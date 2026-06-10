Какой праздник 11 июня 2026 года / © ТСН

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11 июня 2026 года — четверг. 1568-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

11 июня верующие празднуют День памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы / © pexels.com

Завтра, 11 июня, верующие празднуют День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Святой апостол Варфоломей (Вартоломей) — один из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В Евангелиях его также отождествляют с Нафанаилом. После Пятидесятницы он проповедовал Евангелие в разных странах: в Малой Азии, Месопотамии, Индии и Армении. Там, по преданию, принял мученическую смерть — был распят и снят с креста уже после казни.

Святой апостол Варнава не входил в число двенадцати, но являлся одним из первых и важнейших проповедников христианства. Он происходил из Кипра, был левитом и известен как «сын утехи». Варнава поддерживал апостола Павла, сопровождал его в миссионерских путешествиях и помогал создавать первые христианские общины. По преданию, принял мученическую смерть на Кипре.

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11 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыси / © pexels.com

11 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыси. Его положили начало природоохранным организациям и зоозащитникам, чтобы привлечь внимание к сохранению популяции рыси и ее природной среды. Рысь — это одна из самых таинственных диких кошек Европы. Она обитает в лесах, в частности в Карпатах, и является важным хищником в природной экосистеме, регулирующей численность мелких животных. Главная цель этого дня — напомнить об угрозах для вида: вырубку лесов, браконьерство и сокращение ареала. Также он популяризирует охранные программы, реинтродукцию рыси и создание природоохранных территорий.

11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы / © pexels.com

Также 11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Его цель — повысить осведомленность мужчин о профилактике, ранней диагностике и лечении этого заболевания. Этот день напоминает, что рак простаты — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин в мире. При раннем обнаружении он хорошо поддается лечению. Основной акцент кампаний в этот день — регулярные медицинские обследования, в том числе анализ на PSA (простат-специфический антиген), консультации с урологом и внимание к симптомам, которые часто могут быть незаметны на ранних стадиях.

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