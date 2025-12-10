Какой праздник 11 декабря 2025 года / © ТСН

11 декабря 2025 года — четверг. 1386-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

11 декабря в церковном календаре День памяти преподобного Даниила Столпника / © Pixabay

11 декабря в церковном календаре День памяти преподобного Даниила Столбника. Преподобный Даниил был одним из известнейших столбцов — подвижников, проводивших жизнь в молитве и посте на специальных столбах-платформах, отказавшись от обычных условий жизни ради духовного подвига. Ученик святого Симеона Столбника, он прославился даром мудрости, прозорливости и чудотворения.

11 декабря в Украине и мире празднуют День основания детского фонда ООН UNICEF / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

11 декабря в Украине и мире празднуют День основания детского фонда ООН UNICEF. Именно 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН учредила United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). После второй мировой войны миллионы детей оказались без родителей, в бедности и голоде. UNICEF был создан для оказания срочной помощи пострадавшим от войны детям.

11 декабря Международный день гор / © unsplash.com

Также 11 декабря Международный день гор. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году. Цель этого дня — повысить глобальную осведомленность о важности горных экосистем и жизни проживающих в них людей. Горы занимают около 27% поверхности земли и являются источником пресной воды более половины населения планеты.

11 декабря Всемирный день больного бронхиальной астмой / © Pixabay

А еще 11 декабря Всемирный день больного бронхиальной астмой. Цель этого дня — привлечь внимание общества к проблемам людей, живущих с этим хроническим заболеванием дыхательной системы.

11 декабря празднуют Международный день танго / © unsplash.com

11 декабря празднуют Международный день танго. День выбрали в честь Карлоса Гарделя, легендарного аргентинского певца и композитора, сделавшего всемирно известным танго. Впервые его праздновали в 2009 году благодаря инициативе аргентинских культурных организаций и поддержке ЮНЕСКО.