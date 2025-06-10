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Какой завтра, 11 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 11 июня, Международный день рыси. Верующие чтят память святых апостолов Вартоломея и Варнавы.
11 июня 2025 года — среда. 1204 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 11 июня, верующие празднуют день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Апостол Вартоломей был одним из ближайших апостолов Иисуса Христа. Именно о нем упоминается в Евангелии от Иоанна. После Воскресения Спасителя он отправился в разные страны, унося Слово Божье. Особенно чтят его в Армении. Через свою веру апостол Вартоломей потерпел жестокую смерть. С него сначала содрали кожу, а затем обезглавили.
Апостол Варнава вначале назывался Иосифом. Когда стал одним из учеников Иисуса Христа, то другие дали ему новое имя, которое означает «сын утешения». Он принадлежал к числу 70-ти апостолов. Особую роль он сыграл в жизни апостола Павла, совершив с ним миссионерское путешествие. Как и большинство апостолов погиб мученической смертью.
Что нельзя делать 11 июня
Нельзя выпасать скот — может произойти беда.
Не стоит сплетничать, ссориться — это день для духовного очищения и молитвы.
В народе считалось, что на Варнаву не следует работать физически — иначе «руки будут болеть».
Народные приметы и традиции на 11 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
дождь на Варнаву — к влажному лету;
сухая и ясная погода — лето будет засушливым и жарким;
пчелы летают низко к дождю, высоко — к жаре;
услышать гром — год будет урожайным;
утром прохладно или ветер с севера — ждите похолодания.
В народе 11 июня носило название Пчелиный день. Именно в этот период активно проводилась медоуборка. Существовала даже поговорка: «На Варнаву пчела и за тенью не успевает — меда много будет».
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 июня
Какие завтра именины: Варфоломей, Мария.
Талисманом человека, рожденного 11 июня, является сардоникс.
В этот день родились:
1970 год — Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница, общественный деятель, заслуженная артистка Украины;
1985 год — Инна Цымбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса;
2000 год — Александр Сирота, украинский футболист, игрок футбольного клуба Динамо (Киев) и национальной сборной Украины.
Памятные даты 11 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 июня:
1125 год — крестоносцы одерживают выдающуюся победу над сельджуками в битве у города Азаз, укрепив свои позиции на Ближнем Востоке;
1453 год — завершается существование Византийской империи — ее столица Константинополь окончательно переходит в руки Османов;
1488 год — король Шотландии Яков III погибает от рук повстанцев, выступивших против его правления;
1496 год — Христофор Колумб возвращается из второй экспедиции в Новый Свет;
1509 год — Генрих VIII женится на Екатерине Арагонской — первой из его шести жен;
1580 год — испанские колонизаторы основывают город Буэнос-Айрес на берегах Ла-Платы;
1694 год — происходит битва под Годовом;
1742 год — Бенджамин Франклин изобретает первую многофункциональную кухонную печь;
1742 год — в Бреслау подписывают соглашение, которым Габсбурги официально признают право Пруссии на Силезию;
1770 год — мореплаватель Джеймс Кук открывает Большой Барьерный риф у побережья Австралии;
1776 год — в США формируют комитет для написания Декларации независимости;
1889 год — американские изобретатели Джон Перди и Джеймс Садгвар получают патент складной стул;
1895 год — происходят первые в истории автогонки на маршруте Париж — Руан. Средняя скорость победителя составляла 24 км/ч;
1901 год — Острова Кука официально становятся частью Новой Зеландии;
1915 год — британские войска занимают территорию Немецкого Камеруна, а сербская армия — албанскую Тирану;
1918 год — казахское движение «Алаш» объявляет недействительными все декреты советской власти в Казахстане;
1921 год — в Украинской СРР объявляют старт кампании по борьбе с детской беспризорностью;
1930 год — американцы Уильям Биб и Отис Бертон опускаются в батисфере на глубину 400 м;
1940 год — Новая Зеландия, Австралия и ЮАР объявляют войну Италии, которая присоединилась к силам Оси;
1943 год — Уругвай первым признает правительство Шарля де Голля как легитимного представителя Франции;
1951 год — Португалия объявляет Мозамбик своей заморской провинцией;
1955 год — на трассе «24 часа Ле-Мана» во Франции происходит самая страшная в истории автокатастрофа: погибли 84 человека, более 120 были ранены;
1965 год — британская королева Елизавета II вручает членам группы The Beatles ордена Британской империи;
1965 год — создают Донецкий государственный университет;
1972 год — в Нью-Йорке проходит премьера скандального фильма для взрослых «Глубокое горло»;
1973 год — власти Ливии национализируют активы американских нефтяных компаний;
1975 год — в Северном море начинают добычу нефти;
1982 год — в США проходит премьера культового фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин»;
1990 год — Верховный Совет УССР принимает перевод Украины в восточноевропейский часовой пояс, отказавшись от московского времени;
1990 год — на президентских выборах в Перу побеждает Альберто Фухимори, опередив Марио Варгаса Льосу;
1992 год — в Киеве открывается первый конгресс молодых политиков Украины;
1993 год — лента Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» выходит на большие экраны;
2002 год — Пол Маккартни женится на модели и активистке Гизер Миллз.
Какой завтра праздник в Украине и мире
11 июня в Украине и мире празднуют Международный день рыси. Ежегодная экологическая инициатива, посвященная защите и сохранению риса. Это большая хищная кошка, играющая чрезвычайно важную роль в сохранении баланса природных экосистем. Главная цель этого дня состоит в повышении осведомленности о тех угрозах, которые существуют в жизни рыси. День начался по инициативе природоохранных организаций и ученых, которые выявили критическое состояние популяции рыси во многих регионах мира.
Также 11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Международная важная дата, которая была создана для повышения осведомленности о раке предстательной железы, его профилактике, диагностике и лечении. Чаще всего рак предстательной железы развивается без явных симптомов, поэтому на ранних стадиях его трудно диагностировать. Благодаря своевременному обследованию, в частности, определению уровня ПСА (простатспецифического антигена), помогает выявить это заболевание и начать своевременное лечение.