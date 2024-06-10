Какой завтра, 11 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 июня, Всемирный день памяти домашних животных. Верующие чтят память святых апостолов Вартоломея и Варнавы. До Нового года осталось 203 дня.

11 июня 2024 года — вторник. 839-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 июня в церковном календаре – день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Святой апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской и одним из двенадцати апостолов Христовых. Господь Иисус Христос увидел в нем "истинного израильтянина, в котором нет лукавства". Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Совершил много чудес и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. Умер на кресте, став мучеником.

Святой апостол Варнава сотрудничал с Варфоломеем в проповеди. После принятия Святого Духа выпал жребий вместе с апостолом Филиппом проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Его сестра дева Мариамна сопровождала его. Совершили много знамений, исцелили больных и бесноватых. Приговорены к смерти из-за распятия. Умер на кресте.

Что нельзя делать 11 июня

Запрещено ссориться, особенно супружеской паре, потому что можно испугать свое счастье.

Нельзя брать и давать деньги взаймы – весь год будешь бедным.

Лучше не собирать лекарственные травы – их отравляет нечистая сила.

Народные приметы и традиции на 11 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночь на 11 июня теплая к жарким летам;

утром тучи, до обеда пойдет дождь;

услышать гром в этот день к хорошей рыбалке;

над водой утром туман стелется – будет много в лесу грибов.

11 июня над водой утром туман стелется — будет много в лесу грибов / Фото: Unsplash

Очень важно в этот день помириться с тем человеком, с которым вы находитесь в ссоре. Если у вас нет возможности встретиться, можете позвонить по телефону. Но сделать это стоит до заката, только тогда поступок принесет в жизнь благополучие.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 июня

Какие завтра именины: Варфоломей, Ефрем, Мария.

Талисманом человека, рожденного 11 июня, является сардоникс. Полудрагоценный камень, имеющий контрастные слои в своей расцветке. В древности сардоникс считали камнем пути, поэтому его как оберег носили путешественники.

В этот день родились:

1970 год — украинская телеведущая, журналистка, певица, художница (вышитая живопись, авторская техника), общественный деятель, заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая;

1985 год — украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса Инна Цымбалюк;

2000 год — украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и национальной сборной Украины Александр Сирота.

Памятные даты 11 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 июня:

1125 год — крестоносцы одерживают победу над сельджуками в битве при Азазе;

1488 год — шотландские повстанцы захватывают и убивают короля Шотландии Якова III;

1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;

1580 год — испанские конкистадоры основали Буэнос-Айрес;

1742 год — американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;

1770 год — Джеймс Кук открывает Большой Барьерный риф на побережье Австралии;

1776 год — Континентальный конгресс создает комитет для написания Декларации независимости США;

1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;

1930 год — американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опускаются под воду на 400 метров;

1943 год — Уругвай становится первой страной, признавшей французское правительство Шарля де Голля;

1951 год — Португалия объявляет Мозамбик своей провинцией;

1965 год — королева Елизавета II награждает музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи;

1973 год — в Арабской республике Ливия объявляют о национализации американских нефтяных компаний;

1992 год — в Киеве начинается первый конгресс молодых политиков Украины;

2002 год — Пол Маккартни женится на Гизер Миллз.

Погода на 11 июня

Завтра, 11 июня, в Киеве утром и днем ясно, вечером небо затянет облаками, ночной дождь закончится к утру, но к вечеру ожидается мелкий дождь. Во Львове пасмурно, вечером возможен дождь. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +29 днем и +20 ночью. Во Львове — +22 днем и +17 ночью. В Харькове — +32 днем и +19 ночью. В Одессе — +26 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 июня в Украине и мире Всемирный день памяти домашних животных / Фото: Unsplash

11 июня в Украине и мире Всемирный день памяти домашних животных. Эта дата была начата, чтобы дать возможность владельцам домашних животных вспоминать тех своих любимцев, которые уже ушли из жизни. Каждый год приходится на второй вторник июня.

Также 11 июня День Жака-Ива Кусто. Если вы хоть немного интересуетесь подводным миром, тогда это имя вам точно знакомо. Жак-Ив Кусто был большим путешественником и ценителем природы, а также режиссером, фотографом, автором телевизионных передач и книг о подводном мире. Именно в этот день 1910 он родился в небольшом французском городке под названием Сент-Андре-де-Кюбзак. Со временем семья переехала в Париж и начала много путешествовать. Юноша окончил военно-морскую академию, но из-за серьезной болезни кишечника, из-за которой он всю жизнь оставался очень худым, не смог служить в морской авиации.

А еще 11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Событие было создано для повышения осведомленности о раке простаты (предстательной железы), способствовать ранней его диагностике и лечению. У мужчин этот рак является вторым по распространенности и именно благодаря своевременной диагностике можно значительно повысить шансы человека на выздоровление.