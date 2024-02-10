Какой завтра, 11 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 февраля, День работников органов ЗАГСа в Украине. Верующие чтят память святого мученика Власа. До Нового года осталось 324 дня.

11 февраля 2024 года — воскресенье. 718-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 февраля, церковный праздник

11 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Власа. Жил он в IV веке и был епископом Севастийским. Вел аскетичную жизнь на горе Аргеос. Согласно церковным преданиям к Власу приходили разные звери и птицы, а он их лечил. Также святой помогал нуждающимся людям.

Что нельзя делать 11 февраля

Запрещено держать домашний скот голодным – хозяева тоже будут голодать.

Нельзя ставить на стол мясные блюда.

Не стоит злословить, ссориться и ругаться.

Народные приметы и традиции на 11 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпало много снега до ранней весны;

иней на деревьях до быстрых морозов;

оттепель означает, что холодных дней уже к весне не будет;

ярко светит Луна – будут летом сильные грозы;

вороны сидели на вершинах деревьев — до сильного снегопада.

11 февраля вороны посидели на верхушках деревьев — до сильного снегопада. / Фото: Pexels

Наши предки верили, если начать сегодня лечиться, то можно быстро поправиться. Также было принято служить по дворам молебна, внося иконы святого Власа в конюшню или хлев, окуривать помещение ладаном и окроплять освященной водой. Это делалось, чтобы скот не болел и хорошо плодился.

Именины: как назвать родившегося 11 февраля ребенка

Какие завтра именины: Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.

Талисманом человека, рожденного 11 февраля является гелиотроп. Загадочный минерал, известный издавна. Гелиотроп считается камнем, придающим человеку сил и энергии.

В этот день родились:

1857 год — украинская переводчица, собирательница фольклора Ольга Рошкевич;

1890 год – украинский график и мастер прикладного искусства, педагог Антон Середа.

Памятные даты 11 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 февраля:

660 год до н. э. — согласно легенде, вождь японских племен Димму основывает государство Япония и ведет начало императорскому роду страны;

1809 год — Роберт Фултон получает патент на пароход;

1826 год – основывают Университетский колледж Лондона (сначала как Лондонский университет);

1865 год — Чарльз Лютвидж Доджсон придумывает себе псевдоним "Льюис Кэррол";

1878 год — публикуют первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания);

1889 год — принимают конституцию Японии, согласно которой создают двухпалатный парламент, но верховная власть остается за императором;

1894 год — общее собрание во Львове начинает рождение первого украинского молодежного спортивного общества "Сокол";

1922 год — в Торонто (Канада) объявляют об открытии инсулина;

1929 год — между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI подписываются Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан становится суверенным государством, действующим на основе теократии;

1949 год – менору утверждают как герб Израиля;

1953 год — премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пен";

1963 год – Киеве начинается конференция по вопросам культуры украинского языка;

1963 год — The Beatles записывают свой первый альбом "Please Please Me";

1979 год – в Иране побеждает исламская революция;

1989 год — проходит учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко;

1990 год — Нельсон Мандела выходит из тюрьмы после 27-летнего заключения;

1992 год — Республика Ботсвана признает независимость Украины;

2004 год — Бен Хаммерсли в статье для The Guardian изобретает слово "подкастинг";

2011 год – президент Египта от 1981 года Хосни Мубарак уходит в отставку в результате революции.

Погода на 11 февраля

Завтра, 11 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром небольшой дождь, который закончится к середине дня. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +2 ночью. Во Львове +14 днем и +9 ночью. В Харькове +6 днем и ночью 0. В Одессе +12 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 февраля в Украине празднуют День работников органов ЗАГСа / Фото: Pexels

11 февраля в Украине празднуют День работников органов ЗАГСа. Праздник как официальный был утвержден офисом президента Украины в 2022 году. В этот день чествуются люди, которые выполняют чрезвычайно важную работу, а именно помогают изменить гражданство, заключают браки, оформляют опекунство и усыновление, регистрируют рождение или смерть личности.

Также 11 февраля Всемирный день больного. Международное социальное мероприятие, основанное еще в 1992 году по инициативе папа Иоанна Павла II. Дату избрали согласно церковной легенде, согласно которой именно 11 февраля в городе Лурд появился образ Богоматери. Дева Мария пришла, чтобы исцелить больных в городе.

А еще 11 февраля Всемирный день брака. Праздник выпадает ежегодно на второе воскресенье февраля. Появилось оно в США в 1983 году, а инициатором его создания стали несколько семейных пар, проживавших в штате Луизиана. Они еще в 1981 году предложили местным властям создать религиозную программу, которая помогала бы укрепить браки. Посовещавшись, решили праздник основать 14 февраля, то есть в День святого Валентина. Идея была поддержана организацией Worldwide Marriage, но дату проведения изменили.

11 февраля Международный день женщин и девушек в науке. Праздник был основан по инициативе ООН, чтобы показать людям, что женщины и девушки могут заниматься наукой не хуже мужчин. Упоминания о женщинах в науке показывают, что в древности они были хорошо образованы и очень часто посвящали себя медицине, философии или другим гуманитарным сферам. Однако были и такие как Гепатия Александрийская, жившая в IV – V веках, занимавшаяся астрономией и математикой, изобрела астролябию, дистиллятор и принцип пузырькового эффекта.