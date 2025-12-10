- Дата публикации
Какой завтра, 11 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 11 декабря, Международный день гор. Верующие чтят память святого преподобного Даниила Столбника. До Нового года осталось 20 дней.
11 декабря 2025 года — четверг. 1386-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
11 декабря в церковном календаре День памяти преподобного Даниила Столбника. Преподобный Даниил был одним из известнейших столбцов — подвижников, проводивших жизнь в молитве и посте на специальных столбах-платформах, отказавшись от обычных условий жизни ради духовного подвига. Ученик святого Симеона Столбника, он прославился даром мудрости, прозорливости и чудотворения.
11 декабря в Украине и мире празднуют День основания детского фонда ООН UNICEF. Именно 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН учредила United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). После второй мировой войны миллионы детей оказались без родителей, в бедности и голоде. UNICEF был создан для оказания срочной помощи пострадавшим от войны детям.
Также 11 декабря Международный день гор. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году. Цель этого дня — повысить глобальную осведомленность о важности горных экосистем и жизни проживающих в них людей. Горы занимают около 27% поверхности земли и являются источником пресной воды более половины населения планеты.
А еще 11 декабря Всемирный день больного бронхиальной астмой. Цель этого дня — привлечь внимание общества к проблемам людей, живущих с этим хроническим заболеванием дыхательной системы.
11 декабря празднуют Международный день танго. День выбрали в честь Карлоса Гарделя, легендарного аргентинского певца и композитора, сделавшего всемирно известным танго. Впервые его праздновали в 2009 году благодаря инициативе аргентинских культурных организаций и поддержке ЮНЕСКО.