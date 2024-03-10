Какой завтра, 11 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 марта, Всемирный день сантехника. Верующие чтят память святителя Софрония Иерусалимского. До Нового года осталось 295 дней.

11 марта 2024 года – понедельник. 747-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 марта, церковный праздник

11 марта в церковном календаре – день памяти святителя Софрония Иерусалимского. Он родился в Дамаске (тогда Византийская империя) 560 года. Долгое время Софроний посещал разные монастыри, знакомился с отшельниками. Начал дружить с Иваном Мосхом, который стал его собратьем. Вместе с ним отправился в Малую Азию. В 580 году постригся в монахи, а в 634 стал Египетским епископом. Сразу созвал на Синод других епископов и осудил монофилитов. Умер в Александрии в 638 году.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя разбрасываться мелочью, ведь потеряете все.

Запрещено выгонять птиц со двора, они уже начинают выть свои гнезда.

Не стоит ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 11 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны сидят целыми стаями на земле — ждите холодной погоды;

журавли быстро, молча и низко летят — будет ненастье;

пушистый иней на деревьях до хорошей погоды;

если в этот день зима будет холодной, то лето будет теплым;

увидеть на пруду лебедя до потепления;

грачи вьют в небе стаей, а потом все вместе "падают" вниз — будет дождь;

ночью был иней — днем не ждите снегопада.

11 марта журавли быстро, молча и низко летят — будет ненастье / Фото: Pexels

Если верить народным поговоркам, услышав в этот день пение кукушки, нужно потрясти кошелек с деньгами, это привлечет удачу и богатство.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 марта

Какие завтра именины: Симон, Василий, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 11 марта является сардоникс. Этот камень относят к типу агата. Издавна считалось, что сардоникс помогает регенерации, поэтому полудрагоценный минерал использовали для лечения переломов и трещин.

В этот день родились:

1863 год – украинский ботаник, академик, президент ВУАН Владимир Липский;

1917 год – украинский религиозный и общественный деятель, историк, один из организаторов Пласта на Закарпатье Степан Пап;

1961 год – украинский художник-иллюстратор, известный сотрудничеством с издательством "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Кость Лавро.

Памятные даты 11 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 марта:

1669 год — на Сицилии начинается самое разрушительное извержение вулкана Этна в историческое время, продолжавшееся пять месяцев;

1702 год – в Лондоне начинает выходить первая ежедневная газета The Daily Courant;

1811 год — среди текстильщиков Ноттингема начинается луддитское движение, участники которого уничтожали производственные машины, опасаясь сокращения рабочих мест;

1878 год — Французской академии демонстрируют фонограф, но изобретение объявили шарлатанством;

1938 год — в ночь на 12 марта немецкие войска оккупируют Австрийскую Республику и объявляют об "аншлюсе" обоих государств;

1941 год — закон о ленд-лизе, подписанный президентом Ф. Д. Рузвельтом, предусматривал передачу союзникам во Второй мировой войне боеприпасов, техники, продовольствия и стратегического сырья на частично безвозмездной основе;

1990 год – к власти в Чили приходит демократическое правительство, Августо Пиночет уходит с поста президента;

1997 год — Украина и Молдова провозглашают создание таможенного союза;

2004 год — террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде уносит жизни 200 человек;

2010 год – в Австралии полностью отменяют смертную казнь;

2011 год — Большое тохокусское землетрясение в Японии магнитудой 9,0..9,1 приводит к радиационной аварии на АЭС Фукусима-1;

2020 год – ВОЗ объявляет о пандемии COVID-19.

Погода на 11 марта

Завтра, 11 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром мокрый снег, который во второй половине дня сменится мелким дождем, который продлится до конца дня. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +3 днем и -2 ночью. Во Львове +4 днем и +2 ночью. В Харькове +2 днем и -4 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день сантехника / Фото: pixabay.com

11 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день сантехника. Международный профессиональный праздник, созданный по инициативе Всемирного совета сантехников 2010 года. Праздник предназначен для всех монтажников, водопроводчиков, проектировщиков отопительных, канализационных систем и систем водоснабжения. Эта профессия имеет давнюю историю. По словам археологов, первые унитазы были созданы еще во II тысячелетии до нашей эры. На территории, которую заселяли древние шумеры, нашли деревянный стул-унитаз, у которого были вырезанные узоры.

Также 11 марта начинается Масленица. Это особенная традиция наших предков, заключающаяся в развлечениях и угощениях по поводу прихода весны. Праздник ежегодно приходится на неделю, предшествующую Великому посту, а потому нет конкретной даты. Праукраицы искренне верили, что разные ритуалы, проведенные в определенное время, могут напугать богов мрака и смерти, заставив их поскорее уйти. Масленица праздновалась язычниками в начале весны, примерно в период весеннего равноденствия. Тогда уже таяли снега, природа набиралась сил для нового сезона.

А еще 11 марта День Содружества наций. Это праздник политического объединения 56 государств-членов, большинство из которых являются бывшими территориями Британской империи. В этот день проводятся различные мероприятия, провомы, культурные события, подчеркивающие общие принципы и ценности.

11 марта празднуют Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино. Важное событие, посвященное содействию взаимопониманию, диалогу и миру между культурами через разные и богатые грани мусульманской культуры.