Какой завтра, 11 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

11 ноября 2023 года — суббота. 626-й день войны в Украине.

Какой завтра, 11 ноября, церковный праздник

11 ноября в церковном календаре – день памяти Феодора Студита. Он был сыном чиновника, поэтому получил неплохое образование. Его дядя был игуменом монастыря и под его влиянием молодой человек принял постриг. Вместе с Феодором постриг приняла и его молодая жена Анна. Впоследствии и сам Феодор стал игуменом, снискал славу как аскет. Не раз он обличал пороки правителей и защищал святыни. В конце VIII века вместе со своими учениками поселился в Студийском монастыре, где он разработал строгий устав.

Что запрещено делать в этот день

Плохой приметой считается занимать в этот день деньги — будут финансовые проблемы.

Не стоит ссориться, ругаться, злословить.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 11 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гуси вышли на лед — к Рождеству потеплеет;

ночью много звезд на небе – в следующем году ждите большое количество грибов;

солнечно и тепло – скоро придет похолодание;

теплая погода указывает, что зима тоже будет теплой;

на улице мокрый снег или дождь — до декабря еще потеплеет.

11 ноября гуси вышли на лед — к Рождеству потеплеет / Фото: Pexels

На Феодора Студита наши предки варили борщ. Считалось, если это блюдо съесть еще горячим, то зима будет теплой. Также пытались перебрать в доме посуду и выбросить ту, на которой уже появились трещины. Верили, что это доставит счастье в будущем.

Погода на 11 ноября

Завтра, 11 ноября, в Киеве облачно, во второй половине дня пройдет дождь. Во Львове пасмурно, днем и вечером мелкий дождь, который постепенно усилится. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, весь день дождь.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +7 ночью. Во Львове — +8 днем и +5 ночью. В Харькове — +8 днем и +3 ночью. В Одессе — +17 днем и +13 ночью.

Памятные даты 11 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 ноября:

1215 год — созывают самый большой в истории средневековья Латеранский Вселенский собор;

1417 год — в Констанце завершается начатый еще в 1414 собор, который положил конец Западной схизме, когда на папском престоле сидело одновременно до трех Пап Римских;

1702 год — отряд запорожских казаков освобождает от осады Речи Посполитой Белую Церковь;

1790 год — в Королевство Великобритании из Китая впервые завозят хризантемы;

1830 год — провозглашают государство Бельгия;

1859 год — в свет выходит поэма Тараса Шевченко "Мария";

1872 год — в Одессе основывают Бессарабско-Таврический банк;

1889 год — Вашингтон становится 42-м штатом США;

1909 год — начинается строительство главной базы ВМС США на Перл-Гарборе;

1917 год — украинский полк, сформированный из делегатов III Всеукраинского военного съезда, подавляет большевистское восстание в Киеве;

1918 год — около 5 часов утра в штабном вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу подписывают Компьенское перемирие, что означало капитуляцию Германской империи и конец Первой мировой войны;

1925 год — выходит первая пластинка Луи Армстронга;

1930 год — запатентован газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда;

1935 год — на Горловском химическом заводе происходит взрыв;

1940 год — в США выпускают первые автомобили "Джип";

1952 год — в Калифорнии продемонстрировали действие первого видеомагнитофона;

1972 год — США закрывают свою последнюю военную базу в Республике Вьетнам;

1973 год — Израиль и Египет подписывают договор, завершающий войну между ними;

1983 год — студент Массачусетского университета Фред Коэн демонстрирует первый в мире компьютерный вирус;

1987 год — картину Ван Гога "Ирисы" продают за рекордную сумму — $53,6 млн;

1990 год — вступает в силу Международная конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ;

1994 год — американский миллиардер Билл Гейтс на аукционе в Нью-Йорке платит $30,8 млн за рукопись Леонардо да Винчи (рекордная цена для рукописей);

1999 год — в Ассамблею Республики Португалия директор лиссабонского зоопарка приводит льва и тигра в знак протеста против слабого финансирования его учреждения;

2022 год — происходит освобождение Херсона от российской оккупации.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 ноября

Какие завтра именины: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 11 ноября, является янтарь. Это застывшая смола хвойных деревьев, превратившаяся в прозрачные камни желтого цвета за миллионы лет. Издавна верили, что янтарь наделен магической силой. Поэтому его часто использовали для создания амулетов и талисманов.

В этот день родились:

1513 год — украинский философ эпохи Возрождения Станислав Ореховский;

1919 год — украинская актриса Ольга Кусенко;

1958 год — украинский актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Сикорский.

Какой завтра день в Украине и мире

11 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день шопинга / Фото: Pexels

11 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день шопинга. Хотя это неофициальный праздник, но он имеет много поклонников по всему миру. Это китайский эквивалент американской Черной пятницы, когда китайские платформы привлекают покупателей значительными скидками.

Также 11 ноября Всемирный день оригами. Оригами называют отдельный вид декоративно-прикладного искусства, особенно популярный в Японии. Оно состоит в складывании различных фигурок из бумаги без помощи клея или ножниц. Сама техника происходит из Древнего Китая, но именно в Японии научились делать более прочную и качественную бумагу, которая могла выдержать тысячи сгибов. Праздник был создан по инициативе Японской ассоциации оригами в 1980 году. Связано оно с большим событием – днем окончания Первой мировой войны.

А еще 11 ноября Международный день энергосбережения. Идея создать такое событие была предложена международной экологической сетью SPARE 2008 года. Тогда же в ноябре прошло и первое празднование. Экономия электроэнергии оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды и помогает снизить денежные расходы.

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне. Поминальный день был основан в честь даты, когда было подписано перемирие между Германией и государствами Атланты (1918). Боевые действия окончательно прекратились в 11 часов. Этот день считается официальной датой завершения Первой мировой войны.