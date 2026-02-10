Какой праздник 11 февраля 2026 года / © ТСН

11 февраля 2026 года — среда. 1448-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 11 февраля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского (Власов день). Он жил в начале IV века в городе Севастия (Армения) и был епископом. Во время преследований христиан уединился в горах, где, по преданию, дикие звери слушались его и не вредили людям. Святой прославился чудесами исцеления, в частности спас ребенка, подавившегося рыбьей костью. Во время гонений за императора Ликиния Власия арестовали, жестоко пытали и в конце концов казнили за веру. Его мужество и кротость стали символом христианской стойкости и милосердия.

11 февраля в Украине празднуют День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). Решение о создании праздника было принято в 2022 году: Кабинет министров Украины согласовал указ президента об установлении этого профессионального праздника именно на эту дату. Этот день посвящен работникам отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (РАЦС) — людям, обеспечивающим официальную регистрацию важнейших жизненных событий, а именно рождение детей, заключение и расторжение браков и т.д.

Также 11 февраля Международный день женщин и девушек в науке. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН, чтобы подчеркнуть важную роль женщин и девушек в развитии науки и технологий. Этот день привлекает внимание к гендерному равенству в научной сфере, поощряет девушек выбирать STEM-направления (наука, технологии, инженерия, математика) и напоминает о необходимости равного доступа к образованию, исследованиям и научной карьере.

А еще 11 февраля Всемирный день больного человека. Его установил Папа Римский Иоанн Павел II в 1992 году, чтобы привлечь внимание общества к нуждам больных и значению заботы о них. Этот день призван напомнить о сострадании, милосердии и человеческом достоинстве, а также о важной миссии врачей, медицинских работников, волонтеров и семей, поддерживающих людей во время болезни. Он акцентирует внимание не только на медицинской помощи, но и на психологической и духовной поддержке.