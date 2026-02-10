- Дата публикации
Какой завтра, 11 февраля, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Завтра, 11 февраля, День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). Верующие чтят память святого священномученика Власия, епископа Севастийского. До Нового года осталось 324 дня.
11 февраля 2026 года — среда. 1448-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 11 февраля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского (Власов день). Он жил в начале IV века в городе Севастия (Армения) и был епископом. Во время преследований христиан уединился в горах, где, по преданию, дикие звери слушались его и не вредили людям. Святой прославился чудесами исцеления, в частности спас ребенка, подавившегося рыбьей костью. Во время гонений за императора Ликиния Власия арестовали, жестоко пытали и в конце концов казнили за веру. Его мужество и кротость стали символом христианской стойкости и милосердия.
11 февраля в Украине празднуют День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). Решение о создании праздника было принято в 2022 году: Кабинет министров Украины согласовал указ президента об установлении этого профессионального праздника именно на эту дату. Этот день посвящен работникам отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (РАЦС) — людям, обеспечивающим официальную регистрацию важнейших жизненных событий, а именно рождение детей, заключение и расторжение браков и т.д.
Также 11 февраля Международный день женщин и девушек в науке. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН, чтобы подчеркнуть важную роль женщин и девушек в развитии науки и технологий. Этот день привлекает внимание к гендерному равенству в научной сфере, поощряет девушек выбирать STEM-направления (наука, технологии, инженерия, математика) и напоминает о необходимости равного доступа к образованию, исследованиям и научной карьере.
А еще 11 февраля Всемирный день больного человека. Его установил Папа Римский Иоанн Павел II в 1992 году, чтобы привлечь внимание общества к нуждам больных и значению заботы о них. Этот день призван напомнить о сострадании, милосердии и человеческом достоинстве, а также о важной миссии врачей, медицинских работников, волонтеров и семей, поддерживающих людей во время болезни. Он акцентирует внимание не только на медицинской помощи, но и на психологической и духовной поддержке.