Какой завтра, 11 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 11 ноября, День младшего читателя. Верующие чтят память святого преподобного исповедника Теодора Студита. До Нового года осталось 50 дней.
11 ноября 2024 — понедельник 992-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
11 ноября в церковном календаре – день памяти святого исповедника Теодора Студита. Он жил в первой половине 9 века. современная Турция), где он и его братья открыли один из первых византийских монастырей. Он был известен своей духовной силой, мудростью и преданностью христианским догматам.
Он также написал много духовных произведений, включая монашеские правила и богословские трактаты.
Что нельзя делать 11 ноября
- Запрещается злословить, ссориться.
- Не следует употреблять алкоголь.
- Нельзя одалживать деньги.
Народные приметы и традиции на 11 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: гуси на лед вышли — ждите потепления к Рождеству;
- теплая погода, но пасмурно – зима будет также теплой;
- ночью много звезд на небе – ждите большое количество грибов в следующем году;
- дождь или мокрый снег — к декабрю потеплеет;
- тепло и солнечно – скоро похолодание.
Наши предки варили в этот день борщ. Верили, если съесть это традиционное украинское блюдо теплым, то и зима будет теплой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 ноября
Какие завтра именины: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.
Талисманом человека, рожденного 11 ноября, является янтарь.
В этот день родились:
- 1919 год — украинский актер, член дуэта "Тарапунька и Штепсель" Ефим Березин;
- 1919 год – украинская актриса Ольга Кусенко;
- 1958 год – украинский актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Сикорский.
Памятные даты 11 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 11 ноября:
- 1215 год — созван величайший в истории средневековья Латеранский Вселенский собор;
- 1702 год – отряд запорожских казаков освобождает от осады Речи Посполитой Белую Церковь;
- 1830 год – провозглашают государство Бельгия;
- 1859 год — в свет выходит поэма Тараса Шевченко "Мария";
- 1872 год – в Одессе основывают Бессарабско-Таврический банк;
- 1889 год – Вашингтон становится 42-м штатом США;
- 1909 год – начинается строительство главной базы ВМС США на Перл-Гарборе;
- 1917 год — украинский полк, сформированный из делегатов III Всеукраинского военного съезда, подавляет большевистское восстание в Киеве;
- 1925 год – выходит первая пластинка Луи Армстронга;
- 1930 год — получен патент на газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда;
- 1940 год — в США выпускают первые автомобили "Джип";
- 1952 год – В Калифорнии демонстрируют действие первого видеомагнитофона;
- 1973 год — Израиль и Египет подписывают договор, завершивший войну между ними;
- 1983 — студент Массачусетского университета Фред Коэн демонстрирует первый в мире компьютерный вирус;
- 1987 год — картину Ван Гога "Ирисы" продают за рекордную сумму — $53,6 млн;
- 1990 год – вступает в силу Международная конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ;
- 2022 год – освобождение Херсона от российской оккупации.
Погода на 11 ноября
Завтра, 11 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно днем, вечером пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +5 днем и +2 ночью. Во Львове +7 днем и -2 ночью. В Харькове +5 днем и +2 ночью. В Одессе +8 днем и +3 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
11 ноября в Украине и мире празднуют День младшего читателя. Он приходится на понедельник первой полной недели ноября. стимулировать интерес к литературе и популяризировать книги среди молодежи.
Также 11 ноября День холостяка Это неофициальный праздник, который приходится на 11.11. в Украине оно также становится все более популярным. холостяков и провести время в дружеском кругу Это праздник для тех, кто наслаждается свободой и независимостью, но одновременно напоминает, что иногда одинокий статус может быть как плюсом, так и минусом в жизни.
А еще 11 ноября Международная неделя науки и мира. Это инициатива, которая проходит по инициативе ООН и привлечет внимание к важности научных исследований и их влиянию на мир и стабильность в мире. общественностью, подчеркивая, как наука может помочь решать глобальные проблемы, от обеспечения мира до борьбы с изменениями климата и пандемиями.
11 ноября Всемирный день сирот Этот праздник создан для повышения осведомленности о положении детей, потерявших родителей, и поддержки их прав, а также для стимулирования усилий по улучшению их жизни и обеспечения им возможностей для развития. организаций, включая ЮНИСЕФ.
Также 11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне. время войны.
А еще 11 ноября Международный день энергосбережения. Созданный с целью повышения осведомленности о важности эффективного использования энергии, сохранении природных ресурсов и борьбе с изменениями климата. энергии.
11 ноября празднуют Всемирный день шопинга. ), которая начала проводиться в Китае 11 ноября. одиночек, первоначально был праздником, который праздновали одинокие люди, но со временем превратился в самый большой в мире день распродаж.
Также 11 ноября День памяти животных-жертв войны Он посвящен чествованию животных, погибших или пострадавших в результате военных конфликтов. .
А еще 11 ноября Всемирный день оригами Он посвящен популяризации японского искусства сложения фигурок из бумаги — оригами. и снятие стресса.