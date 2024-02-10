Какой завтра, 11 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 февраля, День работников органов ЗАГСа в Украине. Верующие чтят память святого мученика Власа. До Нового года осталось 324 дня.
11 февраля 2024 года — воскресенье. 718-й день войны в Украине.
Какой завтра, 11 февраля, церковный праздник
11 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Власа. Жил он в IV веке и был епископом Севастийским. Вел аскетичную жизнь на горе Аргеос. Согласно церковным преданиям к Власу приходили разные звери и птицы, а он их лечил. Также святой помогал нуждающимся людям.
Что нельзя делать 11 февраля
- Запрещено держать домашний скот голодным – хозяева тоже будут голодать.
- Нельзя ставить на стол мясные блюда.
- Не стоит злословить, ссориться и ругаться.
Народные приметы и традиции на 11 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: выпало много снега до ранней весны;
- иней на деревьях до быстрых морозов;
- оттепель означает, что холодных дней уже к весне не будет;
- ярко светит Луна – будут летом сильные грозы;
- вороны сидели на вершинах деревьев — до сильного снегопада.
Наши предки верили, если начать сегодня лечиться, то можно быстро поправиться. Также было принято служить по дворам молебна, внося иконы святого Власа в конюшню или хлев, окуривать помещение ладаном и окроплять освященной водой. Это делалось, чтобы скот не болел и хорошо плодился.
Именины: как назвать родившегося 11 февраля ребенка
Какие завтра именины: Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.
Талисманом человека, рожденного 11 февраля является гелиотроп. Загадочный минерал, известный издавна. Гелиотроп считается камнем, придающим человеку сил и энергии.
В этот день родились:
- 1857 год — украинская переводчица, собирательница фольклора Ольга Рошкевич;
- 1890 год – украинский график и мастер прикладного искусства, педагог Антон Середа.
Памятные даты 11 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 февраля:
- 660 год до н. э. — согласно легенде, вождь японских племен Димму основывает государство Япония и ведет начало императорскому роду страны;
- 1809 год — Роберт Фултон получает патент на пароход;
- 1826 год – основывают Университетский колледж Лондона (сначала как Лондонский университет);
- 1865 год — Чарльз Лютвидж Доджсон придумывает себе псевдоним "Льюис Кэррол";
- 1878 год — публикуют первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания);
- 1889 год — принимают конституцию Японии, согласно которой создают двухпалатный парламент, но верховная власть остается за императором;
- 1894 год — общее собрание во Львове начинает рождение первого украинского молодежного спортивного общества "Сокол";
- 1922 год — в Торонто (Канада) объявляют об открытии инсулина;
- 1929 год — между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI подписываются Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан становится суверенным государством, действующим на основе теократии;
- 1949 год – менору утверждают как герб Израиля;
- 1953 год — премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пен";
- 1963 год – Киеве начинается конференция по вопросам культуры украинского языка;
- 1963 год — The Beatles записывают свой первый альбом "Please Please Me";
- 1979 год – в Иране побеждает исламская революция;
- 1989 год — проходит учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко;
- 1990 год — Нельсон Мандела выходит из тюрьмы после 27-летнего заключения;
- 1992 год — Республика Ботсвана признает независимость Украины;
- 2004 год — Бен Хаммерсли в статье для The Guardian изобретает слово "подкастинг";
- 2011 год – президент Египта от 1981 года Хосни Мубарак уходит в отставку в результате революции.
Погода на 11 февраля
Завтра, 11 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром небольшой дождь, который закончится к середине дня. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +10 днем и +2 ночью. Во Львове +14 днем и +9 ночью. В Харькове +6 днем и ночью 0. В Одессе +12 днем и +8 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
11 февраля в Украине празднуют День работников органов ЗАГСа. Праздник как официальный был утвержден офисом президента Украины в 2022 году. В этот день чествуются люди, которые выполняют чрезвычайно важную работу, а именно помогают изменить гражданство, заключают браки, оформляют опекунство и усыновление, регистрируют рождение или смерть личности.
Также 11 февраля Всемирный день больного. Международное социальное мероприятие, основанное еще в 1992 году по инициативе папа Иоанна Павла II. Дату избрали согласно церковной легенде, согласно которой именно 11 февраля в городе Лурд появился образ Богоматери. Дева Мария пришла, чтобы исцелить больных в городе.
А еще 11 февраля Всемирный день брака. Праздник выпадает ежегодно на второе воскресенье февраля. Появилось оно в США в 1983 году, а инициатором его создания стали несколько семейных пар, проживавших в штате Луизиана. Они еще в 1981 году предложили местным властям создать религиозную программу, которая помогала бы укрепить браки. Посовещавшись, решили праздник основать 14 февраля, то есть в День святого Валентина. Идея была поддержана организацией Worldwide Marriage, но дату проведения изменили.
11 февраля Международный день женщин и девушек в науке. Праздник был основан по инициативе ООН, чтобы показать людям, что женщины и девушки могут заниматься наукой не хуже мужчин. Упоминания о женщинах в науке показывают, что в древности они были хорошо образованы и очень часто посвящали себя медицине, философии или другим гуманитарным сферам. Однако были и такие как Гепатия Александрийская, жившая в IV – V веках, занимавшаяся астрономией и математикой, изобрела астролябию, дистиллятор и принцип пузырькового эффекта.