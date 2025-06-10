Какой праздник 11 июня 2025 года / © ТСН

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11 июня 2025 года — среда. 1204 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 июня, верующие празднуют день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Апостол Вартоломей был одним из ближайших апостолов Иисуса Христа. Именно о нем упоминается в Евангелии от Иоанна. После Воскресения Спасителя он отправился в разные страны, унося Слово Божье. Особенно чтят его в Армении. Через свою веру апостол Вартоломей потерпел жестокую смерть. С него сначала содрали кожу, а затем обезглавили.

Апостол Варнава вначале назывался Иосифом. Когда стал одним из учеников Иисуса Христа, то другие дали ему новое имя, которое означает «сын утешения». Он принадлежал к числу 70-ти апостолов. Особую роль он сыграл в жизни апостола Павла, совершив с ним миссионерское путешествие. Как и большинство апостолов погиб мученической смертью.

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Что нельзя делать 11 июня

Нельзя выпасать скот — может произойти беда.

Не стоит сплетничать, ссориться — это день для духовного очищения и молитвы.

В народе считалось, что на Варнаву не следует работать физически — иначе «руки будут болеть».

Народные приметы и традиции на 11 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Варнаву — к влажному лету;

сухая и ясная погода — лето будет засушливым и жарким;

пчелы летают низко к дождю, высоко — к жаре;

услышать гром — год будет урожайным;

утром прохладно или ветер с севера — ждите похолодания.

11 июня пчелы летают низко до дождя, высоко до жары / © unsplash.com

В народе 11 июня носило название Пчелиный день. Именно в этот период активно проводилась медоуборка. Существовала даже поговорка: «На Варнаву пчела и за тенью не успевает — меда много будет».

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 июня

Какие завтра именины: Варфоломей, Мария.

Талисманом человека, рожденного 11 июня, является сардоникс.

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В этот день родились:

1970 год — Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница, общественный деятель, заслуженная артистка Украины;

1985 год — Инна Цымбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса;

2000 год — Александр Сирота, украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и национальной сборной Украины.

Памятные даты 11 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 июня:

1125 год — крестоносцы одерживают выдающуюся победу над сельджуками в битве у города Азаз, укрепив свои позиции на Ближнем Востоке;

1453 год — завершается существование Византийской империи — ее столица Константинополь окончательно переходит в руки Османов;

1488 год — король Шотландии Яков III погибает от рук повстанцев, выступивших против его правления;

1496 год — Христофор Колумб возвращается из второй экспедиции в Новый Свет;

1509 год — Генрих VIII женится на Екатерине Арагонской — первой из его шести жен;

1580 год — испанские колонизаторы основывают город Буэнос-Айрес на берегах Ла-Платы;

1694 год — происходит битва под Годовом;

1742 год — Бенджамин Франклин изобретает первую многофункциональную кухонную печь;

1742 год — в Бреслау подписывают соглашение, которым Габсбурги официально признают право Пруссии на Силезию;

1770 год — мореплаватель Джеймс Кук открывает Большой Барьерный риф у побережья Австралии;

1776 год — в США формируют комитет для написания Декларации независимости;

1889 год — американские изобретатели Джон Перди и Джеймс Садгвар получают патент складной стул;

1895 год — происходят первые в истории автогонки на маршруте Париж — Руан. Средняя скорость победителя составляла 24 км/ч;

1901 год — Острова Кука официально становятся частью Новой Зеландии;

1915 год — британские войска занимают территорию Немецкого Камеруна, а сербская армия — албанскую Тирану;

1918 год — казахское движение «Алаш» объявляет недействительными все декреты советской власти в Казахстане;

1921 год — в Украинской СРР объявляют старт кампании по борьбе с детской беспризорностью;

1930 год — американцы Уильям Биб и Отис Бертон опускаются в батисфере на глубину 400 м;

1940 год — Новая Зеландия, Австралия и ЮАР объявляют войну Италии, которая присоединилась к силам Оси;

1943 год — Уругвай первым признает правительство Шарля де Голля как легитимного представителя Франции;

1951 год — Португалия объявляет Мозамбик своей заморской провинцией;

1955 год — на трассе «24 часа Ле-Мана» во Франции происходит самая страшная в истории автокатастрофа: погибли 84 человека, более 120 были ранены;

1965 год — британская королева Елизавета II вручает членам группы The Beatles ордена Британской империи;

1965 год — создают Донецкий государственный университет;

1972 год — в Нью-Йорке проходит премьера скандального фильма для взрослых «Глубокое горло»;

1973 год — власти Ливии национализируют активы американских нефтяных компаний;

1975 год — в Северном море начинают добычу нефти;

1982 год — в США проходит премьера культового фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин»;

1990 год — Верховный Совет УССР принимает перевод Украины в восточноевропейский часовой пояс, отказавшись от московского времени;

1990 год — на президентских выборах в Перу побеждает Альберто Фухимори, опередив Марио Варгаса Льосу;

1992 год — в Киеве открывается первый конгресс молодых политиков Украины;

1993 год — лента Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» выходит на большие экраны;

2002 год — Пол Маккартни женится на модели и активистке Гизер Миллз.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыси / © Pixabay

11 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыси. Ежегодная экологическая инициатива, посвященная защите и сохранению риса. Это большая хищная кошка, играющая чрезвычайно важную роль в сохранении баланса природных экосистем. Главная цель этого дня состоит в повышении осведомленности о тех угрозах, которые существуют в жизни рыси. День начался по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые выявили критическое состояние популяции рыси во многих регионах мира.

Также 11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Международная важная дата, которая была создана для повышения осведомленности о раке предстательной железы, его профилактике, диагностике и лечении. Чаще всего рак предстательной железы развивается без явных симптомов, поэтому на ранних стадиях его трудно диагностировать. Благодаря своевременному обследованию, в частности, определению уровня ПСА (простатспецифического антигена), помогает выявить это заболевание и начать своевременное лечение.

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