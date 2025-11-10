Какой праздник 11 ноября 2025 года / © ТСН

11 ноября 2025 года — вторник. 1356-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 11 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного исповедника Теодора Студита. Теодор родился в 759 году в богатой и образованной константинопольской семье. Его родители — Фотин и Феоктиста — стремились дать сыну глубокое богословское образование. Под влиянием матери и дяди, святого Платона, Теодор избрал монашеский путь и вместе с родственниками основал монастырь на Олимпе в Вифинии. Там он сформировал свой духовный идеал — монастырь как хорошо упорядоченную общину, где царят повиновение, послушание и сила совместной молитвы.

В 798 году по приглашению императрицы Ирины Теодор переходит в Студийский монастырь. Под его руководством Студий стал центром монашеской реформы. Именно Студийская реформа в значительной степени сформировала богослужебную традицию Константинополя и повлияла на славянское монашество — от Киево-Печерской лавры до Афона.

Во время второго периода иконоборчества (начало IX в.) он открыто выступил против императоров Константина VI, Льва V и Феофила. Не признавая за светской властью права вмешиваться в догматы, Теодор отстаивал почитание икон как свидетельство воплощения Бога. За это он трижды получал ссылку, терпел побои и заключение, но не отступил от своих убеждений.

Известным стал его конфликт с императором Константином VI по поводу незаконного развода императора и повторного брака. Теодор встал на защиту канонических норм, отмечая, что моральная власть Церкви не может быть подчинена политическим интересам. Теодор Студит скончался 11 ноября 826 года в Малаизе (Малая Азия), находясь в изгнании. Вскоре после восстановления православного почитания икон (843) его имя было прославлено Церковью как исповедника.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя ссориться, выяснять отношения — в день преподобного Теодора люди пытались сохранять покой в семье.

После захода солнца запрещено работать — это «открывает дверь» усталости, мелким болезням и бессоннице.

Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы — чтобы не «вынести» благосостояние из дома перед зимой.

Народные приметы и традиции на 11 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

11 ноября тепло — зима будет ласковой;

мороз — ждите февраль декабрь;

сильный ветер этого дня — к снежной и метельной зиме;

туман — ждите оттепели;

дождь 11 ноября — зима будет неустойчивой.

11 ноября мороз — ждите февраля декабрь / © unsplash.com

В народе 11 ноября называлось Теодор Зимобор. Считалось, что именно с этого дня осень «борется» с зимой, а погода резко меняется. Это предельный день сезона.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 ноября

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

Талисманом человека, рожденного 11 ноября, является янтарь. Издавна верили, что янтарь имеет силу исцелять почти любой недуг. В медицине его используют для улучшения кровообращения.

В этот день родились:

1513 год — Станислав Ореховский, украинский философ эпохи Возрождения;

1919 год — Ольга Кусенко, украинская актриса;

1958 год — Вадим Сикорский, украинский актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины.

Памятные даты 11 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 ноября:

1215 год — в средневековой Европе начал работу самый масштабный вселенский форум эпохи — Латеранский собор;

1417 год — в Констанце завершился многолетний церковный собор (1414-1417), который положил конец Западной схизме, когда католический мир одновременно имел до трех претендентов на папский престол;

1702 год — запорожские казаки сняли осаду Речи Посполитой из Белой Церкви;

1790 год — в Великобританию впервые привезли хризантемы из Китая;

1830 год — провозглашено независимое государство Бельгию;

1859 год — опубликована поэма Тараса Шевченко «Мария»;

1872 год — в Одессе основан Бессарабско-Таврический банк;

1889 год — Вашингтон официально стал 42-м штатом США;

1909 год — стартовало строительство главной базы ВМС США в Перл-Гарборе;

1917 год — украинский полк, сформированный из участников III Всеукраинского военного съезда, подавил большевистский мятеж в Киеве;

1918 год — Северная Буковина включена в состав Румынского королевства;

1925 год — вышла первая музыкальная запись Луи Армстронга;

1930 год — запатентован газовый холодильник;

1935 год — взрыв на Горловском химическом заводе стал основанием для громкого процесса над так называемыми «саботажниками»;

1940 год — в США с конвейера сошли первые автомобили «джип» — легендарные «Виллисы»;

1952 год — в Калифорнии впервые продемонстрирована работа видеомагнитофона;

1972 год — Соединенные Штаты закрыли последнюю военную базу в Южном Вьетнаме;

1973 год — Израиль и Египет заключили соглашение, окончательно прекратившее войну между странами;

1983 год — студент Массачусетского университета Фред Коэн представил первый в мире компьютерный вирус;

1987 год — картина Винсента ван Гога «Ирисы» продана за рекордные 53,6 миллиона долларов;

1990 год — вступила в силу Международная конвенция о борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

1994 год — Билл Гейтс приобрел на аукционе в Нью-Йорке рукопись Леонардо да Винчи за 30,8 млн долларов;

1999 год — директор Лиссабонского зоопарка привел в парламент Португалии льва и тигра, протестуя против недостаточного финансирования заведения;

2022 год — Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российской оккупации.

Какой завтра праздник в Украине и мире

11 ноября Международный день энергосбережения / © unsplash.com

11 ноября в Украине и мире празднуют День холостяка. Современный, веселый и очень популярный праздник, ежегодно отмечаемый 11 ноября (11.11). Оно зародилось в Китае и превратилось из шутливой традиции студентов в глобальное явление, известное еще как Singles' Day — самый большой день онлайн-шопинга в мире.

Также 11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне. Это международная дата, посвященная всем солдатам и гражданским, погибшим в самом масштабном конфликте начала ХХ века. Именно 11 ноября 1918 в 5 утра в вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу Немецкая империя подписала акт капитуляции.

А еще 11 ноября Международный день энергосбережения. Это экологическая дата, призванная привлечь внимание к рациональному использованию энергии, уменьшению расходов ресурсов и защите окружающей среды. Праздник носит практический и просветительский характер — он напоминает, что каждый человек может влиять на состояние планеты своими ежедневными привычками.

11 ноября празднуют Всемирный день шопинга. Его часто называют Global Shopping Day, Singles' Day Sale или просто 11.11 Sale. Это самый большой в мире день онлайн-распродаж — объем покупок в этот день превышает Черную пятницу и Киберпонедельник вместе взятые.

Также 11 ноября — День памяти животных-жертв войны. Этот день посвящен всем животным, погибшим или пострадавшим во время войн, вооруженным конфликтам и военным операциям. Традиция возникла в Великобритании после Первой мировой войны. Тогда люди осознали, какую огромную роль сыграли животные в военных действиях и какова была цена их участия.

А еще 11 ноября Всемирный день оригами. Этот праздник посвящен древнему японскому искусству сложения фигурок из бумаги — оригами, сочетающей творчество, медитацию, математическую точность и глубокую символику. Интересно, что в Японии День оригами празднуют 24 октября, в день рождения Дзаппея Абэ — одного из важнейших популяризаторов этого исскуства, но в международном сообществе официальной датой считают именно 11 ноября.