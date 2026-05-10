Какой праздник 11 мая 2026 года / © ТСН

11 мая 2026 года — понедельник. 1537-й день войны в Украине.

Завтра, 11 мая, верующие празднуют День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян. Родные братья, просветители славян, живших в IX веке. Они родились в городе Солунь и посвятили свою жизнь распространению христианской веры среди славянских народов. Кирилл создал первый славянский алфавит, а вместе с Методием братья перевели богослужебные книги на славянский язык. Благодаря их работе славяне получили возможность молиться и читать Священное Писание на родном языке.

11 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день осведомленности об этом. Его цель — обратить внимание на то, как чрезмерная гордыня, потребность в признании или стремлении к контролю могут мешать гармонии и благосостоянию. Лучше всего отпраздновать такую дату можно через самоанализ, медитацию, ведение дневника мнений или искренний разговор с собой о собственных ценностях и мотивах. Это хороший случай стать более мудрым и спокойным.

Также 11 мая День ожидания Мэри Поппинс. Этот день напоминает чудо, доброту и веру в то, что неожиданные изменения могут принести радость. Образ Мэри Поппинс стал символом мудрости, порядка, заботы и маленьких чудес в повседневной жизни. Именно поэтому «ожидания» Мэри Поппинс воспринимают как надежду на что-то хорошее, новое и светлое.

А еще 11 мая начинается Международная неделя коучинга. Ежегодное событие посвящено популяризации коучинга как инструмента личностного и профессионального развития. В течение этой недели в разных странах проводятся открытые лекции, мастер-классы, вебинары и встречи со специалистами.

