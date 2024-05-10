Какой завтра, 11 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 мая, Международный день ветряной мельницы. Верующие чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия. До Нового года осталось 234 дня.

11 мая 2024 года — суббота. 808-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

11 мая в церковном календаре – день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они родились в богатой семье в городе Солуне. Еще в юные годы решили оставить все мирское и отправились на гору Олимп. Там они подвизались и начали учить славянский язык. Впоследствии перевели немало церковных книг на славянскую. Именно им предстоит создание кириллицы — алфавита славян. Без нее невозможно было проводить богослужение.

Что нельзя делать 11 мая

Нельзя купаться в водоемах.

Не стоит покупать слишком дорогие вещи.

Запрещено работать в поле или в огороде.

Народные приметы и традиции на 11 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, таким будет лето;

на небе радуга – ждите ветреную погоду в июне;

двойная радуга указывает на жару;

утром над землей – туман скоро ухудшится погода;

идет дождь – мокро будет еще 40 дней.

11 мая на небе радуга — ждите ветреную погоду в июне / Фото: Unsplash

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Также в Киевской Руси очень боялись русалок, которые, по поверьям, выходили в этот день. Поэтому обходили водоемы стороной.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 мая

Какие завтра именины: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

Талисманом человека, рожденного 11 мая, является сердолик. Одна из разновидностей агата. Давно верили, что сердолик помогает сохранить счастье в семье своего владельца.

В этот день родились:

1827 год — французский скульптор, живописец и график Жан-Батист Карпо;

1864 год — ирландская писательница, переводчица украинских произведений Этель Лилиан Войнич;

1904 год — испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали.

Памятные даты 11 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 мая:

330 год — происходит освящение Константинополя;

868 год — китайский монах производит "Бриллиантовую сутру";

1709 год — начинается первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку;

1811 год — в Сиаме (нынешний Таиланд) рождаются сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, дающие название в дальнейшем "сиамским близнецам";

1860 год — высаживается "тысяча" Джузеппе Гарибальди на Сицилии;

1858 год — Миннесота становится 32-м штатом США;

1867 год — на конференции в Лондоне европейские государства гарантируют независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург;

1907 год — в Киеве основывают Украинское научное общество;

1911 год — мексиканские революционеры провозглашают новой столицей Мексики город Сьюдад-Хуарес;

1916 год — Альберт Эйнштейн презентует свою теорию относительности;

1928 год — в Нью-Йорке начинается первая в мире регулярная трансляция телепередач;

1945 год — швейцарский дневник "Die Weltwoche" публикует уникальную статью-интервью Карла Густава Юнга "Найдут ли души мир?";

1970 год — в Мариуполе открывают первую троллейбусную линию;

2014 год — происходит псевдореферендумы на Донетчине и Луганщине 2014 по статусу этих областей.

Погода на 11 мая

Завтра, 11 мая, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, возможен дождь. В Харькове облачно с прояснениями, днем сильный дождь. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +9 ночью. Во Львове — +15 днем и +8 ночью. В Харькове — +17 днем и +10 ночью. В Одессе — +17 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

11 мая в Украине и мире празднуют Международный день ветряной мельницы / Фото: Unsplash

11 мая в Украине и мире празднуют Международный день ветряной мельницы. Выпадает на вторые выходные мая. Национальный праздник в Нидерландах. Там его и создали в начале 2000-х годов. Впервые ветряные мельницы появились в Древней Персии, а впоследствии распространились в Средневековой Европе. Строительство ветряков распространено и в Украине. Ставили их преимущественно на юге на обочине дорог. А вот в Нидерландах ветряные мельницы ставили, чтобы те перекачивали килолитры жидкости, спасая затопленные от моря земли.

Также 11 мая Всемирный день справедливой торговли. Выпадает на вторую субботу мая. Событие было введено Всемирной ассоциацией справедливой торговли, особенно экспортной продукции из развивающихся государств. Главная цель этого праздника состоит в том, чтобы привлечь внимание к товару, производимому без использования детского или рабского труда.

А еще 11 мая Всемирный день мигрирующих птиц. Событие, которое было создано, чтобы подчеркнуть важность защиты перелетных птиц и мест, где они проживают. Эта всемирная инициатива помогает эффективно повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, о важном значении их для экосистем.

11 мая празднуют Всемирный день осведомленности об эго. Праздник был установлен по инициативе неприбыльной организации Ego Awareness Movement. Дата помогает людям бороться с эгоизмом, когда люди делают только то, что им вздумается, не думая о других.