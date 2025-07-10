Какой праздник 11 июля 20215 года / © ТСН

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11 июля 2025 года — пятница. 1234-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 июля, верующие отмечают день памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. Родилась она около 890-920 годов, вероятнее всего в Псковской земле. Точно ее происхождение неизвестно. В совсем юном возрасте стала женой князя Игоря Рюриковича. Когда 945 князь умер от жестокой руки древлян Ольга взяла на себя княжение как регентша своего малолетнего сына Святослава.

Около 955-957 года Ольга приняла в Константинополе христианство. Ее крещение стало историческим моментом, ведь она была первой среди Киевских правителей, осознанно принявших Христову веру. Во время крещения она приняла новое имя Елена.

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Что нельзя делать 11 июля

Не следует заниматься напрасными делами — это считается грехом в Церкви.

Нельзя отказывать в помощи — княгиня Ольга была справедливой, поэтому нужно подражать ее добрым поступкам.

Запрещается брать в руки какие-либо острые предметы — чтобы не “перерезать” ими счастье в семье.

Народные приметы и традиции на 11 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный день — к теплой осени;

утром туман — ждите сырую погоду в августе;

если дождь 11 июля — будет затяжная и слякотная осень;

высоко летают жаворонки — к долговременному лету;

северный ветер — ждите холодной зимы;

прохладная погода и дождь — жатва затянется, зерно в поле будет влажным.

11 июля высоко летают жаворонки — к долговременному лету / © Pixabay

В народе 11 июля называлась Ольга Хлебов Заступница. Именно в это время приходится созревание зерна, а потому святую княгиню Ольгу считали покровительницей урожая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 июля

Какие завтра именины: Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Ольга, Илона.

Талисманом человека, рожденного 11 июля, является опал. С древности опал считали камнем с мощной мистической силой. Люди верили, что он оберегает невидимые, но самые ценные сокровища души — вдохновение, мечты, интуицию и духовное богатство.

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В этот день родились:

1934 год — Джорджо Армани, итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды своего имени;

1939 год — Борис Нечерда, украинский поэт-шестидесятник;

1969 год — Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ, автор геокультурной концепции “Мезогея (МезоЕвразия)”, автор книги “Поиски заветного царства”.

Памятные даты 11 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 июля:

1195 год — в решающем столкновении вблизи городка Аларкос войска кастильского короля Альфонса VIII терпят сокрушительное поражение от армии Альмохадского халифата под предводительством Якуба аль-Мансура;

1302 год — в окрестностях бельгийского города Кортрейк фламандское ополчение неожиданно громит элитную конницу французского короля;

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1533 год — Папа Климент VII объявляет, что брак английского монарха Генриха VIII с Екатериной Арагонской остается в силе, несмотря на то, что король уже заключил новый брак с Анной Болейн;

1576 год — в рамках поисков Северо-Западного прохода английская экспедиция во главе с мореплавателем Мартином Фробишером достигает берегов Гренландии, открыв новую страницу в арктической географии;

1657 год — в ходе военных действий на территории современной Украины происходит кровавое противостояние между силами Речи Посполитой и казацко-московским войском.

1700 год — в Пруссии по инициативе короля Фридриха I создают научное учреждение, которое становится важным центром интеллектуальной жизни Европы;

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1888 год — в столице Украины, на Софийской площади, торжественно открывают монумент гетману Хмельницкому в рамках празднования 900-летия крещения Руси;

1944 год — в период Второй мировой войны возникает объединение украинских национально-освободительных сил, которое ставит целью координацию борьбы за независимость Украины;

2008 год — компания Apple запускает цифровую платформу App Store, которая революционизировала способ доступа к мобильным приложениям и изменила ход развития индустрии смартфонов;

2014 год — во время вооруженной агрессии России против Украины в районе Зеленополья от ракетных обстрелов с территории РФ погибают 36 украинских военнослужащих;

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2021 год — на стадионе “Уэмбли” в Лондоне проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу, победу одерживает сборная Италии.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 июля празднуют Всемирный день шашлыка / © unsplash.com

11 июля в Украине и мире празднуют Международный день эфирных масел. Праздник, призванный почитать целебную силу природных ароматов. Эфирными маслами называют концентрированные природные вытяжки из листьев, цветов, коры, корней и плодов растений. Дату празднования выбрали в честь Д. Гари Янга, который считается пионером современной ароматерапии и основателем компании Young Living, внесшим огромный вклад в популяризацию и исследование эфирных масел. Он родился 11 июля 1949 года.

Также 11 июля Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах. Хотя это и малоизвестный, но очень важный праздник, который был создан для привлечения внимания к опасным последствиям длительного употребления бензодиазепинов. Это группа психоактивных препаратов, которые применяют для снятия тревоги, угнетения судорог, миорелаксации и т.д.

А еще 11 июля Всемирный день народонаселения. Праздник начали по инициативе Программы развития ООН в 1989 году, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с ростом населения планеты, демографическими тенденциями, репродуктивными правами и устойчивым развитием.

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11 июля празднуют Всемирный день шашлыка. Неофициальный, но очень популярный летний праздник, который ежегодно выпадает на вторую пятницу июля. В этот день чтят традицию приготовления блюд на огне.