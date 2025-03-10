Какой завтра, 11 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 марта, Всемирный день сантехника. Верующие чтят память святого Софрония, патриарха Иерусалимского. До Нового года осталось 295 дней.

11 марта 2025 года — вторник. 1112-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 марта в церковном календаре – день памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Он родился в 560 году в Дамаске, Византийской империи. Он получил хорошее образование и сделал паломничество к Святой земле, где чествовал святые места и посещал монастыри. В 580 году он постригся в монахи в Египте. 634 Софроний был избран патриархом Иерусалимским. Он созвал Синод, осудивший ложь монотелитов. Во время мусульманского завоевания Леванта он руководил обороной Иерусалима, но сдал город халифу Умару, получив договор защиты зимы, гарантировавший свободу вероисповедания христианам, евреям и зороастрийцам. Софроний умер 11 марта 638 г. в Александрии, Египет. Он оставил в наследство жизнеописания святых, синодальное письмо и разные песни.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя выгонять из своего подворья птиц, потому что они уже начинают делать гнезда.

Не стоит разбрасываться мелкими монетами – можете все потерять.

Запрещается злословить, ругаться, ругаться.

Народные приметы и традиции на 11 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в небе стаей вьются грачи, а потом все вместе как "падают" — ждите дождя;

вороны сидят на земле – придет сильное похолодание;

холода уже начали идти на убыль – лето будет жарким;

на пруду плавают лебеди – к потеплению.

11 марта на ставку плавают лебеди — к потеплению / Фото: Unsplash

Если в этот день вы услышали пение кукушки, то сразу потрясите кошелек с деньгами — так в вашу жизнь придут богатство и благополучие.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 марта

Какие завтра именины: Василий, Георгий, Иван, Ефим.

Талисманом человека, рожденного 11 марта, является сардоникс. Камень, который своим ярким цветом, помогает нейтрализовать влияние темных сил. Сардоникс в древности использовали для лечения бесплодия.

В этот день родились:

1961 год — украинский художник-иллюстратор, известный сотрудничеством с издательством "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Кость Лавро;

1963 год — живописца и художница театра, член Национального союза художников Украины и Национального союза театральных деятелей Украины Валентина Плавун;

1973 год — украинский военнослужащий, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно, 2024) Василий Яремко.

Памятные даты 11 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 марта:

843 год — на попечении Царицы Теодоры II христианская церковь устанавливает праздник "Триумф Ортодоксии" и восстанавливает иконопочитание;

1387 год – происходит битва при Кастаньяро;

1669 год — на Сицилии начинается самое разрушительное извержение вулкана Этна в историческое время, продолжавшееся пять месяцев;

1702 год – в Лондоне начинает выходить первая ежедневная газета The Daily Courant;

1811 год — среди текстильщиков Ноттингема начинается луддитское движение, участники которого уничтожали производственные машины, опасаясь сокращения рабочих мест;

1878 год – Французской академии демонстрируют фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством;

1938 год — в ночь на 12 марта немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено об "аншлюсе" обоих государств;

1941 год – закон о ленд-лизе, подписанный президентом Ф. Д. Рузвельтом, предусматривает передачу союзникам во Второй мировой войне боеприпасов, техники, продовольствия и стратегического сырья на частично безвозмездной основе;

1990 год — к власти в Чили приходит демократическое правительство и Августо Пиночет уходит с поста президента;

1997 год — Украина и Молдова провозглашает создание таможенного союза;

2004 год — террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде уносит жизни 200 человек;

2010 год — в Австралии полностью отменяют смертную казнь;

2011 год — Большое тохокусское землетрясение в Японии магнитудой 9,0...9,1 приводит к радиационной аварии на АЭС Фукусима-1;

2020 год — ВОЗ объявляет о пандемии COVID-19.

Погода на 11 марта

Завтра, 11 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, с утра до полудня мелкий дождь, который окончится во второй половине дня и снова начнется вечером. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +6 ночью. Во Львове — +16 днем и +8 ночью. В Харькове — +13 днем и +4 ночью. В Одессе — +11 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день сантехника / Фото: Unsplash

11 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день сантехника. Это профессиональный праздник, который основал Всемирный совет сантехники (World Plumbing Council) 2010 года, чтобы привлечь внимание к важности сантехнических систем для здоровья людей и защиты окружающей среды. Цель этого дня – подчеркнуть важность сантехнических систем в повседневной жизни людей, ведь доступ к чистой воде и качественной канализации оказывает непосредственное влияние на здоровье, окружающую среду и благосостояние общества. Благодаря сантехническим системам удается предотвращать распространение многих опасных заболеваний и улучшать качество жизни миллионов людей.

Также 11 марта Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино. Этот праздник направлен на популяризацию мусульманской культуры, расширение межкультурного диалога, содействие миру и взаимопониманию между народами. Основателем этого дня является Махди К. Альважи (Mahdi K. Alawaji) – культурный деятель и активист, стремившийся подчеркнуть значение мусульманского наследия в мировой культуре. Главная цель – преодолеть стереотипы о мусульманском мире, способствовать диалогу между разными культурами и религиями.