Какой праздник 11 мая 2025 года / © ТСН

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11 мая 2025 года — воскресенье. 1173-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 мая, верующие празднуют день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян. Святые равноапостольные Кирилл и Методий — это два брата, которые стали основателями духовного и культурного пробуждения славянских народов. Их миссия была не просто религиозной — она изменила ход истории, дав славянам письменность, богослужение на родном языке и осознание себя как части великой духовной цивилизации.

Когда князь Ростислав, правитель Моравии, попросил Византию послать учителей, которые могли бы учить вере на славянском языке, император поручил эту миссию братьям. Так началось их историческое путешествие, изменившее будущее целых народов.

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Однако их деятельность натолкнулась на серьезное сопротивление со стороны западного духовенства, которое считало, что богослужения должны совершаться только на латинском, греческом или еврейском. Чтобы защитить свое дело, Кирилл и Методий отправились в Рим.

Там, к удивлению многих, Папа Римский признал их миссию, разрешил служение на славянском языке и даже рукоположил их учеников. Кирилл вскоре после этого умер в Риме, приняв монашество. Методий еще много лет продолжал работать среди славян, вплоть до своей смерти.

Что нельзя делать 11 мая

Не следует начинать важные дела — считалось, что любое новое дело в этот день может “зависнуть” или завершиться неудачно, потому что энергетический день несет замедление и неопределенность.

Нельзя отправляться в дальний путь — особенно морем или рекой. По народным верованиям, 11 мая вода “обижается” — то есть день неблагоприятный для путешествий, особенно по воде.

Запрещается работать на земле — наши предки считали, что в этот день нельзя пахать, копать или сажать, потому что земля “отдыхает” перед весенним расцветом.

Народные приметы и традиции на 11 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

11 мая идет дождь — лето будет влажным, но урожайным;

туман утром — на ясную и теплую погоду;

солнце в обед — примета к жаркому лету;

ветер с юга — до затяжного тепла;

много комаров и мошек вечером — на дождь и тепло;

кукушка кует — значит, заморозков больше не будет;

радуга после дождя — лето будет сбалансировано: и с дождями, и с солнцем.

Много комаров и мошек вечером — на дождь и тепло / © unsplash.com

В народе 11 мая называлось Мокий Мокрый. Имя Мокий в народе стали связывать со словом “мокрый”, потому что в этот день очень часто бывали дожди, или, как говорили ранее, “небо плачет вместе со святым”.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 мая

Какие завтра именины: Кирилл, Мефодий.

Талисманом человека, рожденного 11 мая является сердолик. Одна из форм агата, известная людям с давних времен. Ему приписывали способность оберегать семейный уют и поддерживать гармонию в доме носящего его.

В этот день родились:

1720 год — Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж;

1895 год — Ян Парандовский, польский писатель, эссеист и переводчик;

1904 год — Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.

Памятные даты 11 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 мая:

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330 год — Состоялась торжественная церемония освящения Константинополя;

868 год — Китайский монах создал “Бриллиантовую сутру” — старейший печатный документ, точно датируемый и сохранившийся до нашего времени;

1709 год — началась первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку;

1811 год — В Сиаме (современный Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, которых позже назвали сиамскими близнецами;

1860 год — началась высадка тысячного отряда Джузеппе Гарибальди на Сицилии;

1858 год — Миннесота стала 32-м штатом США;

1867 — Европейские государства на Лондонской конференции подтвердили гарантии независимости и нейтралитета Великого герцогства Люксембург;

1907 год — В Киеве было основано Украинское научное общество;

1911 год — Мексиканские революционеры провозгласили Сьюдад-Хуарес новой столицей Мексики;

1914 год — П. Нестеров с механиком Г. Нелидовым совершили перелет из Киева в Гатчину (1277 км за 7 часов 45 минут) на “Ньюпоре-IV”;

1916 год — Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности;

1928 год — В Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач;

1945 год — Швейцарский дневник “Die Weltwoche” опубликовал интервью с Карлом Густавом Юнгом на тему “Найдут ли души мир?”;

1970 год — В Мариуполе открыли первую троллейбусную линию;

2014 год — В Донецкой и Луганской области состоялись псевдореферендумы относительно статуса этих областей.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 мая в Украине и мире празднуют Международный день матери / © unsplash.com

11 мая в Украине и мире празднуют Международный день матери. Выпадает на третье воскресенье мая. Праздник был начат в США в начале XX века благодаря усилиям Анны Джарвис, которая в 1908 году организовала первую церемонию в честь своей матери. Она активно боролась за права женщин и улучшение условий жизни для детей. Ее инициатива привела к тому, что в 1914 году Президент США Вудро Вильсон официально объявил День матери праздником, отмечаемым ежегодно в третье воскресенье мая.

Этот праздник имеет большое эмоциональное значение для многих людей, ведь дает возможность выразить благодарность матерям за их любовь, заботу и самоотверженность. День матери чествует женщин, отдающих себя семье и детям, и дает возможность обратить внимание на важность семейных ценностей.

Хотя в каждой культуре праздник может иметь свои особенности, основное послание остается неизменным: день благодарности и поддержки матерей.

Также 11 мая Всемирный день технологий. Праздник был создан с целью подчеркнуть значение технологий в развитии человечества. В этот день празднуют тех, кто работает в области высоких технологий, исследований и новаторских разработок. День технологий стал важным для всего научного и инженерного сообщества, а также для всех, кто пользуется результатами технологических достижений.

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А еще 11 мая Всемирный день осведомленности об эго. Эго — это наше внутреннее восприятие себя, то, как мы видим себя в контексте мира. Это отражение наших мыслей, чувств и убеждений о том, кто мы. Когда ego развивается в отрицательном направлении, оно может привести к гордыне, попранию других или, наоборот, к неуверенности и потребности постоянно доказывать свою значимость.