день и 0 ночью. В Харькове — +2 днем и +1 ночью. В Одессе — +6 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 декабря в Украине и мире празднуют Международный день танго / Фото: Unsplash

11 декабря в Украине и мире празднуют Международный день танго. Этот день посвящен чествованию танго — культуры, музыки, танца и стиля жизни, которые стали важной частью культурного наследия Аргентины и Уругвая. Дата была выбрана в честь двух знаковых фигур в истории танго: Карлоса Гарделя (легендарного певца и композитора, которого часто называют "королем танго") и Хулио Де Каро (выдающегося композитора, дирижера и скрипача, внесшего весомый вклад в развитие музыки танго).

Также 11 декабря Всемирный день больного бронхиальной астмой. Этот день направлен на повышение осведомленности о бронхиальной астме, ее профилактике, диагностике и лечении. Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое проявляется приступами затрудненного дыхания, кашлем, одышкой и ощущением сжатия в груди.

А еще 11 декабря Международный день гор. Этот день провозглашен ООН в 2003 году с целью привлечения внимания к важности горных экосистем для жизни планеты и благосостояния людей. Международный день гор — это призыв беречь горы, ведь они жизненно важны для миллионов людей и всей планеты.

11 декабря День основания детского фонда ООН UNICEF. Именно в этот день в 1946 году Генеральная Ассамблея ООН создала организацию для помощи детям, пострадавшим от Второй мировой войны. Сначала фонд назывался United Nations International Children's Emergency Fund (Международный Чрезвычайный Детский Фонд ООН). Впоследствии название сократилось до UNICEF, но акроним сохранился.