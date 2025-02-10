Какой завтра, 11 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 февраля, День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). Верующие чтят память святого священномученика Власия, епископа Севастийского. До Нового года осталось 323 дня.
11 февраля 2025 года — вторник. 1084-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
11 февраля в церковном календаре – день памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Он был врачом, но позже стал епископом. Власий отличался своей праведной и благочестивой жизнью. Во время гонений на христиан императором Диоклетианом, Власий вместе со своими верными скрывался в пустыне. Он был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на мучения, Власий не отказался от своей веры в Иисуса Христа. В конце концов, он был убит мечом 316 года.
Что нельзя делать 11 февраля
- На стол нельзя ставить блюда из мяса.
- Не стоит злословить, ругаться, ссориться.
- Запрещается держать домашний скот голодным.
Народные приметы и традиции на 11 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на верхушках деревьев сидят вороны – к сильному снегопаду;
- оттепель указывает, что к весне уже не будет холодной погоды;
- луна очень яркая — ждите сильных грозов летом;
- выпало много снега — к ранней весне.
Среди наших предков существовало поверье, если начать в этот день лечиться, то обязательно быстро поправишься. Иконы святого Власия вносили в конюшню, чтобы скот не болел.
Именины: как назвать родившегося 11 февраля ребенка
Какие завтра именины: Всеволод, Дмитрий.
Талисманом человека, рожденного 11 февраля, является гелиотроп. Камень, помогающий контролировать кровеносную систему. Также гелиотроп усиливает деятельность мозга.
В этот день родились:
- 1890 год – украинский график и мастер прикладного искусства, педагог Антон Середа;
- 1906 год – украинский генетик Сергей Гершензон;
- 1965 год – генерал армии Украины, министр обороны Украины Степан Полторак.
Памятные даты 11 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 февраля:
- 660 год до н. е. — согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основывает государство Япония и ведет начало императорскому роду страны;
- 1809 год — Роберт Фултон получает патент на пароход;
- 1826 год — математик Николай Лобачевский публично сообщает о создании неевклидовой геометрии;
- 1826 год – основывают Университетский колледж Лондона (сначала как Лондонский университет);
- 1865 год — Чарльз Лютвидж Доджсон придумывает себе псевдоним "Льюис Кэррол";
- 1878 год — публикуют первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания);
- 1889 год — принимают конституцию Японии, согласно которой создан двухпалатный парламент, но верховная власть осталась за императором;
- 1894 год — общее собрание во Львове начинает рождение первого украинского молодежного спортивного общества "Сокол";
- 1922 год — в Торонто (Канада) объявляют об открытии инсулина;
- 1949 год – менору утверждают как герб Израиля;
- 1963 год — в Киеве начинается конференция по культуре украинского языка;
- 1989 год — проходит учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперь — Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко);
- 1990 год — Нельсон Мандела выходит из тюрьмы после 27-летнего заключения;
- 1992 год — республика Ботсвана признает независимость Украины;
- 2011 год – президент Египта от 1981 года Хосни Мубарак уходит в отставку в результате революции.
Погода на 11 февраля
Завтра, 11 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — -3 днем и -5 ночью. Во Львове — +1 день и -7 ночью. В Харькове — -5 днем и -6 ночью. В Одессе — -1 день и -4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
11 февраля в Европе празднуют Европейский день службы экстренного вызова 112. Его цель – повышение осведомленности граждан о существовании единого номера экстренной помощи 112, работающего во всех странах Европейского Союза и некоторых других государствах. Это единственный телефонный номер для вызова экстренных служб (полиции, скорой помощи, пожарных) в странах ЕС. Звонки на 112 бесплатны с мобильных и стационарных телефонов. Операторы службы могут соответствовать на нескольких языках, что важно для туристов и иностранцев. В некоторых странах 112 работает параллельно с национальными экстренными номерами, а в других – единственным номером для всех служб.
Также 11 февраля Международный день женщин и девушек в науке. Он был введен в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью популяризации равных прав женщин в научной сфере и поощрения девушек в научную карьеру. Этот день напоминает, что у науки нет гендера, а талант и настойчивость – ключ к успеху!
А еще 11 февраля Всемирный день больного человека. Он был основан в 1992 году Папой Римским Иоанном Павлом II как день солидарности с людьми, страдающими болезнями, и напоминание о важности заботы о больных. Этот день напоминает, что соболезнования и поддержка важны для выздоровления, а каждый человек заслуживает достойного ухода и заботы.
11 февраля День безопасного интернета. Выпадает на второй вторник февраля. Этот день начали в 2004 году Европейская комиссия и сеть Insafe, чтобы привлечь внимание к безопасному, ответственному и нравственному использованию цифровых технологий, особенно среди детей и молодежи.
Также 11 февраля День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). Это дата создания Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, координирующего деятельность органов ЗАГСа. Этот день подчеркивает важность работы, ведь они фиксируют важнейшие моменты нашей жизни!